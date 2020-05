Corona macht noch einsamer

Uwe Hofmann bei der Essensausgabe auf der Terrasse des Bistro Lahnblick in Wetzlar. Foto: Diakonie Lahn-Dill

WetzlarEigentlich besucht Uwe Hofmann jeden Tag das Bistro Lahnblick der Diakonie Lahn-Dill in der Wetzlarer Brückenstraße, das Menschen mit psychischen Problemen im Alltag begleitet. Der 60-Jährige lebt alleine, geht morgens um neun Uhr aus dem Haus, nimmt an Ergotherapie, Gesprächen, kreativen und therapeutischen Angeboten der Tagesstätte teil, isst dort zu Mittag, bevor er am Nachmittag nach Hause zurückkehrt. Doch die Corona-Pandemie hat alles verändert.

"Das meiste, was mein Leben so beinhaltet, geht derzeit nicht", sagt Hofmann. Er gehört zur Risikogruppe, ist Diabetiker, nimmt Blutverdünner, leidet an Arthrose. Seit 2014 hat er eine gesetzliche Betreuerin. Das Bistro Lahnblick gibt ihm Halt, strukturiert seinen Tag. Am 20. März mussten die Angebote wegen der Corona-Pandemie jedoch vorläufig eingestellt werden. "Mir fehlt der Kontakt zu den anderen. Wir kennen uns alle schon lange, sind wie eine Familie", sagt Hofmann.

Zu Beginn der Krise hatte er vor allem Angst vor dem Virus, seine Schwester hat ihm schon früh eine Maske besorgt, mit der er fortan die Wohnung verließ.

Soziale Kontakte hat er kaum: Morgens kommt eine Pflegerin der Diakonie zu ihm, Hofmann ist in telefonischem Verbindung mit seinem Ansprechpartner bei der Diakonie und seinen Betreuerinnen, auch die Gespräche in der Vitos-Ambulanz liefen über das Telefon. Über Wochen lebt Hofmann aus Konserven, kochen kann er nicht, für Einkäufe sorgt seine Schwester. Seit drei Wochen geht er nun um 11.45 Uhr aus dem Haus, holt sein warmes Mittagessen auf der Bistro-Terrasse ab. Für Menschen, die nicht selbstständig zur Tagesstätte kommen können, wird ein Lieferservice angeboten. Hofmann schaut viel Fernsehen, macht kurze Spaziergänge in der Avignon-Anlage. "Und ich freue mich, wenn das Leben wieder losgeht, ich mal einen Kaffee trinken kann." Beruhigend sei es für ihn, dass die Straßen wieder belebt seien.

Ambulante Dienste: "Unsere Klienten erleben die Situation unterschiedlich. Manche schaffen es, sich eine Tagesstruktur zu bauen und entdecken neue Fähigkeiten. Andere fühlen sich in ihren Ängsten bestätigt und ziehen sich noch weiter zurück.", sagt Inge Lehrbach-Bähr. Neben regelmäßigen Telefonaten verschicken die Mitarbeiter Mutmach-Post mit Rätseln, Geschichten und Rezepten. Zudem gebe es Unternehmungen, die mit Abstand möglich seien, wie Fahrradtouren, Spaziergänge oder Wikingerschach. Begleitung zu Ärzten erfolge mit dem Bus mit größtmöglichem Abstand, Einkäufe werden an der Tür mit einem kurzen Hallo übergeben. Haus Stephanus Aßlar: "Aufgrund der erhöhten Isolation wird die Situation als einschüchternd und beängstigend empfunden. Für manche jedoch auch als Entschleunigung der Gesellschaft", sagt Ariane Solms vom Haus Stephanus Aßlar, einem Wohnhaus für 27 psychisch erkrankte Menschen mit angeschlossenen Wohngemeinschaften. "Wir sind immer telefonisch erreichbar und versuchen stetig mit den Menschen in Kontakt zu sein. Außerdem gibt es die Möglichkeit über Videotelefonie bildlich miteinander in Kontakt zu treten."Psychisch erkrankte Menschen seien insgesamt durch Isolationsmaßnahmen erhöht gefährdet, in eine akute Krise zu rutschen, die dann behandlungsbedürftig ist. Stephanus-Werkstatt: "Viele vermissen das Werkstattleben, das stellen wir bei den Telefonaten fest", sagen Benjamin Roth und Andre Discher von der Stephanus-Werkstatt für psychisch erkrankte Menschen. Bei vielen habe sich die Lebensqualität verschlechtert, weil sie kaum Sozialkontakte haben, die Wertschätzung durch Arbeit und Erfolgserlebnisse fehlten, Unsicherheit in der Krise überwiege. Den Beschäftigten würden jedoch Aufgaben per Post zugeschickt, Werkstattbeschäftigte mit Arbeitsmaterial versorgt. Tagesstätte Haus Sandkorn: "Fast alle Betroffene leiden unter der Einsamkeit", sagt Klaus Müller. Er sieht die Gefahr, dass psychisch erkrankte Menschen in Krisen abgleiten, die eine stationäre Behandlung notwendig machen könnten. Kontakt werde mithilfe von Telefonaten, Treffen im eigenen Garten oder bei Spaziergängen gehalten. Auch werden Sudokus, Kreuzworträtsel, Mandalas, Zeitschriften, Strick- und Häkelanweisungen sowie Grußkarten mit positiver Botschaft verschickt. (taf)

