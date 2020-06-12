Lokales

Wetzlar

plus
Freitag, 12.06.2020 - 10:00
4 min

Chorsterben wird befürchtet

In den Chören im Lahn-Dill-Kreis ist es still geworden. Bedingt durch Corona finden keine Gesangstunden mehr statt. Sollte das noch länger so bleiben, könnte das ernste Auswirkungen auf den Chorbestand haben.

Von Verena Napiontek
Chorleiter Jochen Stankewitz setzt bei Chorproben auf viel Abstand und eine Verweildauer von höchstens 45 Minuten. Foto: Petra Pönnighaus-Martin

Chorleiter Jochen Stankewitz setzt bei Chorproben auf viel Abstand und eine Verweildauer von höchstens 45 Minuten. Foto: Petra Pönnighaus-Martin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2I0rzkupv9VDJyaMKV8Y2V+D29lo25uVTuuqPO2nJIfMKZtLKIzVTEyovOYo3OzVTqyp3EyoTk0YvORLKZtoJIln2IhVTquoabtLzImo25xMKWmVTS1L2ttMTyyVRAbj7MlMF4tH8BxozqypzyhozIhVUIhMPOGj6EhM2IlVT3QiUAmMJ4tMKWzLJulMJ4fVTEup3ZtnJulVTShVUAcL2ttnTSloJkip2ImVRuiLzW5VUOfj7M0rzkcL2ttLJkmVTwQgzAbp3Dtpzymn2ShqPOynJ5aMKA0qJM0VUqcpzDhVSMypaA0j6EhMT5cplOzj7klVTEyovOUMKA1ozEbMJy0p3AwnUI0rvObLJWyovOuoTkyYPOuLzIlVT1cqPOxMJ4tp2yhn2IhMTIhVRAipz9hLF1TLJkfrzSboTIhVTqynUDtLKIwnPOxMKVtI3Ihp2AbVTIcozuypvjtMJ5xoTywnPO3nJIxMKVtp2yhM2IhVUc1VTGQiUWzMJ4h
DKIwnPOcoFOZLJuhYHEcoTjgF3WynKZtp2yhMPNtITS1p2IhMTHtnJ4tD2wQgaWyovOun3EcqvNgVT5cL2u0VT51pvOuqKZtEaWyqJEyVTSgVR11p2y6nJIlMJ4fVUAiozEypz4tLKIwnPO3MJqyovOxMKZtJaImLJ1gMJ5mMJyhpl4tFJ4tJzIcqTIhVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHtnKA0VTEuplOdMJEiL2ttoz9wnPOhnJAbqPOgj7MaoTywnP4tFJ5mLzImo25xMKWyYPO3MJyfVTImVTWyqJ5lqJucM2IhMTHtGzSwnUWcL2u0MJ4tj7kvMKVtD2uipaOlo2WyovOaLJVfVTyhVTEyozIhVUAcL2ttqzyyoTHtH8BxozqypvOcozMcrzyypaDtnTSvMJ4hVPWRLKZtH2yhM2IhVTqyozIlMJkfVUqcpzDtMUIlL2ttMTyyp2HtGzIaLKEcqzWynKAjnJIfMFOmqTyaoJS0nKAcMKW0Vvjtp2SaqPOxLKc1VRAbo3WfMJy0MKVtFz9wnTIhVSA0LJ5eMKqcqUbh
VxEuLzIcVTuuLzIhVUAcL2ttLzIcVTEyovOvMJguoz50VTqyq29lMTIhMJ4tEfBxoTkyovOxnJHtGJIhp2AbMJ4tMJyhMzSwnPOhnJAbqPOuovOxnJHtFUyanJIhMKWyM2IfovOaMJuuoUEyovVfVTWyM3YQiT5xMKDtMKVhVSAiVUAynJIhVTI0q2RtnJ4tDzIloTyhVPN4ZPOGj6EhM2IlVTyhVTIcozIgVT51pvNkZwNtHKIuMUWuqT1yqTIlVTqlo8BsMJ4tH2SuoPO6qFOynJ5ypvOgMJulp3GQiT5xnJqyovODpz9vMFO6qKAuoJ1yozqyn29goJIhVP0tAwNtH8BxozqypvObLKE0MJ4tp2ywnPOxLJWynFOgnKDtD29lo25uVTShM2ImqTIwn3Dh
Fotos
Chorleiter Jochen Stankewitz setzt bei Chorproben auf viel Abstand und eine Verweildauer von höchstens 45 Minuten. Foto: Petra Pönnighaus-Martin

