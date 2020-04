Corona-Sperre für die Kunst nutzen

Jetzt teilen:

WETZLAR - (red). „Mein Blick aus dem Fenster in Zeiten von Corona“ lautet der Titel eines Malwettbewerbs, zu dem das Mehrgenerationenhaus und das Quartiersmanagement Soziale Stadt Dalheim/Altenberger Straße des Caritasverbandes aufrufen.

Eine belebte Straße, der Blick in den Park, Menschen in Bewegung – mit und ohne Mundmaske. All dies können die Teilnehmer des Wettbewerbs auf Papier bringen. Von Bildern über Comics bis hin zu Collagen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es gehe darum, einen Einblick zu gewinnen, wie sich der Blick aus dem Fenster weitet, wenn sich der Lebensradius auf den eigenen Wohnraum begrenzt, erläutert José Ruijgers, die zuständige Leiterin des Mehrgenerationenhauses.

Mitmachen kann jeder, vom Kind bis zur Seniorin. Die Originalkunstwerke können an Werktagen im Mehrgenerationenhaus, Hohe Straße 13 in Dalheim, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr abgegeben werden.

Auf den Werken sollten Vor- und Nachname, Alter, Titel des Bildes und, falls möglich, eine Mailadresse angegeben werden. Abgabeschluss für die Kunstwerke ist der 15. Mai.

Im Rahmen einer Vernissage zur Wiedereröffnung des Mehrgenerationenhauses sollen die Bilder später ausgestellt werden. Eine Jury wird die besten Werke – nach Alterskategorie getrennt – mit einem Preis auszeichnen.

Nähere Informationen erteilt José Ruijgers vom Caritasverband unter Telefon 0 64 41– 5 67 43 53.