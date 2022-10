2 min

Caritas Wetzlar bekommt 379.000 Euro für Wohnungslosenhilfe

Der Landeswohlfahrtsverband unterstützt Tagesaufenthaltsstätten und Fachberatungsstellen in ganz Hessen. In Wetzlar profitiert die Stätte in der Braunfelser Straße 1.

Von Redaktion