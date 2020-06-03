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Mittwoch, 03.06.2020 - 18:30
2 min

Citybus in Wetzlar bald kostenlos?

Welche finanziellen Auswirkungen hätte es für die Stadt, wenn der Citybus künftig kostenlos angeboten würde? Das zu prüfen, ist die Aufgabe des Wetzlarer Magistrats.

Citybus in Wetzlar: Der Magistrat soll auf Beschluss des Notausschusses die Freifahrt für jedermann prüfen. Foto: Dominik Ketz

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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