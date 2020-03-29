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Sonntag, 29.03.2020 - 17:30
5 min

CD-Check statt Kabarett

Die aus Wetzlar stammende Kabarettistin Katie Freudenschuss nutzt das Auftrittsverbot wegen Corona dazu, die Aufnahmen für ihre neue CD durchzuhören. Und sie bittet darum, die KunstNothilfe ihres Kollegen Christoph Sieber zu unterstützen.

Katie Freudenschuss ist in Wetzlar aufgewachsen und zur Schule gegangen. Heute lebt die Kabarettistin in Hamburg. Foto: Katie Freudenschuss

Katie Freudenschuss ist in Wetzlar aufgewachsen und zur Schule gegangen. Heute lebt die Kabarettistin in Hamburg. Foto: Katie Freudenschuss

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KATIE FREUDENSCHUSS

Katja Freudenschuss wurde 1976 in Gießen geboren. Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist sie in Wetzlar, wo sie ihr Abitur an der Goetheschule machte. Zwei Jahre studierte sie danach in Gießen Musik, danach absolvierte sie in Hamburg den Kontaktstudiengang Popularmusik.

Seit 1999 lebt die Künstlerin nun in Hamburg.

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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