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Sonntag, 03.05.2020 - 13:35
4 min

Corona setzt Wetzlarer Kreuzfahrer im Amazonas fest

Die Corona-Pandemie hat aus einer Kreuzfahrt mit Traumziel Amazonas für die Wetzlarer Jürgen und Kristof Erbach eine Irrfahrt werden lassen. Wegen der Angst vor dem Virus machten alle Häfen dicht, so dass schließlich nur ein Ausweg blieb: 17 Tage nonstop Rückfahrt über den Atlantik nach Bremerhaven.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Mit dem Kreuzfahrtschiff MS Amera erlebten Jürgen (l.) und Kristof Erbach (r.) infolge der Corona-Pandemie eine Odyssee in Brasilien. Fotos: Erbach/Gross

Mit dem Kreuzfahrtschiff MS Amera erlebten Jürgen (l.) und Kristof Erbach (r.) infolge der Corona-Pandemie eine Odyssee in Brasilien. Fotos: Erbach/Gross

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Fotos
Mit dem Kreuzfahrtschiff MS Amera erlebten Jürgen (l.) und Kristof Erbach (r.) infolge der Corona-Pandemie eine Odyssee in Brasilien. Fotos: Erbach/Gross

Mit dem Kreuzfahrtschiff MS Amera erlebten Jürgen (l.) und Kristof Erbach (r.) infolge der Corona-Pandemie eine Odyssee in Brasilien. Fotos: Erbach/Gross

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TV-DOKU

Die Odyssee der MS Amera wurde durch Zufall von Kamerateams der ARD begleitet, die eigentlich eine Reportage über Kreuzfahrten geplant hatten. Stattdessen ist daraus "Die Story im Ersten: Kreuzfahrt und Corona - ein Passagierschiff auf Irrwegen" entstanden, zu finden in der ARD -Mediathek.

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