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Montag, 22.06.2020 - 12:18
4 min

Corona-Lockerung in Wetzlarer Pflegeheimen

Die Bewohner der Wetzlarer Pflegeheime dürfen jetzt dreimal pro Woche Besuch empfangen. Ärger mit der Umsetzung der Regeln gab es in der Vergangenheit kaum.

Von Lothar Rühl
Bewohner Lutz Kreß empfängt Angehörigenbesuch im Pavillon auf dem Freigelände und freut sich über das Gespräch mit Tochter Helga Hochmuth. Foto: Lothar Rühl

Bewohner Lutz Kreß empfängt Angehörigenbesuch im Pavillon auf dem Freigelände und freut sich über das Gespräch mit Tochter Helga Hochmuth. Foto: Lothar Rühl

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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