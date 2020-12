"Corona-Krise hat Spuren hinterlassen"

Klaus-Achim Wendel erwartet noch lang spürbare Auswirkungen von Corona. Foto: Janina Hill

DILLENBURG/SINN/WETZLAR - Den Jahreswechsel nimmt der Vorstand des Unternehmerverbandes Mittelhessen (UVM) zum Anlass, um noch einmal einen Blick auf das turbulente Jahr 2020 zu werfen und die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen kritisch zu beleuchten. "Wir blicken auf ein bewegtes Jahr zurück, das bei uns allen beruflich und privat deutliche Spuren hinterlassen hat", resümiert Klaus-Achim Wendel, der Vorsitzende des Verbandes.

"Die Corona-Pandemie hat unsere Wirtschaft hart getroffen und wird mit ihren Auswirkungen noch jahrelang spürbar sein. Ein wichtiger Faktor für die Zeit nach der Pandemie wird die Sicherung der Standortattraktivität durch gute Rahmenbedingungen für private Investitionen sein." Denn nur durch Investitionen könne der Wirtschaftsstandort Mittelhessen nachhaltig wachsen, während gleichzeitig Arbeitsplätze erhalten und neue Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen würden. "Dazu dürfen die Kommunen die Steuerlast nicht erhöhen. Langfristig besser wäre es, wenn die Hebesätze bei Gewerbesteuer und Grundsteuer sinken", fordert Wendel.

Zumal mit der Aufgabe Klimaneutralität bereits die nächste Herausforderung auf die Betriebe warte. "Die geforderte raschere Senkung der CO 2 -Emissionen stellt unsere Unternehmen vor eine kaum zu bewältigende Aufgabe." Sie erfordere im Produktionsbereich eine umfassende Neustrukturierung und damit hohe Investitionen. "Die Politik darf nicht ständig die Ziele verschärfen, denn wir wollen auch in Zukunft auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben."

Fritz Georg Rincker, stellvertretender Vorsitzender des UVM, wirft einen Blick auf die Konjunkturpakete und Soforthilfen der Bundesregierung: "Die Notlage vieler an sich gesunder Unternehmen wurde durch finanzielle Hilfen bis Jahresende zumindest vorerst überbrückt. Dennoch kam es immer wieder zu Problemen, sodass sich in allen Branchen Unternehmen im Stich gelassen fühlten, weil sie nicht immer rechtzeitig die versprochenen Soforthilfen erhalten haben." Beispielsweise sei den Gastronomen sofortige Unterstützung versprochen worden, für deren Beantragung zeitweise noch kein geeignetes Formular verfügbar gewesen sei. "Wir benötigen jedoch einfache Beantragungsprozesse, die dann auch für einen schnellen Abfluss der Gelder in die Betriebe sorgen. Nur so können die Hilfsmaßnahmen die Existenzen der Unternehmen sichern und die drohende Pleitewelle verhindern."

Jürgen Timm, ebenfalls stellvertretender Vorsitzender des Verbandes, blickt mit Sorge auf den fortwährenden Fachkräftemangel, der durch Corona weiter verschärft wird: "Trotz der anhaltenden Pandemie suchen die heimischen Unternehmen nach wie vor Fachkräfte und Auszubildende." Das Bundes-Programm "Ausbildungsplätze sichern" erleichtere zwar die Einstellung und das Halten von Auszubildenden für Betriebe in Kurzarbeit, müsse aber an einigen Stellen noch verbessert werden. Ein großer Problempunkt bleibe die Firmengröße, da nur Betriebe mit einer Belegschaft bis 249 Personen diese Unterstützung in Anspruch nehmen könnten. Einbezogen wird bei dieser Zählung allerdings die gesamte Konzernstruktur, womit zahlreiche Kleinunternehmen als Teil eines Großkonzerns keinen Anspruch auf das Hilfspaket haben.