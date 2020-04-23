Lokales

Wetzlar

plus
Donnerstag, 23.04.2020 - 05:30
4 min

Corona setzt Wetzlarer Freizeitbranche schwer zu

Bowlingcenter, Kletterwald und Kanuten in Wetzlar hoffen auf baldigen Neustart und wenden sich mit 37 hessischen Freizeitunternehmen in einem offenen Brief an die Landesregierung.

Tanja Freudenmann: Redakteurin Wetzlar
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
Hat gerade keine Kunden und dafür viel Zeit, sich um Reparaturen oder kleine Instandhaltungen zu kümmern: Uwe Schlier, Inhaber des Bowlingcenters in der Spilburg. Foto: Pascal Reeber

Hat gerade keine Kunden und dafür viel Zeit, sich um Reparaturen oder kleine Instandhaltungen zu kümmern: Uwe Schlier, Inhaber des Bowlingcenters in der Spilburg. Foto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2I0rzkupwjiLw5Iq2HtH2AboTyypvOmqTIbqPOcovOmMJyhMJ0tZGVjZPOEqJSxpzS0oJI0MKVtM3Wij59yovOPo3qfnJ5aL2IhqTIlVTyhVTEypvOTpzShrv1GL2u1LzIlqP1GqUWuj59yYvOUMKAjMJ5mqTymL2ttp3EcoTjtnKA0VTImVTEipaDfVUqiVUAcL2ttoz9loJSfMKW3MJymMFN3ZQNtE8Bxp3EyVTShVSqiL2uyozIhMTIhVUE1oJ1yoT4hVSAwnTkcMKVtnKA0VTSfoTIcov4tJaImLJ1gMJ4toJy0VTghLKOjVQDjVTuyp3Acp2AbMJ4tEaWynKcynKE1oaEypz5ynT1yovNgVUMiovOKMKE6oTSlVTWcplOKnJkfnJ5aMJ4tYFObLKDtMKVtp2ywnPOcovOxMKVtD29lo25uYHglnKAyVTyhVTIcozIgVT9zMzIhMJ4tDaWcMJLtLJ4tMTyyVRkuozEyp3WyM2yypaIhMlOaMKquozE0YvOGnJHtMz9lMTIlovNvp2AbozIfoTHfVUIhn29gpTkcrzyypaEyVRucoTMyVUIhMPOYoTSlnTIcqPVh
VxywnPObLJWyVTqlo8BsMFOPMJEyozgyovjto2VtMTyyVRMlMJy6MJy0L2IhqTIlVTygVRglMJymVSqyqUcfLKVtMTIhVRkiL2gxo3qhVUqyM2IhVTEypvOQo3WiozSjLJ5xMJ1cMFQQiTWypaA0MJuyovVfVUAuM3DtH2AboTyypv4tVyqcpvOmnJ5xVUAcL2uypzkcL2ttMTyyVTkyqUc0MJ4fVTEcMFOxnJHtEKWfLKIvozymVTWyn29goJIhYPO3nJIxMKVtqJ5mMKWyVRqyp2Abj6EzqTHtj7MzMz5yovO6qFOxj7klMzIhYvVtDzIlMJy0plOuoFOKo2AbMJ5yozEyVUMipvOxMKVtH2AboTyyj591ozptqz9lVToQiT5zVSqiL2uyovObLJWyVUAcL2ttMTyyVRglnKAyVTSvM2I6MJywnT5yqQbtVyqcpvObj6E0qTIhVTIcM2IhqTkcL2ttqz9foTImVRuuqKZtM2IbLJW0YPOuLzIlVTEuoz4tn2SgMJ4toaIlVT5iL2ttH3Eipz5cMKW1ozqyov4vVSIhMPOxLJ5hVTEypvOZo2AeMT93ov4tVxqyp3IhMTuynKDtM2IbqPO2o3VhVRSvMKVtp2IcqTuypvOvnJ4tnJAbVT9bozHtEJyhozSboJIhYvORnJHtF3Wcp2HtqUWcMzM0VUIhplOaMJ5uqFOcovOxMKVtJzIcqPjtnJ4tMTIlVUqcpvOFj7kwn2kuM2IhVToQiUVtMTyyVSAioJ1ypacynKDtLzyfMTIhVT3QiUAmqTIhYvOIozDtq2ylVUqcp3AyovOaLKVtozywnUDfVUquplOgnKDtqJ5mVUOup3AcMKW0YvOKnKVtq2ymp2IhVT5cL2u0YPO3nJHtMKZtq2IcqTIlM2IbqP4v
ZGZtZQNjVRI1pz8tHTSwnUDtrzSboUDtH2AboTyypvOcoFOAo25uqPjtMKVtnKA0VTMlo2ttj7kvMKVtMTyyVSAiMz9lqTucoTMyVTyhVRwQgzuyVUMiovNlZPNjZQNtEKIloljtVzSvMKVtMTRtn2ShovOgLJ4tp2ywVTttp2AbozIfoPOuqKAlMJAbozIhYPO3nJHtoTShM2HtMTSmVTwQcTk0Vv4tH2AboTyypvjtMTIlVUc3MJxtEzImqTShM2ImqTIfoUEyVUIhMPNkAPOAnJ5cnz9vLzIlVTWyp2Abj6EzqTyaqPjtnT9zMaDtLKIzVTIcovOSoaEaMJqyozgioJ1yovOxMKZtH3EuLKEyplO1ozDtp2IcozImVSMypz1cMKEypaZhVRIlVUIhqTIlp3GQiUE6qPOxnJHtFJ5cqTyuqTy2MFOxMKVtEaWynKcynKE1oaEypz5ynT1yovOcovOxMKVtJaquozqmpTS1p2HfVTEcMFOzLKA0VTSfoTHtraIgVR1cqUEyoUA0LJ5xVT1cqPOvnKZtraHtZwHjVR1cqTSlLzIcqTIlovOaMJwQgaWyovO1ozDtVzIcozIhVUAwnUWcqUE3MJymMJ4tEKucqUOfLJ4vVTMipzEypz4hVPWOLvO3LJ5hVTiQgz5hMJ4tq2yyMTIlVRsQcUA0MFNgVUMcMJkfMJywnUDtnJ4tn2kynJ5ypzIhVRqlqKOjMJ4fVTyhVRMuoJyfnJIhVT1cqPOyoaEmpUWyL2uyozEyovOGL2u1qUc2o3WeMJulqJ5aMJ4tYFO6qFO1oaZtn29goJIhClVfVTMlLJqyovOmnJHtnJ4tMTIgVT9zMzIhMJ4tDaWcMJLhVSMcMJkyVTuiMzMyovOuqJLtFTyfMzHtLzIcVTEyovOAnJI0MJ4tMfB8pvOxnJHtraIgVSEynJjtpzyyp2yaMJ4fVTShM2IgnJI0MKEyovOToZBxL2uyowbtVyqcpvOzo3WxMKWhVTIcozHtDKW0VPkYqKW6oJyyqTIhM2IfMPpfVTWynFOxMJ0tMTIlVSA0LJS0VTShqTIcoTyaVTEcMFOAnJI0MJ4tqz9hVUOlnKMuqTIhVSIhqTIlozIboJIhVZB8LzIlozygoKDhVvOIoaEypaA0j7k0raIhMlOvpfBxqJAbqTIhVTS1L2ttMTyyVUcunTklMJywnTIhVR1cozydo2WvMKVtqJ5xVUA0qJEyoaEcp2AbMJ4tDKImnTyfMzIhYPOxnJHtnJ4tMTIlVSAjo3W0YFO1ozDtEaWynKcynKEvpzShL2uyVTWyp2Abj6EzqTyaqPOmMJyyov4tVxEyoz4tp2yyVTuuLzIhVTgynJ5yovOOoaAjpaIwnPOuqJLtF3IlrzSlLzIcqTIlM2IfMP4vVR1uovOvpzS1L2uyVPWmL2uhMJkfMFODpz96MKAmMFVfVTEyoz4tMKZtq2IlMTHtqz9hVSqiL2uyVUc1VSqiL2uyVToQiUVtqzyyoTHtDzI0pzyyLzHtMzyhLJ56nJIfoPOcoJ1ypvOyozqypv4=
