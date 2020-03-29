Sonntag, 29.03.2020 - 17:30
5 min
CD-Check statt Kabarett
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KATIE FREUDENSCHUSS
Katja Freudenschuss wurde 1976 in Gießen geboren. Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist sie in Wetzlar, wo sie ihr Abitur an der Goetheschule machte. Zwei Jahre studierte sie danach in Gießen Musik, danach absolvierte sie in Hamburg den Kontaktstudiengang Popularmusik.
Seit 1999 lebt die Künstlerin nun in Hamburg.
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