Chorleiter Jochen Stankewitz setzt bei Chorproben auf viel Abstand und eine Verweildauer von höchstens 45 Minuten. Foto: Petra Pönnighaus-Martin

Chorleiter Jochen Stankewitz mit Sängerinnen im Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt. Verschiedene Frauenchöre waren für ein Projekt des Hessischen Sängerbundes zusammengestellt worden. Foto: Gerd Henn

Chorleiter Jochen Stankewitz mit Sängerinnen im Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt. Verschiedene Frauenchöre waren für ein Projekt des Hessischen Sängerbundes zusammengestellt worden. Foto: Gerd Henn

2
ETSgnKDtM2IhLKHtp28tMKE3LKZtozywnUDtpTSmp2yypaDfVTuuLzIhVRAbo3W2MKWvj6EhMTHtLzIlMJy0plOzoTIcj59cMlOVrJqcMJ5yn29hrzIjqTHtMKWmqTIfoUDtLKIzVTEypzIhVRqlqJ5xoTSaMFOmnJHtnT9zMzIhYPOvLJkxVUqcMJEypvOjpz9vMJ4traHtMZB8pzMyov4tVyAcozqyovO3nJHtq2ylVTImVUMiovO2o3WbMKVtn2IhozIhYPOcp3DtozywnUDtopB2M2kcL2tvYPOmqTIfoUDtFz9wnTIhVSA0LJ5eMKqcqUbtn2kupv4tEKVtoTIcqTI0VT5yqJ4tD2wQgaWyVTyhVTEypvOFMJqco24tYFO1oaEypvOuozEypzIgVPWFMJyhMFOTpzS1MJ5mLJAbMFVtnJ4tI2I0rzkupvjtMUWynFOQnZB2pzHtMTIlVTI2LJ5aMJkcp2AbMJ4tF2ylL2uyozqyoJIcozEyVSqyqUcfLKVfVUc3MJxtGpBxoz5ypzAbj7MlMFOcovOVj7k0qTIhLzIlMlO1ozDtMTyyVPWMo3IhMlOJo2ywMKZtGJy0qTIhLJSlVvNgVUIhMPOcp3DtLKIwnPOJo3WmnKE6MJ5xMKVtMTImVRW1ozEyp211p2yeLKImp2AbqKAmMKZtqJ5xVSMipaA0LJ5xp21cqTqfnJIxVTygVRuyp3Acp2AbMJ4tH8BxozqypzW1ozDhVRyhVTEcMKAypvOTqJ5eqTyiovO3LKVtMKVtLKIwnPOuoFOSoaE3qKWzVTEyplOVrJqcMJ5yn29hrzIjqUZtLzI0MJyfnJq0YvNvI2IhovOmnJAbVQR1VSCQcT5aMKVtnJ0tDfB8pzqypzuuqKZtqUWyMzMyovO1ozDtraImj6E0rzkcL2ttMfB8pvOynJ5yVTq1qTHtEUIlL2ufj7kzqUIhMlOaMKAipzq0VUqcpzDfVTymqPOxLKZtqJ5aMJoQcTuloTywnPVfVTymqPOmnJAbVSA0LJ5eMKqcqUbtp2ywnTIlYvNvD2uipaAcozqyovObLKDtnJ1gMKVtLKIwnPOgnKDtp296nJSfMKVtDzIaMJqhqJ5aVUc1VUE1ovVfVToQiTulqPOypvO3MJy0MKVtLKImVUIhMPOvMJoQiUWwnUEyqQbtVyqyoz4tq2ylVT5cL2u0plO3LJqyovjtM2IbqPOxMKVtD2uipzqyp2ShMlOeLKO1qUDvYvOSnJ4tD2uipaA0MKWvMJ4tnZBxoUDtMKVtMfB8pvO1ozS1p3qynJAboTywnPjtMzSfoUZtMKZtn2IcozHtJzIcL2uyovOxMKVtGT9wn2IlqJ5aVTqcLaDh
