Campingplatz Wetzlar in Top 10

Der Camping-Platz in Beilstein an der Ulmtalsperre kommt beim ADAC auf Platz zwei.

WETZLAR/GREIFENSTEIN - Das ADAC Campingportal Pincamp hat das Nutzungsverhalten deutscher Camper auf pincamp.de analysiert und veröffentlichte nun die Top 100 der beliebtesten Campingplätze in Deutschland und Europa für 2021.

In Hessen haben es zwei Plätze unter die besten zehn geschafft. Auf Rang 2 (Vorjahr 4) findet sich die Anlage an der Ulmbachtalsperre bei Beilstein. Bester Neueinsteiger unter den Top 10 der Campingplätze in Hessen 2021 ist der Campingplatz Wetzlar, der sich von Platz 47 auf Platz 9 verbesserte.

Camping liegt voll im Trend. Insbesondere die Caravaningbranche hat durch Corona einen Schub bekommen.