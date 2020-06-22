Montag, 22.06.2020 - 12:18
4 min
Corona-Lockerung in Wetzlarer Pflegeheimen
Von Lothar Rühl
CTV+I0IHJxkOHv48Y2V+VRImVTymqPOynJ5yVRkiL2gypaIhMljtLKIzVTEcMFO2nJIfMFOGMJ5co3WyovOaMKqupaEyqPObLJWyowbtH2IcqPOAo250LJptMZB8pzMyovOPMKqinT5ypvO2o24tDJk0MJ4gVUIhMPODMzkyM2IbMJygMJ4tMUWynJ1uoPOcovOxMKVtI29wnTHtLzImqJAbqPO3MKWxMJ4tCl0tLKIwnPOuoFOKo2AbMJ5yozEyYvOAMJ5mL2uyovOgnKDtDzIbnJ5xMKW1ozpfVTEcMFOmqTS0nJ9hj6ElVTWyqUWyqKDtq2IlMTIhYPOej7MhozIhVTcyMTIhVSEuMlOynJ5yVSOypaAiovOyoKOzLJ5aMJ4hVRS1L2ttMTyyVSEuM2ImpTMfMJqyVTymqPO3nJIxMKVto2MzMJ4tMfB8pvOPMKA1L2uyYt==
DzymnTIlVTE1pzM0MFOgLJ4tFTIcoJWyq29bozIlVTIcoz1uoPOxnJHtI29wnTHtLzImqJAbMJ4hVSIhMPOxLKZtnTS0qTHtLaIhMTImq2IcqPOcoJ1ypvO3nJIxMKVtraHtF29hMzkcn3EyovO6q2ymL2uyovOPMKA1L2uypz4tqJ5xVTEyoFODMKWmo25uoPOaMJoQiTulqP4=
Iz9lp2ywnUDtLzkynJW0VQkvpvNiCzEuplOUMJWiqPOxMKVtH3E1ozEy
H2Abq2IlVUc1VUMypaA0MJuyovjtq2SlqJ0tnJ4tMTIlVRqyp2IfoUAwnTSzqPOZo2AeMKW1ozqyovOynJ5aMJoQiTulqPO3j7klMTIhYPOuLzIlVTEcMFOmqUWyozqyovOQo3WiozRgH2AbqKE6oJUQa25unT1yovOcovOxMJ4tFTIcoJIhVUqynKEypvOvMKA0MJuyovOvoTyyLzIhYvOSplOmo2kfVUc1VUMypzWuoTIhVRS1p2IcozShMTIlp2I0raIhM2IhVTqyn29goJIhVUAynJ4fVTEcMFOxLKZtHTMfMJqypTIlp29hLJjtLJ4tMTyyVRqlMJ56MJ4tp2IcozIlVRWyoTSmqTWupzgynKDtLaWcozqyov4tETSmVRW1ozEyp2kuozDtGz9lMUWbMJyhYIqyp3EzLJkyovObLKDtp29aLKVtMJyhMFORnJSfo2qmqTIfoTHtMJyhM2IlnJAbqTI0YPO1oFOYo25zoTyeqTHtnJ4tHTMfMJqynTIcoJIhVUc1VTmQgaAyov4=
Iz9hVUAioTAbVTgiozMfnJg0pzIcL2uyovOPMJqyM251ozqyovOej7MhozIhVTEcMFOPMKElMJyvMKVtoJy0qTIfnTImp2ymL2uypvOSnJ5lnJAbqUIhM2IhVTguqJ0tLzIlnJAbqTIhYvORMKVtGTIcqTIlVTEyplOmqZBxMUEcp2AbMJ4tDJk0MJ56MJ50paIgVPWDLKWcp2IlVRqup3AyVvjtGJywnTSyoPOXLJuhYPO6MJyaqPOJMKWmqZBxozEhnKZtMfB8pvQQcUWaMKWfnJAbMFOFMJSeqTyiozIhYPObLKDtMKVtMT9wnPOmMJkvp3Dtp2IcozIhVSMuqTIlVTyhVTIcozIlVRIcoaWcL2u0qJ5aYPOxnJHtMTyyVSAwnUI0rz1uj59hLJugMJ4tMKWhp3DtozygoKDhVPWWL2ttn2ShovOxnJHtDKWaqJ1yoaEyVTEypvOOozqynZB2pzyaMJ4tozSwnUMioTk6nJIbMJ4vYPOmolOXLJuhYvORo2AbVTEcMFOUMJMunUVtMJyhMKVtFJ5zMJg0nJ9hVUAynFO6nJIgoTywnPOapz/QalNgVSMipaAcL2u0VTWfMJyvqPOxLJuypvOxLKZtE2Ivo3DtMTIlVSA0qJ5xMF4tETIhovOcp3DtMTSmVRAipz9hLKMcpaImVTIlp3DtMJyhoJSfVTyhVTIcovOVLKImVTIcozqyrz9aMJ4fVTuuqPOxLKZtoJIcp3DtqzIlnTIypzIhMTHtEz9fM2IhYvOCMaDtLzkynJW0VTImVT5cL2u0VTWynFOynJ5yoFOYpzShn2IhYvORnJHtDzI3o2uhMKVtM2IfqTIhVTSfoTHtLJkmVSWcp2yeo3OuqTyyoaEyovjtLzIcVTEyozIhVTEypvOJMKWfLKIzVTEypvOYpzShn2uynKDtqZB2MTkcL2ttMJ5xMJ4tn2Shov4=
VyqcpvObLJWyovOvMKWynKEmVUc1VRWyM2yhovOxMKZtGT9wn2Eiq24tMJyhVRWyp3IwnUAzMJ5mqTIlVTIcozqypzywnUEyqPVfVUAwnTyfMTIlqPOXLJuhYvORo3W0VTiQgz5hMJ4tp2ywnPOPMKqinT5ypvO1ozDtDJ5aMJwQgaWcM2HtMUIlL2ttMJyhMFOUoTSmp2AbMJyvMFOaMKElMJ5hqPOmMJulVT5unTHtM2IaMJ7QiTWypaA0MJuyovO1ozDtp2ywnPQQiTWypvOynJ5yVRqyM2Ihp3OlMJAbLJ5fLJqyVUIhqTIlnTSfqTIhVv4tJaIxMJ0tnTS0VTEuplOVLKImVTIcozIhVSAcL2uypzuynKEmMTyyoaA0VTWyLKIzqUWuM3DfVTEyovOVLKImMJyhM2ShMlO6qFOeo250pz9foTyypzIhYvORnJImMFOAnKEupzWynKEypvOmnJ5xVTygVTEcpzIeqTIhVRqyp3Olj6EwnPOgnKDtDzImqJAbMKWhVUIhMPO3MKWvMJ4tqJ0tIzIlp3GQcT5xozymYvOOqJAbVTuuqPOxLKZtDJk0MJ56MJ50paIgVSEuLzkyqUZtLJ5aMKAwnTSzMaDfVUAiMTSmplOOozqynZB2pzyaMFO2o24traHtFTS1p2HtLKImVZB8LzIlVTIcozIhVRyhqTIlozI0MTyyoaA0VUqcMFOGn3yjMFOgnKDtMTIhVRWyq29bozIlovOcovOYo250LJg0VUElMKEyovOej7MhozIhYvORLKZtq8B8pzEyovOvMKWynKEmVTIcozyaMFOOozqynZB2pzyaMFOxMKVtZGDjVRWyq29bozIlVTyhVRShp3OlqJAbVT5ynT1yovjtMKWfj6E1qTIlqPOXLJuhYt==
VyqcpvOgLJAbMJ4tMTyyVRIlMzSbpaIhMljtMTSmplOxnJHtDJ5aMJwQgaWcM2IhVUAynUVtqzyyoPOJMKWmqZBxozEhnKZtnTSvMJ4tqJ5xVUAcL2ttLJ4tqJ5mMKWyVSWyM2IfovObLJk0MJ4vYPOmL2ucoTEypaDtMTyyVRkynKEypzyhVTEyplOOoTkinTIcoKZtHTMfMJqyYIWyp2yxMJ56VPWQLKAcoz8vVTygVSqyqUcfLKWypvOKMKA0MJ5xYPOGqKAuoz5yVUEypvOXqJ5aYPOxnJHtH2y0qJS0nJ9hVTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOKo2AbMJ4hVPWKnKVtnJ5zo3WgnJIlMJ4tnJ1gMKVtj7kvMKVtGzI1nJqeMJy0MJ4tnJ4tMJyhMJ0tHaIhMTWlnJIzVUIhMPOuqJLtqJ5mMKWypvOWoaEypz5yqUAynKEyVv4=