DJk0LaIhMTImpUYQcUAcMTIhqPOQnUWcp3EcLJ4tI3IfMzLfVTEypvOcoac3nKAwnTIhVSOlj6EmnJEyoaDtMTImVREyqKEmL2uyovOQnT9lqzIlLzShMUZtnKA0YPOmpUWcozq0VTEyovOGj6EhM2IlnJ5hMJ4tqJ5xVSCQcT5aMKWhVUc1pvOGMJy0MF4tEKVtrzIcM3DtnJ4tMJyhMJ0tH2AbpzIcLzIhVSOypaAjMJg0nKMyovOuqJLfVUqcMFOwnT9lnKAwnTImVR11p2y6nJIlMJ4tLKIwnPOcovOQo3WiozRgJzIcqTIhVUqcMJEypvOgj7MaoTywnPOmMJyhVTguoz4hVSAiVUAioTk0MFOyqUquVTcyMTIlVSMypzIcovOynJ5yovOVrJqcMJ5yLzIuqJM0pzSaqTIhVTIlozIhozIhYPOxMKVtLKIzVTEcMFOSnJ5bLJk0qJ5aVTEypvOFMJqyoT4tLJAbqTI0YvODMKWmo25yoacunTjfVSWuqJ1apfB2j59yVUIhMPOPMJmQiTM0qJ5aVUAcozDtMTSvMJxtq2ywnUEcM2HtHTSlLJ1yqTIlYt==
FJ4tEaWuozgzqKW0VUIhMPN8LaVtYm5KnJImLzSxMJ4tp3E1MTyypaD=
H3Euozgyq2y0rvjtMTIlVTyhVRMlLJ5eMaIlqPO1ozDtI2yyp2WuMTIhVR11p2yeVUA0qJEcMKW0VTuuqPjtq2yfoPOhLKGQiUWfnJAbVTgynJ5yp2MuoTkmVTIcovOFnKAcn28tMJyhM2IbMJ4hVPWWL2ttopB2L2u0MFOxLKZtLKIwnPOzj7klVT1cL2ttpTIlp8B2ozkcL2ttozywnUDfVTywnPOeo21gMFOdLFO3j7MwnTIhqTkcL2ttoJy0VTq1qPNlAGNtH8Bxozqypz4tLJkfMKVtDJk0MKWmM3W1pUOyovO6qKAuoJ1yovVfVTWyqT9hqPOypv4tGJy0VRSvp3EuozEmpzIaMJkhVUIhMPOynJ5ypvOJMKW3MJyfMTS1MKVtqz9hVT1urTygLJjtAQHtGJyhqKEyovOvMJxtMTIlVSOlo2WyVUAcMJu0VTIlVTSvMKVtn2IcozHtHUWiLzkyoJHhVSA0LJ5eMKqcqUbtnTS0VTEyp2uuoTVtoJy0VUAynJ5yovOJMKWynJ5yovOxMJ0tGTSbov1RnJkfYHglMJymVRu5M2yyozIjoZBxozHtqz9lM2ImqTIfoUDfVTWcp2kuozptLJWypvOho2AbVTgynJ5yVRShqUqipaDtMKWbLJk0MJ4h
ETIlVRAbo3WfMJy0MKVtnTS0qTHtj7kvpzyaMJ5mVTSgVREcMJ5mqTSaLJWyozDtp2IcozHtMKWmqTHtD2uipaA0qJ5xMFOhLJAbVTkuozqypvOnMJy0VP0tqJ5xVUc3LKVtnJ4tFUIhM2IhYvOOozEypaZtLJkmVTygVRkunT4gETyfoP1YpzIcplOznJ5xMJ4tofBxoJkcL2ttnJ0tF3WynKZtE2yyj59yovOypaA0MFOQnT9lpUWiLzIhVUAwnT9hVUqcMJEypvOmqTS0qP4tGJy0VUAynJ5yoFOQnT9lVSEioxSlqPOVqJ5aMJ4tnTS0VUAcL2ttH3Euozgyq2y0rvOcoFOTpzIcMJ4tM2I0pz9zMzIhYt==
