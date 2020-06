Corona-Abi: Ein anderer Abschied von der Schule

Die Abiturienten der Goetheschule (v. l.): Jessica Streichert (18 Jahre), Victoria Groß (18 Jahre) und Sebastian Dörr (19 Jahre) . Foto: Julia Hoffmann

WetzlarDie Zeit nach dem Abitur ist ein neuer Lebensabschnitt für viele: Ausbildung, Studium, Auslandsjahre, Au-Pair-Aufenthalte und Bildungsreisen. Die Welt scheint für die Jugendlichen offen zu stehen, jedoch durchkreuzt Corona ihre Pläne für das Jahr 2020.

"Wir mussten durch den Virus alle Vorabi-Partys in der Eventwerkstatt und den Abigag absagen. Auch das Feiern und Anstoßen auf das bestandene Abitur war schwierig. Einige Abiturienten veranstalteten einen eigenen Autokorso, aber das ist nicht dasselbe, wie mit Mitschülern und Lehrern zu feiern", merkt die 18-jährige Abiturientin Jessica Streichert an. Die traditionelle Motto-Woche wurde durch einen Motto-Tag nachgeholt, als die schriftlichen Abiturergebnisse bekannt gegeben wurden.

"Direkt nach meinen Prüfungen waren Urlaube mit der Familie in Italien und in den USA geplant, die mussten wir jetzt auf Holland verschieben", erzählt Victoria Groß, die 18-jährige Abiturientin an der Goetheschule Wetzlar.

"Ich wollte ein Freiwilliges Soziales Jahr in Neuseeland machen", erzählt Groß. "Die Vorbereitungskurse finden nun online statt und die geplante Ausreise wurde auf Oktober verschoben. Momentan hängt nun alles am Visum." "Meine Zukunftspläne haben sich durch Corona wenig verändert. Ich wollte mich schon vorher für einen Online-Kurs zur Versicherungsmaklerin anmelden, das kann ich nun problemlos weiterhin machen", berichtet die Abiturientin und Schülervertreterin.

Dass die Quarantäne auch etwas Inspirierendes haben kann, berichtet der 19-jährige Abiturient Sebastian Dörr: "Während der ganzen Zeit zu Hause hat sich bei mir ein starkes Interesse an Fernreisen und fremden Ländern entwickelt. Es war wie ein Gegeneffekt: Von der häuslichen Enge wollte ich hinaus in die Ferne und habe meine Perspektive auf die gesamte Welt ausgedehnt. Vor Corona war für mich schon klar, dass ich studieren werde. Jedoch hat sich bei mir der Zeitpunkt dafür nach hinten verschoben", erklärt der 19-Jährige.

"Die Zeit nach dem Abi ist vielleicht die letzte gemeinsame Zeit, die wir mit unseren Freunden haben, bevor jeder an unterschiedlichen Orten verteilt ist. Wir wollten ein Konzert besuchen und ein Fallschirmsprung war geplant. Die Zeit werden wir jetzt anders verbringen, uns fällt schon was ein", betont Streichert.

"Das Einzige, was den Meisten nach den ganzen Prüfungen fehlt, ist ein gemeinsamer Abschied von der Schulzeit. Einige Mitschüler und Lehrer werden wir vielleicht nicht mehr sehen", betont Groß.

Das könnte sich mit dem geplanten Open-Air-Abiball der Goetheschule ändern: "Mit dieser besonderen Form des Abiballs wollen wir unseren Abiturienten einen ganz persönlichen und emotionalen Abend bieten", erklärt Carsten Scherließ, Schulleiter der Goetheschule Wetzlar.

"Unser Abi-Jahrgang lässt nichts unversucht und bemüht sich, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen, um einen gemeinsamen Abschied zu ermöglichen", sagt Groß, die Abiturientin und Mitglied des Abi-Komitees. "Denn das ist, was zählt: Die gemeinsame Zeit zu genießen, sich zu bedanken und zu feiern, bevor ein neuer Lebensabschnitt beginnt!"

Auch eine Wiedersehensfeier im nächsten Jahr planen Schule und Abi-Komitee.