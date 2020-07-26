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Sonntag, 26.07.2020 - 23:00
3 min

Central Park Band rockt die Wetzlarer Eventwerkstatt

Mit Coversongs von Simon and Garfunkel hat die Central Park Band die Wetzlarer Eventwerkstatt gerockt.

Von Markus Fritsch
Jörg Shorty Thimm (li.) und Mauricio de Matteis rocken im zweiten Teil des Konzerts. Foto: Markus Fritsch

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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