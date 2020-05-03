Sonntag, 03.05.2020 - 13:35
4 min
Corona setzt Wetzlarer Kreuzfahrer im Amazonas fest
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
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TV-DOKU
Die Odyssee der MS Amera wurde durch Zufall von Kamerateams der ARD begleitet, die eigentlich eine Reportage über Kreuzfahrten geplant hatten. Stattdessen ist daraus "Die Story im Ersten: Kreuzfahrt und Corona - ein Passagierschiff auf Irrwegen" entstanden, zu finden in der ARD -Mediathek.
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