Corona kann Enwag nicht bremsen

WETZLAR - Unbeeindruckt von Corona steht die Energie- und Wassergesellschaft (Enwag) vor dem Abschluss ihrer Bauarbeiten in der Lahnstraße.

Der Tausch der Hauptleitungen für Gas, Wasser und Strom ist bereits abgeschlossen, auch die Glasfaserleitungen für das ultraschnelle Internet haben die Techniker nach Angaben der Enwag verlegt. Derzeit würden nur noch einige Hausanschlüsse erneuert oder umgebunden. Die Verlegung des neuen Pflasters soll gegen Ende November abgeschlossen sein, die Geschäfte für den Weihnachtseinkauf damit wieder uneingeschränkt erreichbar.

"Wir liegen bei diesem Großprojekt nach wie vor sehr gut im Zeitplan", sagt Detlef Stein, technischer Geschäftsführer der Enwag. Nicht zum ersten Mal seit Beginn der Arbeiten im Frühjahr konnte der Energieversorger auch jetzt wieder Maßnahmen vorziehen. "Aktuell setzen wir schon die eigentlich erst für 2021 geplanten Maßnahmen in der Hofstatt um", erläutert Projektleiter Vincenzo Licari. Auch diese, so der Experte, sollen zum Ende des Jahres komplett abgeschlossen sein.

Die Hauptleitungen für Erdgas und Wasser in der Hofstatt seien bereits verlegt worden, erläutert Vincenzo Licari. Der Projektleiter ergänzt: Zurzeit verlegen wir Hausanschlüsse für Gas und Wasser. Im Anschluss kümmern wir uns um Strom und das schnelle Internet." Anfang Dezember beginnen bereits die Pflasterarbeiten, die dann Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen. 2021 steht dann ein weiterer Abschnitt in der Altstadt auf dem Projektplan: Im neuen Jahr beginnt die Enwag mit dem Ausbau in der Krämerstraße. "Den genauen Zeitpunkt machen wir vom Wetter abhängig", sagt Licari.

Anfang März hatte die Enwag mit den Arbeiten in der Altstadt begonnen. Das Tiefbau-Team tauscht alte Grauguss-Leitungen für Erdgas gegen Kunststoffrohre. Um Synergien zu nutzen, wird auch die Infrastruktur für Wasser und Strom erneuert, ebenso schafft die Enwag die Voraussetzungen für den Glasfaserausbau. "Wir investieren jetzt in den Netzausbau, damit die Versorgungsqualität auch in Zukunft hoch bleibt", sagt Detlef Stein. Der Tausch der Erdgasleitungen ist Teil eines Großprojekts seit 2018.

Die Bevölkerung kann sich auf der Homepage der Enwag über aktuelle Sanierungsprojekte der Erdgasleitungen informieren: Auf enwag.de/baustellen gibt es auch weiterführende Informationen zu den Arbeiten in der Altstadt.