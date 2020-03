Corona-Folgen für Obdachlose

Das Coronavirus hat das Leben für Obdachlose, die im Caritashaus (großes Foto) in der Braunfelser Straße und in der Übernachtungseinrichtung in der Hermannsteiner Straße (kleines Foto) in Wetzlar unterkommen, radikal verändert. Fotos: Caritas

WetzlarWas tun, wenn man zuhause bleiben soll, aber gar kein Zuhause hat? Für Obdachlose ist das Coronavirus eine besonders große Gefahr. Wir haben Sieghard Mackel, Leiter des Caritashauses des Caritasverbands Wetzlar/Lahn-Dill-Eder, gefragt, wie sich das Leben in der Anlaufstelle für Wohnungslose durch Corona geändert hat und welche Angebote es für Obdachlose aktuell noch gibt.

Mit welchen Problemen sehen sich Wohnungslose, Bewohner des Caritashauses und Mitarbeiter durch Corona konfrontiert?

Bei Wohnungslosen und Bewohnern kommen natürlich viele Fragen und Ängste auf - alleingelassen zu werden und keine Anlaufstellen mehr zu haben, an die sie sich wenden können. Für die Mitarbeiter stellt sich jeden Tag die Frage: Wie können wir mit den Menschen in Kontakt bleiben, auch wenn wir physisch Abstand halten müssen? Der persönliche Kontakt fehlt den Klienten und den Mitarbeitern gleichermaßen. Persönliche Gespräche zur Abwendung einer Krise oder dem Einhalten der Abstinenz sind konzeptioneller Baustein unserer Arbeit. Für viele Menschen ist dies das einzig persönliche Gespräch am Tag. Wir versuchen dies durch Telefonate so gut es geht aufzufangen. In der Bevölkerung zeigt sich in dieser schweren Zeit eine große Solidarität und Hilfsbereitschaft. Wir erhalten viele Anrufe von Menschen die helfen wollen, zum Beispiel in Form von Spenden.

Was macht das Coronavirus mit Menschen, die in Wetzlar auf der Straße leben?

Sie können weniger Angebote nutzen, da diese eingeschränkt werden müssen - zum Eigenschutz, zum Schutz anderer Obdachloser und auch zum Schutz unserer Mitarbeiter. Die Menschen, die Flaschen sammeln oder betteln, haben weniger oder kaum mehr Einkommen. Auch ihr soziales Leben ist eingeschränkt. Sich mit mehreren in Parks zu treffen oder auf Bänken zu sitzen, ist nicht mehr möglich. Das "Forum" als Aufenthaltsort zu nutzen, um sich aufwärmen oder Wlan zu nutzen, fällt auch weg.

Wie hat sich das Leben im Caritashaus verändert?

Der Zugang ist reglementiert, die Haustür ist geschlossen und die Besucher müssen sich anmelden. Entweder durch klingeln an der Tür, telefonisch oder per Mail. Die Beratung findet weiter statt, jedoch telefonisch, per Mail oder auch am Fenster. Die Anträge auf Tagessatz können weiter gestellt werden, ebenso findet die Auszahlung gemäß den Vorgaben von Jobcenter und Sozialamt statt. Allerdings wird auf Abstand von mindestens 1,50 Meter geachtet. Türgriffe, Klingelknopf, Stifte werden umgehend desinfiziert. Grundsätzlich ist es von zentraler Bedeutung, die Abstandsregeln unbedingt einzuhalten, um die Wohnungslosen und die Beschäftigten zu schützen. Das konsequente Umsetzen der Abstandsregeln und die notwendige Hygiene sind Voraussetzung, um unsere Angebote an Wohnungslose möglichst lange aufrecht zu erhalten. Die Nichtbeachtung dieser "Vorschriften" würde zu einer Schließung der Einrichtung führen.

KONTAKT Tagesaufenthaltsstätte und Ambulante Fachberatung sind unter (0 64 41) 92 26 14 und per E-Mail: caritashaus@caritas-wetzlar-lde.de erreichbar. Internet: www.caritas-wetzlar-lde.de/caritashaus

Ist die Tagesaufenthaltsstätte geöffnet?

Unsere Tagesstätte ist geöffnet, um die Toilette zu benutzen, um zu duschen, Kleider aus der Kleiderkammer entgegen zu nehmen und benutzte Kleidung zu waschen. Auch gespendete Schlafsäcke werden hier ausgegeben. Ein dauerhafter Aufenthalt ist jedoch derzeit nicht möglich.

Wie sieht's mit der Übernachtungseinrichtung in der Hermannsteiner Straße aus?

Sie ist weiter geöffnet. Allerdings mussten wir die Platzzahl halbieren, um die vorgegebenen Abstandsregeln einhalten zu können. Der direkte Kontakt zwischen Gästen und Mitarbeitern wird so weit wie möglich vermieden.

Die Fragen stellte

Tanja Freudenmann