Corona-Kontrollen in Wetzlar: Nur einer ist für die Impfpflicht

Da Hessen den Schwellenwert von 3 bei der Hospitalisierungsquote überschreitet, soll ab Donnerstag flächendeckend die 2G-Regel gelten. Der Zugang zu Freizeitveranstaltungen, Sport und Kultur, zur Gastronomie, körpernahen Dienstleistungen und Hotels sowie ähnlichen Veranstaltungen und Dienstleistungen in Innenräumen ist nur noch für Personen mit Impf- oder Genesennachweis möglich.

Bislang bestand für all diese Bereiche in Hessen die 2G-Option, Gastronomen zum Beispiel konnten individuell für sich entscheiden, ob sie 3G oder 2G in ihren Räumen erlauben.

Weihnachtsmärkte bleiben in Hessen grundsätzlich erlaubt. Allerdings haben einzelne Veranstalter ihre Regeln bereits verschärft. Auf dem Weihnachtsflair in Wetzlar, das heute startet, gilt grundsätzlich 2GAuf dem ebenfalls am heutigen Montag beginnenden Frankfurter Weihnachtsmarkt wird eine generelle Maskenpflicht eingeführt. (pre)