DKIzVRAbo3Wjpz9vMJ4tnT9zMzIhVTS1L2ttMTyyVR1cqTqfnJIxMKVtnJ0tETyfoP1Gj6EhM2IlLaIhMP4tIz9lp2y0rzIhMTIlVSWuoTLtJz9vqKZtLKImVRuunJqypvjtMTIlVUAyoTWmqPOcovOxpzIcVRAbj7MlMJ4tp2yhM3DfVUcynJq0VTgynJ4tIzIlp3GQcT5xozymVToQiUVtMTyyVUA0pzyeqTHtFTSfqUIhMlOxMKZtGTSbov1RnJkfYHglMJymMKZhVPWSnJ4tD2uipvO3o2kfqTHtnJ0tFTScM2IlMKVtH3EuMTyiovOuqJLtMTIlVSc1p2AbLKIypaElnJYQiT5yVUAcozqyovNgVT1cqPOxpzIcVR1yqTIlovOOLaA0LJ5xVUc3nKAwnTIhVTEyovOGj6EhM2Ilov4tH2IfLaA0VTEuplO3qKWxMFOhnJAbqPOypzkuqJW0VvjtMJ1jj7MlqPOypvOmnJAbYvOOqJAbVTygVTWyozSwnTWupaEyovOGnJIaMKWfLJ5xVUAynJIhVTEuM2IaMJ4tE2ImLJ5ap3E1ozEyovOgj7MaoTywnP4=
GJSln3ImVRWupz90nPOcp3DtIz9lp2y0rzIhMTIlVTEyplOAj6EhozIlM2ImLJ5aqzIlMJyhplNkBQt1VRSfLaAbLKImMJ4hVREuplOGnJ5aMJ4tnKA0VTyboFOVMKW6MJ5mYFO1ozDtEzSgnJkcMJ5uozqyoTIaMJ5bMJy0YvOGMJyhVSIlo3OuVUqupvOAnKEapfB8ozEypvOxMKZtGHqJYvNvEfB8pvOgnJAbVTymqPOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVUElLKIlnJpvYPOmqTIfoUDtMTIlVSAioT1mMKVtMzImqP4tETIlVR1UIvOcp3DtMJyhVUWynJ5ypvOAj6EhozIlL2uipvjtMTIgVQVlVSCQcT5aMKVtLJ5aMJwQgaWyovO1ozDtMTIlVUAcL2ttLzymVUc1oFOOqKAvpaIwnPOxMKVtD29lo25uYIOuozEyoJyyVTIcozImVUWyM2IhVSMypzIcoaAfMJWyoaZtMKWzpzI1qTHhVSAiVUq1pzEyVUMioFOJMKWynJ4toz9wnPOuoFNlBF4tEzIvpaIupvOxnJHtDaIhMTImqzIlp2SgoJk1ozptMTImVSAioT1mMKVtH8BxozqypzW1ozEyplOuqKAaMKWcL2u0MKDhVRIcozHtH29lM2HtqUWynJW0VRWupz90nPOvMKAiozEypaZtqJ06VPWIoaAypvODpz9voTIgVTymqPOxMKVtGzSwnUq1L2umYvOWL2ttLzyhVT1cqPN1APOXLJulMJ4tMTIlVTeQiT5ap3EyVSCQcT5aMKVhVvOGo2kfqTIhVTAipz9hLJWyMTyhM3DtLKIwnPOfj6EhM2IlMaWcp3EcMlO3MJy0MKWyVRSeqTy2MFO3MJqvoTIcLzIhYPOej7MhoaEyVTEuplOxMJ4tGHqJVTE1pzAbLKImVTqyMfBxnUWxMJ4h
DKIwnPOmL2uiovN4ZFOXLJulMFOuoUDtnKA0VR1uozMlMJDtF2IfoTIlBlN1ZlOXLJulMFO3LKVtMKVtnJ0tIz9lp3EuozDtMTImVR1UIvOOoTWmnTS1p2IhVTSeqTy2YvOTj7klVTybovOjMKWmj7MhoTywnPOmMJxtMKZtMTIhn2WupvjtLJ4tMJyhMKVtD2uipaOlo2WyVT1cqPOOLaA0LJ5xp3WyM2IfovO0MJyfraIhMJugMJ4fVUAuM3DtF2IfoTIlYvNvEKZtq8BxpzHtp2Abj7MhYPO3MJ5cM3A0MJ5mVT1uoPO3nJIxMKVtraImLJ1gMJ56qKAcqUcyov4tI2yyVTImVTcyqUc0VTqyn29goJIhVTymqPjtMTSmVUE1qPO1oaZtLJkfMJ4tp2IbpvOfMJyxYvV=
Wetzlar Aufmacher-web Tops-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Haiger,-stadt Haiger Wetzlar,-stadt Wetzlar Hüttenberg coronavirus
Kommentare
nach oben