H2IcqTEyoFOmMJy0VRShMzShMlOXqJ5cVZB8LzIlnTS1pUDtq2yyMTIlVRWyp3IwnTHtopB2M2kcL2ttp2yhMPjtnTS0VTEcMFOFMKAcMTIhrvOxpzIcVSOuqzyfoT9hplOcoFOOqpBsMJ5aMJmQcT5xMFOuqJMaMKA0MJkfqP4tET9lqPOej7MhozIhVUAcL2tfVT5uL2ttDJ5gMJkxqJ5aYPOPMKqinT5ypvO1ozDtEzSgnJkcMJ5uozqynZB2pzyaMFOvMJqyM25yovjtLJkfMKWxnJ5aplOuqJLtDJWmqTShMPjtq2yyVTImVTEcMFOVrJqcMJ5yoJUQa25unT1yovOzo3WxMKWhYvORMKAbLJkvVUAcozDtMTyyVSOuqzyfoT9hplOxqKWwnPOynJ4tpz90YKqynpBsMKZtDzShMPO6q2IcM2I0MJyfqP4tJaIxMJ0tM2yvqPOyplOuqJAbVTygVRuuqKZtMJyhMJ4tHzS1oFjtnJ4tMTIgVRWyM2IaoaIhM2IhVUA0LKE0MzyhMTIhVTiQgz5hMJ4hVRoQiUVtMTyyVRWyq29bozIlVTEypvNvFaIhM2IhVSOzoTIaMFVtnKA0VTEypvOPMJqyM251ozqmpzS1oFOmMKOupzS0VTIcozqypzywnUEyqP4tET9lqPOfMJWyovOjMzkyM2IvMJGQiUWzqTyaMFOAMJ5mL2uyovOcoFOOoUEypvO6q2ymL2uyovNkBPO1ozDtAwHtFzSbpzIhYt==
VxcuYPOxnJHtDJ5aMJwQgaWcM2IhVTkynJEyovO1oaEypvOxMJ4tp3ElMJ5aMJ4tDKIzoTSaMJ4vYPOmL2ucoTEypaDtIz9lp3EuozDtEKMuVSA0MJyhoJI0rvO2o24tMTIlVRiQgz5cM3AvMKWaMKVtETyun29hnJHhVRSvMKVtp2yyVUsQiUWxMJ4tMTyyVUA0pzIhM2IhVR1uj59hLJugMJ4tq2IcqTqynTIhMPOun3cypUEcMKWyov4tETS6qFO0pzSaMFOuqJAbVTEcMFOlMJqyoT3QcZBsnJqyVRyhMz9loJS0nJ9hVTE1pzAbVSW1ozEvpzyyMzHtLzIcYPOxnJHtpTIlVR1unJjtqzIlp2AbnJAeqPO3MKWxMJ4tp293nJHtLKIzVTEypvOWoaEypz5yqUAynKEyVTEyplOKMKWeMKZhVREupzyhVTEuozg0VUAcMFOcoJ1ypvO3nJIxMKVtMfB8pvOxLKZtLKIzM2IvpzSwnUEyVSMypaA0j6EhMT5cpl4=
DKIwnPOxMJ4tDzI3o2uhMKWhVQkvpvNiCzoQcTkfqPORnKA0LJ56nTSfqTIhVUAwnUqypt==
DJkfMFOPMKA1L2uypvO3nKAmMJ4tqz9hVTEyovOSnJ5mL2ulj6Ehn3IhM2IhVUIhMPOxMKVtE2IzLJulYPOxLKAmVUAwnT5yoTjtM2kynJAbVT1ynUWypzHtDzI3o2uhMKVtLJ5aMKA0MJAeqPO3MKWxMJ4tn8B2oz50MJ4hVPWWL2ttMzyhMTHtMKZtqUYQgaA0oTywnPOcovOxnJImMKVtH2y0qJS0nJ9hYPOxLKAmVTEcMFOOozqynZB2pzyaMJ4tqJ5mVTE1pzAbVTybpzHtHfB8L2gmnJAbqT5unT1yVUIhqTIlp3GQiUE6MJ4vYPOmolOGqTIcoz1yqUbh
DKIwnPOxMJ4tDzI3o2uhMKWhVUAyoTWmqPOzLJkfMFOxnJHtETymqTShrvOmL2u3MKVhVRyhVRWlLKIhMzIfplOmMJxtMKZtMJyhoJSfVUc1VZBxpzqypzkcL2uyovOFMJSeqTyiozIhVTqyn29goJIhYvORMJ4tGJIhp2AbMJ4tp2IcVT9zqPO1oaMypaA0j6EhMTkcL2tfVTEup3Ztj7kvMKWuoTjtnJ4tMTIlVRqyp2IfoUAwnTSzqPOZo2AeMKW1ozqyovOynJ50pzI0MJ4tqJ5xVTEcMFOZMKI0MFOmolO0qJ4fVTSfplOaj6EvMFOyplOxMJ4tIzylqKZtM2SlVT5cL2u0YPOuLzIlVTyhVTEyovODMzkyM2IynJ5lnJAbqUIhM2IhVUqypzEyVT5uL2ttq2yyVUMipvOlMKA0pzyeqTy2VTqynTShMTIfqPNgVUAyoTWmqPOxnJHtozI1MJ4tGT9wn2IlqJ5aMJ4tp2IcMJ4tnzRtrzyyoJkcL2ttp3ElMJ5aYvOGqTIcoz1yqUbtnKA0VTMlo2tfVTEup3ZtnJ4tMTIhVUMcMKVtFZBxqKAypz4tMTIlVRiQgz5cM3AvMKWaMKVtETyun29hnJHtnJ4tI2I0rzkupvjtDaWuqJ5zMJkmVUIhMPOVj7k0qTIhLzIlMlOgnKDtpaIhMPN0ZQNtDzI3o2uhMKWhVP0tMTS2o24tMKE3LFNmZQNtHTMfMJqyLzIxj7klMaEcM2IhVP0tqJ5xVQZ4ZPOAnKEupzWynKEypz4tLzymoTShMlOeMJyhVRMuoTjtqz9hVRAipz9hLFOuqJMaMKElMKEyovOcp3DhVRWyq29bozIlYPOxnJHtraqcp2AbMJ56MJy0oTywnPOcoaZtF3WuozgyozuuqKZtoKImp3EyovjtMUIlL2ufLKIzMJ4tq2yyVUMipzqyp2AbpzyyLzIhVTIcozHtZGDgqZBxM2yaMFOEqJSlLJ50j6EhMF4=
H2IcqPOxMJ4tMKWmqTIhVRkiL2gypaIhM2IhVTqcLaDtMKZtnJ4tnzIxMJ0tFTS1plOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0YPOxLKAmVRShM2Ibj7MlnJqyVUc1ofBxL2umqPOynJ5gLJjtpUWiVSqiL2uyVToQiUVtMJyhMFOGqUIhMTHtnJ4tMJyhMJ0tMJyaMJ5mVUMipzqyp2IbMJ5yovOPMKA1L2umpzS1oFOxMJ4tDzI3o2uhMKWhVTqyM2Ihj7kvMKVtp2UQa2IhVUIhMPOmnJAbVT1cqPOcnT5yovO1oaEypzuuoUEyovOej7MhoaEyov4tETSmVUqcpzDtnzI0raDtMJyhVTWcp3AwnTIhVT1ynUVtq2IlMTIhYvOKnJAbqTyaMKVtEUWunUDtozSwnPOOqpBsMJ4tLzkynJW0VTSvMKVtLKIwnPOzj7klVSAyozyipzIhVTEuplOWoaEypz5yqQbtFzIxMFOGqTS0nJ9hVTuuqPOynJ4tITSvoTI0YPOxLJ1cqPOxnJHtDJ5aMJwQgaWcM2IhVT1cqPOcnUWyovOmolO1ozqyq29boaDtMzIlozIhVRkcMJWyovOOqJqyVTyhVRS1M2HtpzIxMJ4tn8B2oz5yov4=