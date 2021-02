Corona erschwert das Projekt "Vorlesen in Familien" in Wetzlar

Durch eine Spende kann die Phantastische Bibliothek den Projektkindern aus "Vorlesen in der Familie" eigene Bücher bringen, um die Corona-Zeit zu überbrücke. Foto: Phantastische Bibliothek

WETZLAR - Dank einer Spende des Inner Wheel Clubs Gießen-Wetzlar an das sozialpräventive Projekt "Vorlesen in Familien" der Phantastischen Bibliothek Wetzlar können sich jetzt alle durch das Projekt betreuten Kinder auf ein Bilderbuchgeschenk freuen.

"Unser Projekt geht durch die coronabedingten Einschränkungen durch eine schwere Zeit", berichtet sorgenvoll die verantwortliche Leiterin Angelika Nitschke. "Viele unserer Vorleser versuchen, den Kontakt zu ihren Vorlesekindern aufrecht zu erhalten, aber die erzwungene Distanz macht das sehr schwer und stellt uns alle vor immer neue Herausforderungen."

"Vorlesen in Familien" lebt vom unmittelbaren Kontakt der ausgebildeten und diplomierten Vorleser, die sich normalerweise im Zuhause der Familien um Kinder kümmern, die wenig bis keinen Kontakt zu Bilderbüchern und Geschichten haben.

Seit Beginn der Pandemie leidet dieser persönliche Kontakt der Vorleser zu den Projektkindern stark. Manche treffen sich zu einem Spaziergang, versuchen, die Kinder telefonisch zu erreichen oder schicken Videobotschaften über die (nicht immer vorhandenen) digitalen Medien.

Um nun den Kontakt nicht abreißen zu lassen, möchte Angelika Nitschke allen Projektkindern eigene Bücher bringen, um die Zeit zu überbrücken.

Das großformatige Bilderbuch "Und die Menschen blieben zu Hause" von Kitty O'Meara bietet sich besonders dazu an, weil es die gegenwärtige Situation spiegelt, mögliche schöne Effekte des gemeinsamen Zuhausebleibens als positive Vorbilder in den Vordergrund stellt und auf ein hoffnungsfrohes Ende hinausläuft.

Mit dem zweiten Buch, "Jahrmarkt um Mitternacht" von Gideon Sterer und Mariachiara Di Giorgio (Bohem-Verlag) wird ein Bilderbuch ganz ohne Text an die Kinder gegeben, sodass sie über die Bilder ins Träumen und Erzählen kommen können.