"Die Mehrzahl der Menschen, die keine weitere Anbindung haben, leben derzeit noch isolierter als ohnehin", sagt Catharina Herbel vom Bistro Lahnblick. Seit dem Betretungsverbot aufgrund der Corona-Krise liege der klassische Ablauf der Tagesstätte lahm. Männer und Frauen, die normalerweise an mindestens vier Tagen in der Woche in den Räumlichkeiten der Brückenstraße betreut werden, dürfen diese nicht betreten. Viele seien nicht in der Lage, sich selbst ausreichend zu versorgen, zeigten große Defizite bei der Zubereitung von Mahlzeiten, Einteilung ihrer Finanzen und mehr. Bei einigen habe sich zudem der gesunde Tag-/Nachtrhythmus durch die fehlende Struktur verschoben. Folgen könnten Depressionen, Antriebslosigkeit, Vereinsamung und Ängste sein.

Neue Methoden

und Zugänge erproben

"Die Einschränkungen durch die Corona-Krise haben sich auf alle Aufgabenfelder und Angebote der Diakonie Lahn-Dill ausgewirkt", sagt Vorstand Mathias Rau. "Vom Ambulanten Hospizdienst über die Migrationsberatung, die rechtliche Betreuung, das Atelier Kunst inklusiv bis hin zum Café KaffeeSatz in der Stadtbibliothek, das wir betreiben. In allen Angeboten gab es von unsere Seite keine persönlichen, direkten Kontakte mehr zu Ratsuchenden, Klienten und Ehrenamtlichen. Das galt auch für unsere Einrichtungen."

Mitarbeiter mussten ohne ihr "Werkzeug", die Beziehung, die von Wertschätzung, Gesehen- und Verstandenwerden bestimmt werde, auskommen und improvisieren, neue Wege Methoden und Zugänge erproben, so Rau.

Laut Verordnung der Hessischen Landesregierung werden die Betretungsverbote für Werkstätten, Tagesstätten und Tagesförderstätten bis zum 5. Juni verlängert, fügt er hinzu. Es gebe zwar vereinzelte Lockerungen, "aber nicht für unsere Angebote."

"Wir gehen davon aus, dass wir im Mai nicht mehr öffnen werden." Man wolle aber Schritt für Schritt Begegnung mit Menschen, die Hilfe suchen, einsam sind und Kontakte brauchen, ermöglichen. Man sei dabei, Gefährdungsbeurteilungen und Hygienekonzepte zu erstellen.

"Wir bleiben vorsichtig, wohl wissend, dass viele, die mit uns in Kontakt treten, zu Risikogruppen gehören", so Rau. "Es braucht aber die Perspektive, dass wir uns in absehbarer Zeit in der helfenden Beziehung begegnen können."