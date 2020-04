Corona-Krise führt zu Stromüberschuss bei der Enwag

Die Energieversorgung gehört zur kritischen Infrastruktur. Um die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser auch in der Corona-Krise zu sichern, setzt man bei der Enwag auf strenge Regeln für die 30 bis 40 Monteure, um vor allem bei Störungen jederzeit einsatzbereit zu bleiben. Die Monteure wurden in drei große Gruppen eingeteilt, um Ansteckungen mit dem Virus untereinander auszuschließen und größere Ausfälle zu vermeiden. Ein Drittel befindet sich als Reserve in häuslicher Quarantäne.

Die zweite Gruppe befindet sich ebenfalls zu Hause und stellt von dort aus einen Bereitschaftsdienst zur Störungsbeseitigung sicher. Die Mitarbeiter fahren in Kleinstgruppen von maximal zwei Personen raus zu einem Schaden.

Die dritte Gruppe versieht ihren herkömmlichen Dienst auf dem Betriebsgelände und betreut die "normalen" Baustellen, die auch in Corona-Zeiten weiterlaufen. Gravierende Störungen sind in den vergangenen Wochen glücklicherweise nicht aufgetreten.