Chefarzt Dr. Peter Stuzmann übernimmt am 1. April

WETZLAR - Dr. Peter Stuzmann übernimmt die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Wetzlar. Der 55-Jährige wird ab 1. April die Abteilung leiten. "Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Stuzmann einen versierten Experten im Bereich der Gynäkologie gewinnen konnten und sind davon überzeugt, dass er die Abteilung weiterentwickeln wird", erklärte Wolfgang Schuster (SPD), Landrat des Lahn-Dill-Kreises und Aufsichtsratsvorsitzender.

Peter Stuzmann wurde in Heilbronn geboren. Nach seinem Studium der Humanmedizin an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg führte ihn seine ärztliche Laufbahn unter anderem in das Ketteler-Krankenhaus Offenbach, in die Kliniken Hanau, Darmstadt und Frankfurt-Höchst als auch in das Agaplesion-Markus-Krankenhaus in Frankfurt, wo er als Leitender Oberarzt und Leiter des gynäkoonkoligischen Zentrums tätig war. Seit 2020 ist er Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Groß-Umstadt. Neben den Schwerpunktbezeichnungen "Gynäkologische Onkologie" und "Spezielle Geburtshilfe und Perinatologie" ist der Facharzt zertifizierter MIC II-Operateur und Konsolenchirurg da Vinci.

"Der Lebenslauf zeugt von kontinuierlicher Weiterentwicklung und großer Innovationsfreude", sagte Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken. Neben seiner minimalinvasiven Expertise reichen die umfangreichen praktischen Erfahrungen von Stuzmann von der Behandlung von Endometriose, eine häufige Unterleibserkrankung bei Frauen, über die Therapie von Myomen bis hin zur Urogynäkologie. "Mein Ziel ist es, das Fachspektrum am Klinikum Wetzlar fortzuentwickeln. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben und die Perspektiven sind äußerst vielversprechend", sagt Peter Stuzmann.