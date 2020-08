Commerzbank Wetzlar zieht Halbjahrsbilanz

"Viele Kunden haben die niedrigen Zinsen genutzt und in Immobilien investiert", sagt Thorsten Möller, Marktbereichsleiter der Commerzbank Wetzlar. Foto: S. Bethke

Wetzlar/Dillenburg (red). Die Commerzbank Wetzlar hat in den vergangenen Monaten Mittelständler und Kleinunternehmer mit neuen Krediten über 84 Millionen Euro unterstützt. Das teilte die Bank in einer Pressemitteilung zur Halbjahresbilanz mit.

"Vor allem Unternehmen hatten einen hohen Beratungs- und Kreditbedarf", sagt Marcel Bischof, Leiter Mittelstandsbank der Niederlassung Mittel- und Nordhessen. Insgesamt hat die Commerzbank seit Mitte März bundesweit rund 21 000 Finanzierungsanfragen von Firmen- und Unternehmerkunden erhalten. "Mit rund 190 Kreditanfragen waren auch unsere Berater in Mittel- und Nordhessen stark nachgefragt", so Bischof.

Das Kreditbestandsvolumen wuchs in der Region im ersten Halbjahr bei Kleinunternehmen um 17 Prozent, bei Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 15 Millionen Euro um zwei Prozent.

Neue Investitionen und die Finanzierung von Immobilienvorhaben spielten trotz Corona auch im ersten Halbjahr eine große Rolle. "Viele Kunden haben die niedrigen Zinsen genutzt und in Immobilien investiert", sagt Thorsten Möller (Foto: S. Bethke), Marktbereichsleiter der Commerzbank Wetzlar. "Im Marktbereich Wetzlar wurden Baufinanzierungen in Höhe von 8,5 Millionen Euro vergeben. Das sind 87 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum." Außerdem wurden 2,7 Millionen Euro an neuen Ratenkrediten herausgelegt.

Auch in einem schwierigen Marktumfeld der Corona-Pandemie habe die Commerzbank Wetzlar weitere Neukunden gewinnen können. "Obwohl die erste Jahreshälfte 2020 von der Corona-Pandemie und ihren negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft geprägt war, haben wir unseren Wachstumskurs im Marktbereich Wetzlar fortgesetzt. In den ersten sechs Monaten konnten wir netto rund 100 neue Kunden gewinnen", sagt Möller. In Wetzlar und Dillenburg werden jetzt insgesamt rund 14 260 Kunden betreut.

Einen Großteil der neuen Kunden gewann die Commerzbank über digitale Kanäle. "Das Kundenverhalten hat sich in der Corona-Krise stark verändert. Jeder dritte Kunde nutzt die digitalen Kanäle nun intensiver als vorher", so Möller.

Die Filiale in Dillenburg ist derzeit coronabedingt für den persönlichen Kundenverkehr geschlossen. Die Selbstbedienungszone der Filiale ist weiterhin geöffnet. Aktuell arbeitet noch rund die Hälfte der Mitarbeiter im Homeoffice.