Caritas freut sich über Spende

Spendenübergabe bei Edeka Herrmann (v.l.): José Ruijgers, Nazira Atta, Andreas Herrmann sowie Insa Deeken. Foto: Caritas

WETZLAR - Das Mehrgenerationenhaus der Caritas kann sich über eine Spende von Edeka Herrmann freuen. Der Lebensmittelmarkt unterstützt - wie bereits im vorigen Jahr - die soziale Arbeit der Einrichtung im Stadtteil Dalheim.

Das Mehrgenerationenhaus in der Hohen Straße 13 bietet seit über zehn Jahren Angebote für Jung und Alt: Hausaufgabenhilfe, gemeinsames Essen, spielen, singen, tanzen oder gemütliches Zusammensitzen bei Kaffee und Kuchen. Viele Dalheimer Vereine nutzen die Räumlichkeiten für Kurse und Veranstaltungen. Auch wer sich ehrenamtlich engagieren will oder eine Idee für ein neues Angebot hat, ist herzlich willkommen.

"Ich halte diese Arbeit für sehr unterstützenswert", so Andreas Herrmann, der gemeinsam mit Nazira Atta den Edeka-Markt in Dalheim leitet. "Wir haben uns auch in diesem Jahr entschieden, für die Arbeit des Mehrgenerationenhauses zu spenden, da wir wissen, dass das Geld im Stadtteil für eine gute und sinnvolle Arbeit genutzt wird", so Herrmann. Knapp 365 Euro waren der Erlös aus Pfandgeld, das die Kunden des Ladens am Pfandautomaten gespendet haben. Herrmann hat die Summe aufgestockt, sodass sich die Caritas insgesamt über 3500 Euro freuen darf.

"Leider können wir unsere Angebote in der aktuellen Situation nicht so absolvieren wie wir gerne würden", berichtet José Ruijgers, Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses. "Auch wir mussten aufgrund der Corona-Situation unsere Türen schließen."

Einkaufshilfen und Schaufensterbibliothek

Umso wichtiger sei es aber gerade jetzt, für die Menschen da zu sein und den Kontakt zu halten, weiß Ruijgers. Denn viele fühlten sich einsam. Daher bietet das Mehrgenerationenhaus gemeinsam mit der "Sozialen Stadt" viele Aktionen gegen die Einsamkeit an. Dazu zählen Bastel- und Geschenktüten, die an die Menschen verteilt werden, Einkaufshilfen, telefonische Beratungsangebote, die Ausgabe selbst gebackener Waffeln oder eine Schaufensterbibliothek.