Corona in der Kita - was nun?

WETZLAR/DILLENBURG - Der Schnelltest des jüngsten Nachwuchses ist positiv - was nun? Seit dem 14. Februar regelt ein Erlass des Landes Hessen das Vorgehen in Kindertagesstätten und Kindertagespflege einheitlich für das gesamte Bundesland. Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises kann keine engen Kontaktpersonen in Kitas und Kindertagespflegen mehr ermitteln.

Eltern, deren positiv getestete Kinder eine Kindertagespflegestelle oder eine Kita besuchen, sollten umgehend das Betreuungspersonal beziehungsweise die betreuende Kindertagespflegeperson informieren. Die Kita oder Kindertagespflegestelle informiert daraufhin alle anderen Eltern über den positiven Fall, die Persönlichkeitsrechte müssen dabei gewahrt werden. Die Betreuer oder die Kindertagespflegestellen dürfen den Namen des infizierten Kindes nicht ohne Einwilligung der Sorgeberechtigten weitergeben.

Bei positivem Fall gilt zunächst Betretungsverbot

Sobald ein Kind oder eine Betreuungskraft/Kindertagespflegeperson positiv auf das Coronavirus getestet wird, rät das Gesundheitsamt der Einrichtung dringend, dass alle Kinder der betroffenen Gruppe von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Kindertagespflegestellen handeln analog. Für diese Kinder und das Betreuungspersonal gilt allgemein ein Betretungsverbot der Kita oder Kindertagespflege von zehn Tagen nach dem letzten Kontakt. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass mit Vorlage eines offiziellen negativen Schnelltestergebnisses (maximal 24 Stunden alt), beispielsweise aus einer Bürgerteststelle, die Betreuung für die Kinder bereits am Folgetag wieder aufgenommen werden kann.

Nicht testen müssen sich bereits geimpfte oder genesene Kinder, deren Nachweis nicht älter als drei Monate ist. Auch Kinder, die an regelmäßigen Reihentestungen teilnehmen, die der Träger der Kindertageseinrichtung festgelegt hat, sind vom Betretungsverbot ausgenommen. Erziehungsberechtigten rät das Gesundheitsamt, den eigenen Nachwuchs an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen auf das Coronavirus zu testen - daheim oder in einer offiziellen Teststelle. So können frühzeitig Folgefälle erkannt werden. Gleiches gilt für das Personal, auch wenn es bereits geimpft oder genesen ist.

Positiv Getestete müssen sich selbstständig isolieren

Für die positiv Getesteten gilt weiter das, was die Corona-Schutzverordnung des Landes Hessen regelt: Kinder und Erwachsene müssen bei einem positiven Schnelltest oder PCR-Test automatisch zehn Tage in Isolation gehen, also daheimbleiben. Ab dem siebten Tag können sie sich mit einem offiziellen Schnelltest freitesten, sofern sie 48 Stunden vorher symptomfrei sind. Das Testergebnis kann per E-Mail an

gesundheitsamt@lahn-dill-kreis.de geschickt werden. Eine Antwort darauf ist seitens des Gesundheitsamtes nicht notwendig. Das Gesundheitsamt empfiehlt, dass das negative Testergebnis auch der Kita oder Kindertagespflegestelle vorgelegt wird, sobald das Kind wieder in die Betreuung geht.

Eltern können weiterhin Kinderkrankengeld beziehungsweise Verdienstausfallentschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz beantragen, sofern die Voraussetzungen dafür vorliegen.