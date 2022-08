Caritas und katholische Pfarreien sammeln Schulsachen

Schulsachenaktion der Caritas für einen schönen Schulstart: Der Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder bittet wieder um Sach- und Geldspenden. Foto: Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder

WETZLAR/DILLENBURG - Corona, Kurzarbeit und steigende Preise bei Lebensmitteln und Energieversorgung bedeuten vor allem für Eltern einen starken Anstieg der lebensnotwendigen Ausgaben.

Daher stellten die Einschulung der Kinder oder der Schulwechsel von Klasse 4 in Klasse 5 immer mehr Familien vor ein großes finanzielles Problem, erläutert der Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder in einer Presseerklärung. In Zusammenarbeit mit den katholischen Pfarreien im Bezirk Wetzlar hat er daher wieder seine Schulsachenaktion gestartet.

Eltern müssen teils tief

in die Tasche greifen

"13 Euro für einen Wasserfarbkasten, 6 Euro für ein Set Buntstifte, 160 Euro für einen leichten und ergonomischen Schulranzen - und das ist erst der Anfang: Frühstücksboxen, Bleistifte, Hefte, Malutensilien, Sportsachen, Umschläge, Mäppchen - all dies und noch mehr steht auf der verpflichtenden Einkaufsliste der neuen Erstklässler und Fünftklässler für das kommende Schuljahr. Auf deren Eltern kommen damit erhebliche finanzielle Ausgaben zu", erläutert der Caritasverband. In seinen Beratungsstellen werde immer häufiger deutlich, dass Familien und vor allem Alleinerziehende diese Ausgaben kaum noch allein stemmen können.

Eine Geld- oder Sachspende helfe dabei, Kindern einen guten Start in ihre Schule zu ermöglichen. Gespendet werden könnten zum Beispiel neue oder gut erhaltene Ranzen, Hefte, Zeichenblöcke, Wasserfarbkästen, Wachsmalstifte, Collegeblöcke, Mäppchen, Stifte, Lunchboxen, Wasserflaschen und alles, was sonst noch in den Schulranzen gehört.

Sachspenden können bis zum 14. August in die bereitstehenden Sammelkisten der katholischen Kirchen des Bezirks Wetzlar gelegt werden. Auch Geldspenden sind möglich.

Die Ausgabe der Schulsachen an die Kinder erfolgt am Donnerstag, 25. August, im Mehrgenerationenhaus in Dalheim sowie im Familienzentrum im Wetzlarer Westend.

Weitere Informationen gibt Hannah Falkenstein, Telefon 0 64 41-9 02 61 17.