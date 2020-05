"Car live Wetzlar" wegen neuer strenger Regeln abgesagt

Doch kein "Car live Wetzlar"im Finsterloh. Foto: Pascal Reeber

Wetzlar "Car live Wetzlar" ist abgesagt. "Die Drive-in-Arena für Kultur und Konzerte wird nicht stattfinden", sagte Veranstalter Dirk Daniels von der Eventagentur five live am Freitagnachmittag. Als Grund gab Daniels überraschend strenge Auflagen des Lahn-Dill-Kreises für das Autokino in Herborn an, die auch für das Veranstaltungsgelände im Wetzlarer Finsterloh bindend sein sollen.

Für Herborn wurden am Freitag Abstandsregeln von zwei statt erwarteter 1,50 Meter zwischen den Autos festgelegt. Unter diesen Voraussetzungen sei die Drive-in-Arena wirtschaftlich nicht machbar, erklärte Daniels. Die kalkulierte Kapazität von 450 Fahrzeugen pro Veranstaltung würde um mehr als 100 reduziert.

"Uns liegen neue Informationen über die Auflagen des Kreises für den Betrieb des Autokinos Herborn vor. Da es innerhalb des Kreises keine unterschiedlichen Bescheide gibt und damit die Auflagen, insbesondere hinsichtlich der Abstandsregelung der Fahrzeuge, auch für uns gelten werden, ist die Durchführung der Veranstaltung für uns nicht mehr möglich", erklärte Daniels.

Tickets werden inklusive Gebühren rückerstattet

"Bei der Vorstellung unseres Konzepts beim Lahn-Dill-Kreis wurde von uns ein Plan vorgelegt, auf dem eine Anzahl von mindestens 450 Fahrzeugen angegeben wurde. Dies war die Grundlage des Konzepts und der Buchung der Künstler, da viele Künstler unter dieser Fahrzeuganzahl gar nicht auftreten", so Daniels. Damit sei ihm die Grundlage für die Umsetzung des Projekts entzogen. Der Ticketverkauf sei gestoppt, wer schon ein Ticket erworben habe, bekomme den Ticketpreis inklusive Gebühren zurückerstattet. Weitere Einzelheiten kündigte Daniels für die kommende Woche an.

Der Corona-Verordnung des Landes Hessen zufolge sind Veranstaltungen bis 100 Personen ohne Genehmigung möglich, wenn zwischen den teilnehmenden Personen ein Abstand von 1,5 Metern garantiert ist. Für Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern braucht es Sondergenehmigungen. Im Fall der Drive-in-Arena durch den Lahn-Dill-Kreis. Diese liege noch nicht vor, aktuell würden die Abstandsmaße zwischen den Autos geprüft, erklärte Sprecherin Nicole Zey. Es handele sich bei jedem Veranstaltungsort um eine Einzelfallprüfung.

Allgemein gilt, dass in Genehmigungen für Großveranstaltungen besondere Regeln getroffen werden können, also von der 1,50-Meter-Abstandsregel abgewichen werden kann. Autokinos oder der Spezialfall der Drive-in-Arena in Wetzlar sind in der Landesverordnung nicht explizit erfasst. Sie laufen unter Kulturveranstaltungen beziehungsweise Zusammenkünften. Ausschlaggebend dafür, dass der Lahn-Dill-Kreis im Fall des Herborner Autokinos einen Auto-Abstand von zwei Metern angeordnet hat, war offenbar die Annahme, dass bei warmen Temperaturen die Autofenster heruntergelassen werden. Falls der "Nachbar" zur Toilette geht, wären ausreichende Sicherheitsabstände nicht mehr gewährleistet.

Unterdessen hat der Rechtsamtsleiter des Lahn-Dill-Kreises, Reinhard Strack-Schmalor, offenbar eine eigene Musterverfügung mit ersten Regeln für Autokinos verschickt. Diese liegt inzwischen mehreren Landkreisen vor. Ob sie sich durchsetzen wird, ist offen.