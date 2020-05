Corona-Effekt: Abfallwirtschaft meldet mehr Rest- und Biomüll

Corona zeigt auch in den Statistiken der Abfallwirtschaft Lahn-Dill erste Effekte. Foto: stock.adobe

Wetzlar (red). Corona zeigt auch in den Statistiken der Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD) erste Effekte. So wurde für die Monate März und April ein erhöhtes Abfallaufkommen bei den Rest- und Bioabfällen sowie beim Sperrabfall und bei den Gelben Säcken verzeichnet. "Viele Menschen waren und sind im Homeoffice oder aber in Kurzarbeit, daher fallen zu Hause mehr Abfälle an", sagt Frank Dworaczek, kaufmännischer Betriebsleiter der AWLD.

Mehr Lieferungen führen

zu mehr Verpackungsmüll

Mehr Lieferungen außer Haus bedeuteten mehr Verpackungen und Gelbe Säcke: Von Februar auf März sei die Menge der gesammelten Leichtverpackungen um 25 Prozent auf 555 Tonnen geklettert. Im April seien es sogar 574 Tonnen (April 2019: 524 t) gewesen. Die Restabfallmengen im Lahn-Dill-Kreis stiegen im März um elf Prozent auf 4362 Tonnen und im April nochmals um zehn Prozent auf 4803 Tonnen. Im Vergleich zum April des Vorjahres sei das ein Plus von knapp neun Prozent. Beim Bioabfall sei die Zahl im März auch witterungsbedingt deutlich um 97 Prozent auf 1940 Tonnen gestiegen. Im April seien es 2751 Tonnen (April 2019: 2597 t) gewesen. Außerdem nutzen viele Bürger des Lahn-Dill-Kreises die Corona-Zeit zum Entrümpeln. Im März wurden 767 Tonnen Sperrabfall abgeholt, knapp elf Prozent mehr als im Vormonat und 20 Prozent mehr als im März 2019. Im April seien es nun 644 Tonnen (April 2019: 636 t) gewesen. Für die Mai-Statistik werde wieder mit einer Steigerung gerechnet, denn allein im April habe es rund 2800 Sperrabfall-Anmeldungen gegeben. Obwohl die Menge der "wilden Abfälle" gefühlt eher gestiegen sei, liege sie in der Statistik mit 8,6 Tonnen im März und 3,9 Tonnen im April weit unter den Vorjahreswerten (März 2019: 15 t, April 2019: 16,3 t). Das habe seine Ursache darin, dass die Sammlungen im Rahmen der Aktion "Saubere Landschaft" in diesem Frühjahr nicht in gewohntem Umfang stattfinden konnte und somit weniger illegale Abfälle abgegeben worden seien.