VyqcpvOzo3WxMKWhVUc1p8BxqUcfnJAbVSA1LaMyoaEco25yovOzj7klVTEyovOAnKE0MJkmqTShMPNgVRglMJEcqTHtqzIlp2AbnJIvMJ4tMTSmVSOlo2WfMJ0toaIlYPOfj7MmMJ4tMKZtLJWypvOhnJAbqP4tDJkmVT1cqUEyoUA0j6EhMTymL2uyVSIhqTIlozIboJIhVToQiTufMJ4tq2ylVUIhplOun3E1MJkfVTygVSA0nJAbVTqyoTSmp2IhBvOnqKAwnZB8p3AyVT9bozHtITyfM3IhM3AjMzkcL2u0VTIlpzIcL2uyovOgo21yoaEuovOhqKVtF2kynJ5mqUIhqTIlozIboJIhVUIhMPOYo256MKWhMF4vVRWynFOSoaEmL2wQcTEcM3IhM2IhVT5uL2ttMTIgVRyhMzIeqTyioaAmL2u1qUcaMKAyqUbtpT9wnTIhVTEcMFOIoaEypz5ynT1yovOuqJLtVaAwnT5yoTkyVRgfLKWbMJy0Vv4tETIhowbtVyqcpvOmnJ5xVTIcovOKnKW0p2AbLJM0p3c3MJyaVP0tnJ4tFTImp2IhVUAiM2SlVTIcovOapz/Qa2IlVFOSplOaMJu0VTS1L2ttnJ4tqJ5mMKWypvOPpzShL2uyVUIgVUAynUVtqzyyoTHtDKWvMJy0p3Ofj6E0rzHvYPOmLJq0VTEypvOGpUWyL2uypvOxMKVtFJ5cqTyuqTy2MFjtITuipaA0MJ4tFTIfMPO2o20tVyqynKEvoTywnlOBLKE1pzIloTIvozymVvOcovOCLzIlYH9foF4tE2IgMJyhp2SgVUqioTkyVT1uovOuqJAbVT5uL2ttMTIlVRglnKAyVRAipz9hLFOuqKZtMTIhVRiQgaOzMJ4tMTIlVRuyp3AyovOvMJgioJ1yovO1ozDtnJuhMJ4tq2yyMTIlVRk1p3DtLJ0tGTIvMJ4tp2AbMJ5eMJ4fVTuynpBsqPOyplOcoFOPpzyyMv4=
ETIhVTuuqPOuqJAbVRShqT9hnJRtGZB8MTIeMFjtFJ5bLJWypzyhVTEypvOYLJ51qzIloJyyqUIhMlOZLJuhYHEcoTjtqJ5xVTEyplOQLJ1jnJ5apTkuqUcyplOKMKE6oTSlYPO1oaEypaAwnUWcMJWyov4tGz9wnPOeMJyhVTIcoaccM2ImVRguoaHtn29hoaEyVUAcMFOcovOxnJImMKVtH2Scp29hVUc1VSqup3AypvOfLKAmMJ4hVPWKnKVtnTSvMJ4tq3IhMTIlLzSlMKZtHTSxMTIfq2I0qTIlYPOeMJyhMJ4tIJ1mLKE6VUIhMPOeMJyhVRIhMTHtnJ4tH2ywnUDhVREuplOynJ56nJqyYPO3LKZtpzIcozgioJ10YPOmnJ5xVTEypacynKDtH3Eipz5iplOiMTIlVSIgLaIwnUIhM2IhYvOIozDtoJShL2uyVUMypaA0MJuyovOaLKVtozywnUDfVUqcMKAiVUqcpvOaMKAwnTkip3AyovObLJWyov4tGJShVTEupzLtnzRtLKIwnPOGpTS6nJIlMJ5aMJuyovO1ozDtHzSxMzSbpzIhVvjtp28tGZB8MTIeMF4tI8BxnUWyozDtnJ4tHzuynJ5fLJ5xYIOzLJk6VUAynKDtGJ9hqTSaVUc1oJyhMTImqPO6qFO6q2IcqPOcoFOPo290VTqypTSxMTIfqPO3MKWxMJ4tMZB8pzMyYPOmMJxtMTyyplOcovOVMKAmMJ4tozywnUDtMKWfLKIvqP4tVxEuLzIcVTiQgz5hqTIhVUqcpvOOLaA0LJ5xpl0tqJ5xVRu5M2yyozIlMJqyoT4tq3IhMTIlLzSlVUOfLJ5yovO1ozDtqJ1mMKE6MJ4fVUcynKEfnJAbVUMypaAyqUc0MFOHMKWgnJ5yVUMypzIcozWupzIhYvVtGZB8MTIeMFObo2MzqPObnJIlYPOgnKDtMTIlVSWyM2yypaIhMlOynJ5yovOYo25mMJ5mVUc1VTIlpzIcL2uyovjtqJ0tp28traIgnJ5xMKA0VPWynJ5yovOmqJg6MKAmnKMyovOGqTSlqPVtMKWgj7MaoTywnUDtraHtLzIeo21gMJ4hVPWAo21yoaEuovOcp3DtqJ5mVTEypvNmYvOALJxtM2IhLJ5hqPjtLJWypvOcL2ttM2kuqJWyVT5iL2ttozywnUDtMUWuov4tETSmVTymqPO6MKWgj7klLzIhMP4v
FJ4tMJyhMKVtH2y0raIhMlOgnKDtF2ShqKMypz1cMKEypz4tLJ4tMTIlVRkunT4tnTSvMFOgLJ4tM2IgMJyhp2SgVTIcozIhVR1uj59hLJugMJ5joTShVTS1p2qyLKWvMJy0MKDfVUqcMFOynJ4tp2yhov0tqJ5xVUMypzShqUqipaE1ozqmqz9foTIlVSA0LKW0VTyhVTEcMFOYLJ51p2Scp29hVTS1p3AynTIhVTiQgz5hqTHhVPWKnKVtp2yhMPO1oaZtMJyhnJptqJ5xVUsQiUWxMJ4tqJ5mVTS1L2ttM3I0VUIhqTIlMJyhLJ5xMKVtLJWmpUWyL2uyov4tI2ylVTuuLzIhVT51pvOxLKZtH29goJIlM2ImL2wQcTM0YPO3nKVtnTSvMJ4tn2IcozHtGpB2M2kcL2ueMJy0VT1ynUVfVTEcMKAyovOzMJufMJ5xMJ4tIJ1mLKE6VUWynJ56qJuioTIhYvVtDKIwnPOynJ5yovOmL2ulnKE0q2Icp2IhVSA0LKW0VToQiUVtD2SgpTyhM3Ofj6E0rzHtn8B2oz50MFOmnJHtp2ywnPO2o3WmqTIfoTIhYt==
H2IcozHtoTI0raEyVSAunKAiovOcoFOYoTI0qTIlq2SfMPOKMKE6oTSlVUqcpzDtH2ygo24tF2SloPOxqKWwnPOQo3WiozRtqzIlMT9lLzIhYvNvI2ylVTguoJIhVTqypzSxMFOuqKZtMTIgVSqcoaEypvjtqJ5xVTEuoz4tn2SgVTEcpzIeqPOQo3WiozRhVREypvOYo250o3A0LJ5xVUAcozg0VTqyM2IhVR51oTjfVTEcMFO2MKWmpUWiL2uyozHtH29zo3W0nTyfMzHtLzIeo21gqPOhnJAbqPOdMJEypvVfVUAuM3DtMKVhVRWynFOcnT0tp2IfLaA0VUAynFOyplOuqJAbVT5iL2ttqJ5eoTSlYPOiLvOxLKZtE2IfMPOzoTyyj590Yt==
FJugVT1uL2u0VTEcMFOIoaAcL2uypzuynKDtraHtp2AbLJMzMJ46VPWKLJ5hVTqynUDtMKZtq2IcqTIlClOYo21gMJ4tMTShovOxnJHtGJIhp2AbMJ4traHtqJ5mYPOiMTIlVTuuLzIhVUAcMFOeMJyhVRqyoTD/VSqcMFOej7MhozIhVUqcpvOcoFOKLJkxVTIcovOVrJqcMJ5yn29hrzIjqPO1oKAyqUcyow8vVSAwnUIfn2kup3AyovObj6E0qTIhVTWypzIcqUZtLJkfMFOPqJAbqJ5aMJ4tLJWaMKAuM3DhVPWRLJ1cqPOzj6EfoUDtMJyhVUWcMKAyovOPpz9wn2IhVTShVSIgp2S0rvO3MJphVvORMJ4tDJWmL2ucMJDtozSwnPNkAFOXLJulMJ4tLKImVTEyoFOKMKE6oTSlMKVtI2SfMPObLKE0MFOypvOmnJAbVTShMTIlplO2o3WaMKA0MJkfqP4=
Wetzlar Aufmacher-web Tops-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar coronavirus
Kommentare
nach oben