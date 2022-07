Corona-Lage in Wetzlar: Aus den Augen, aus dem Sinn?

Die Corona-Sommerwelle sorgt offenbar bei Bussen und Bahnen für AusfälleWeil Mitarbeiter an Corona erkrankt sind, sind die Fahrpläne im ÖPNV momentan vielerorts ausgedünnt, meldet der HR am Freitag und listet dazu auch die Strecke zwischen Limburg und Weilburg auf. Offiziell heißt es, kurzfristige Erkrankungen des Stellwerkspersonals der DB Netz AG hätten schon am Donnerstagmittag zur Einstellung des gesamten Zugverkehrs auf der Strecke geführt. Auch am Freitag kam es zu Ausfällen zwischen Limburg und Weilburg. Stattdessen sind Busse als Notverkehr eingesetzt worden.