"Campus der Zukunft" in Wetzlar schaffen

Der CCD-Vorstand mit dem Vorsitzenden Uwe Hainbach (unten, 2. v. l.), den neu gewählten Mitgliedern Detlef Lamm (hinten, 2. v. l.), Uwe Scharf, (unten l.) und CCD-Geschäftsführer Christian Schreier (vorne, r.) sowie Albrecht Beutelsbacher (hinten,r.). Foto: Katrina Friese/Studium Plus

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Investitionen in die Zukunft standen im Zentrum der Mitgliederversammlung des CompetenceCenters Duale Hochschulstudien - StudiumPlus (CCD). Im CCD sind die Partnerunternehmen von StudiumPlus organisiert - und sie haben nicht nur kräftig in das "Plus" der dualen Studiengänge investiert, sie haben sich auch einiges für die kommende Zeit vorgenommen.

Der Vorstandsvorsitzende Uwe Hainbach präsentierte die neuen Einzeltische, die den Studierenden jetzt zur Verfügung stehen - flexibel, höhenverstellbar, ergonomisch und mit Power-Pack. "Damit sind wir führend", betonte er, genauso wie bei der Ausstattung der Hörsäle mit Kameras und Mikrofonen, was die digitale Lehre während der Pandemie optimal gestaltbar gemacht habe.

StudiumPlus hat aktuell

1800 Studierende

Dazu passt, dass sich StudiumPlus trotz Pandemie und der damit verbundenen Einschnitte gut entwickelt und nun über 1800 Studierende hat - mit steigender Tendenz, wie Jens Minnert, Leitender Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH), berichtete. "Die Umstellung auf 100 Prozent digital hat sehr gut geklappt, aber wir sind froh, dass wir jetzt wieder im Vollbetrieb sein können."

"Auch die Zahl der Mitgliedsunternehmen im CCD steigt stetig", freute sich Hainbach, "sie liegt bei fast 1000". Und die Unternehmen sorgten mit dafür, dass StudiumPlus stets auf dem neuesten Stand ist: "Zum Hörsaal der Zukunft, den wir realisiert haben, gehört auch der Campus der Zukunft", sagte Hainbach. Daher sollen die Außenanlagen des Campus in Wetzlar neu gestaltet und mit Begegnungsflächen versehen werden.

Hainbach stellte das neue Format vor, das StudiumPlus entwickelt hat, um auch an den Orten, wo ein eigener Campus nicht realisiert werden kann, präsent zu sein. Die Eröffnung des Forums Kirchhain-Stadtallendorf stehe unmittelbar bevor - dahinter verberge sich ein "Campus ohne Vorlesungen, aber mit dem Netzwerk aus Hochschule, Wirtschaft und Politik mit dem entsprechenden Austausch."

Ein weiteres Zukunftsthema präsentierte Minnert: "Wir wollen digitale Coaches etablieren." Diese sollen Studierenden zur Beratung und Unterstützung zur Verfügung stehen, vor allem in Fächern, in denen eine solche Unterstützung erfahrungsgemäß notwendig sei. Das digitale Format sorge für große Flexibilität. Ein weiteres Zukunftsthema sei das Gesundheitswesen. StudiumPlus wolle für diesen Bereich Studienangebote entwickeln, die die Praxis braucht.

Im Gesundheitswesen neue Studienangebote entwickeln

Die CCD-Mitglieder wählten zwei neue Vorstandsmitglieder: Für Arno Roth und Thomas Steffen, die ausgeschieden sind, wurden Detlef Lamm, Vorstandsvorsitzender der AOK Hessen, und Uwe Scharf, Geschäftsführer bei Rittal, in den Vorstand gewählt. Weiteres neues Vorstandsmitglied ist der CCD-Geschäftsführer Christian Schreier.

Zwölf Wirtschaftsvertreter im StudiumPlus-Kuratorium wurden für die kommenden zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt, Steffen Friedrich wurde neu in das Gremium gewählt. Er ist Leiter Personal Deutschland bei der Schunk Group.

Schließlich hielt Albrecht Beutelsbacher, Gründer und Direktor des Mathematikums in Gießen, einen Vortrag über exponentielles Wachstum und vermittelte leicht verständliches Wissen über Eigenschaften und Gefahren eines solchen Wachstums - vor dem Hintergrund der Pandemie ein besonders interessantes Thema.