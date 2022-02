2 min

Corona-Protest vor Wetzlarer Klinikum geplant

"Wetzlar steht auf" will am Mittwoch vor den Lahn-Dill-Kliniken demonstrieren. Ziemlich unverschämt, findet das Bündnis "Wetzlar.Solidarisch" - und kündigt Widerstand an.

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar