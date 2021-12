Corona-Demo: 750 Personen ziehen durch Wetzlar

Am Samstag findet in Wetzlar eine Corona-Demo statt, laut Polizei ziehen insgesamt 750 Teilnehmer durch die Stadt. Foto: VRM

WETZLAR - Impfgegner haben für diesen Samstag eine Großdemo durch Wetzlar angemeldet. Bis zu 1000 Menschen sollen daran teilnehmen. Die Demonstration unter dem Motto "Gesundheit, Freiheit und freie Impfentscheidung" soll zwischen 15 und 19 Uhr stattfinden. Versammlungsleiter und Anmelder ist Heiko Schuster, Vorsitzender des Kreisverbands der Partei "Die Basis" im Lahn-Dill-Kreis.

Wie die Polizei gegen 15 Uhr mitteilte, waren zunächst 120 Personen zur Demo erschienen. Gegen 15.45 Uhr nannte die Polizei schließlich 750 Teilnehmer. Von den Teilnehmern skandiert wird häufig "Schließt euch an", "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit klaut" sowie "Frieden, Freiheit, Demokratie".

Teilnehmer bei der Demonstration in Wetzlar. (Foto: VRM)

Am Samstagnachmittag findet in Wetzlar eine Corona-Demo statt. (Foto: VRM)

Auf Twitter rief die Polizei Mittelhessen später am Nachmittag die Versammlungsteilnehmer auf, sich an die Auflagen zu halten. "Tragt die Maske, wenn ihr den Abstand von 1,50 m nicht einhalten könnt! Im Rahmen des verhältnismäßigen Vorgehens sprechen wir mögliche Verstöße zunächst gezielt an & fordern zur Einhaltung der Auflagen auf", schrieb die Polizei unter anderem auf dem Kurznachrichtendienst.

Teilnehmer der Corona-Demo in Wetzlar. (Foto: VRM)

Auf einem Parkplatz hinter dem Rathaus in Wetzlar versammeln sich Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Demo. (Foto: VRM)

Am Nachmittag versammeln sich Teilnehmer und Teilnehmerinnen auf dem Parkplatz hinter dem Wetzlarer Rathaus. (Foto: VRM)

Polizei begleitet Demonstration

Polizisten bei der Demo in Wetzlar. (Foto: VRM)

Die Polizei hatte am frühen Samstagnachmittag mitgeteilt, dass sie diese Versammlung mit einer angemessenen Kräfteanzahl begleiten und dabei das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit schützen werde. Auch sollen die Beamten, so die Polizei weiter, die zuständige Behörde unterstützen, damit die infektionsschutzrechtlichen Beschränkungen eingehalten werden.

Die Demo soll auf dem Parkplatz vor dem Neuen Rathaus in Wetzlar starten. An diesem Ort haben bereits am vergangenen Montag 300 Impfgegner gegen Corona-Maßnahmen demonstriert . Laut Polizei verlief diese Veranstaltung friedlich und auflagenkonform ab - unter Beachtung der gültigen Hygieneregeln.

Gegen eine Impfpflicht und gegen Corona-Maßnahmen wie 2G im öffentlichen Leben und 3G am Arbeitsplatz haben am Montagabend in der Spitze rund 230 Menschen in Wetzlar demonstriert. (Foto: VRM)

Ein Ausreißer war dabei offenbar der tätliche Angriff auf einen Kameramann . Die live mitgefilmte und vom Wetzlarer Videoprojekt "Hessencam" auf den Kurznachrichtendienst Twitter als Film hochgeladene Attacke rief Empörung hervor.

Bürgermeister mit Social-Media-Aktion

Landrat Wolfgang Schuster (SPD) und alle Bürgermeister im Lahn-Dill-Kreis haben im Vorfeld der Großdemo in einer gemeinsamen Social-Media-Aktion Stellung gegen Hass und Hetze und für Solidarität bezogen

Stellvertretend für alle 23 Bürgermeister im Landkreis beziehen (v.l.) Landrat Wolfgang Schuster, Wetzlars OB Manfred Wagner, Frank Inderthal (Chef der Bürgermeisterkreisversammlung, Solms), und Michael Lotz (Dillenburg) Stellung. (Fotos: Lahn-Dill-Kreis)

Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) bedauere, dass Wetzlar abermals zur Plattform einer solchen Veranstaltung gemacht werde. "Ich halte die Botschaft für eine falsche." Wenn man das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit ausübe, "dann aber doch bitteschön gewaltfrei und unter Einhaltung der Spielregeln", so Wagner.

