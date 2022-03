"City Winds spielen für Ukraine-Flüchtlinge

Passanten spenden spontan und großzügig für die Ukraine-Hilfe der Malteser. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR - Mit zwei Platzkonzerten hat das Wetzlarer Orchesterprojekt "City Winds" die Hilfe für die aus der Ukraine kommenden Flüchtlinge unterstützt.

Die Idee dazu sei ihm fünf Tage zuvor gekommen, berichtete der musikalische Leiter des Projektes Nicolas Grebe. Bei einer Nachfrage im Ordnungsamt der Stadt Wetzlar, ob ein Konzert "Musik für den Frieden" möglich ist, sagte der Leiter Boris Falkenberg zu und wies darauf hin, dass die Malteser eine Hilfsaktion für Ukraine-Flüchtlinge ins Leben gerufen hat. Schnell war man sich einig, das Geld dafür zu bestimmten.

Das Kulturamt der Stadt und die Leitung des Einkaufszentrums Forum waren ebenso schnell zu begeistern. So kam es am Samstag zu zwei Konzerten, eines in der Fußgängerzone am Eisenmarkt und eines vor dem Forum in der Bahnhofstraße. Über 100 Menschen blieben bei ihrem Bummel durch die Stadt jeweils stehen und lauschten den 20 Musikerin, die sich in der Kürze der Zeit für die Platzkonzerte frei machen konnten.

"Wir haben nur kurz heute Morgen geübt und sind dann auf die Straße gegangen", berichtete Eberhard Schmidt, der mit seiner Zugposaune das Konzert unterstützte.

Unter anderem spielten sie die Europa-Hymne "Freude schöner Götterfunken" und den englischen Marsch "Pomp ans Circumtanses" des britischen Komponisten Edward Elgar. Gelbe und blaue Luftballons erinnern an die ukrainische Flagge. "City Winds" ist ein Orchesterprojekt, das 2019 über 70 Musiker aus dem Altkreis Wetzlar, aus Tschechien und aus Österreich im Rahmen eines Orchesterworkshops zusammengebracht hat. Ihr erster Auftritt war bei der "Mid Europe", einem der größten Blasmusik-Festivals Europas, in der österreichischen Partnerstadt Schladming.

In Schladming wächst

die Begeisterung

Die Stadt Wetzlar hatte das Orchester aus Anlass der 45-jährigen Partnerschaft nach Schladming geschickt. So entstand der Wunsch, das Orchesterprojekt fortzuführen. Deshalb gibt es jährlich ein großes Konzert, das beim "City Sound Festival" des Musikvereins "Nassau Oranien" am 18. Juni in Haiger sein wird.

Mit den Spendengeldern aus dem Konzert werden nach Angaben des Malteser Kreis- und Stadtbeauftragten Boris Falkenberg sowohl Hilfsprojekte in der Ukraine unterstützt ebenso wie in den Nachbarländern des vom Krieg heimgesuchten Landes sowie auch Flüchtlinge in Deutschland.