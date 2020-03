Corona-Angst: Handwerkern wird nicht mehr geöffnet

Jetzt teilen:

WEBSITE Bei der Handwerkskammer Wiesbaden (HWK), zu der auch die Handwerkerschaft Lahn-Dill gehört, steht das Telefon nicht mehr still. "Die Betriebsberatung gehörte ja schon immer zu unseren Kerngeschäften", sagt der Pressesprecher Dirk Kornau, "doch derzeit hat das Thema Hochkonjunktur. Im Moment geht es für unsere Mitgliedsbetriebe ums Ganze." Die Handwerksbetriebe benötigten vor allem Beratung rund um das Thema "Recht". Um erste und wiederkehrende Fragen abzuklären, hat die Handwerkskammer eine Seite zum Thema "Corona" unter www.hwk-wiesbaden.de/corona zusammengestellt.

Wetzlar/Dillenburg/Wiesbaden. Den Handwerksbetrieben brechen die Einnahmen weg. Düster sieht es unter anderem in der Branche der Maler und Lackierer aus, so Dirk Kornau, Sprecher der Handwerkskammer Wiesbaden, zu der auch die Handwerkerschaft Lahn-Dill gehört. Nicht nur, dass kaum noch neue Aufträge an die Betriebe gehen, auch bestehende Aufträge könnten von den Handwerkern kaum noch abgearbeitet werden.

Privataufträge sind fast

komplett weggebrochen

So habe die Kammer diese Woche einen Anruf von einem Malerbetrieb aus Bad Camberg im Kreis Limburg-Weilburg erhalten, der von extremen Situationen gesprochen hat, berichtet Kornau. "Die Mitarbeiter des Betriebs werden inzwischen von einigen Kunden aus Angst nicht mehr zum Arbeiten in die Häuser gelassen."

Der Obermeister der Maler- und Lackiererinnung Lahn-Dill, Markus Jung, kennt das Problem und kann es sogar verstehen: "Es ist verständlich, dass Kunden die Handwerker nicht mehr in ihre Häuser lassen wollen. Das gilt übrigens nicht nur für Privatkunden. Es gibt auch immer mehr Industrieunternehmen, bei denen der Betrieb noch läuft, die aber keine fremden Firmen mehr auf ihr Betriebsgelände lassen wollen."

Malermeister Michael Keller aus Wetzlar-Naunheim kennt diese Situation nur zu gut. Der Prüfungsvorsitzende der Maler- und Lackiererinnung Lahn-Dill, zu der 65 Innungsbetriebe gehören, hat den Auftragseinbruch zuerst an den ausbleibenden Anrufen bemerkt: "Es ist, als wäre das Kabel durchtrennt worden." Die Privataufträge wären den Malern in den vergangenen zwei bis drei Wochen fast komplett weggebrochen, "Wohnungsrenovierungen, Zimmer streichen - das ist vorbei", sagt Keller. Auch die Firmen würden nur noch das Nötigste anfordern, auch hier gingen die Aufträge zurück. Dabei habe er im Moment noch zu tun, denn: "Wir lackieren auch Schiffe." Doch das Ende sei auch bei diesen Aufträgen bereits absehbar, da aufgrund der Corona-Krise jetzt auch die Schleusen geschlossen würden. "Die Boote kommen nicht mehr ins Wasser."

Ebenfalls eng werde es bei der Materialbeschaffung, stellen die Maler- und Lackierer fest: "Bei unserem Großhändler fehlt die Hälfte des Personals", so Keller. Auch beim Material selbst gebe es die ersten Engpässe: So kämen beispielsweise die Klebebänder und andere Zubehöre für den Maler- und Lackiererbedarf zum großen Teil aus China. "Jetzt rächt sich, dass wir aus Kostengründen vieles nach Asien ausgelagert haben", so Keller.

Es ginge für die Branche massiv ans Eingemachte, Rücklagen aus den vergangenen Sommermonaten seien langsam aufgebraucht, erzählt der Malermeister weiter. Ein baldiges Ende der Corona-Krise sieht er nicht. Im Gegenteil: "Ich befürchte, in zwei bis drei Wochen kracht es so richtig", sagt Keller. "Aufträge und Geld bleiben aus, aber unsere Mieten oder Leasingraten laufen weiter. Allein die Berufsgenossenschaft müssen wir immer für ein Jahr im voraus bezahlen. Das Geld ist schon abgebucht - aber noch lange nicht verdient."

Obermeister Jung hat den Kontakt zu seinen Kunden inzwischen - wie viele seiner Kollegen - auf alternative Kommunikationswege wie Mailkontakt und Telefon umgestellt. "Für Angebotserstellungen kann man auch Bilder schicken", erklärt Jung. Seine Teams fangen aus Sicherheitsgründen zu unterschiedlichen Zeiten an zu arbeiten und haben keinen Kontakt mehr untereinander. "Sollte ein Team aus Verdachtsgründen ausfallen, kann das andere wenigstens noch arbeiten."

Fragt sich nur, wie lange noch Arbeit da ist.