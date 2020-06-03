Mittwoch,
03.06.2020 - 18:30
2 min
Citybus in Wetzlar bald kostenlos?
Welche finanziellen Auswirkungen hätte es für die Stadt, wenn der Citybus künftig kostenlos angeboten würde? Das zu prüfen, ist die Aufgabe des Wetzlarer Magistrats.
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