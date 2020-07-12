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Sonntag, 12.07.2020 - 16:30
3 min

Corona stellt Wetzlarer Tiertheke vor Herausforderung

Damit der Napf nicht leer bleiben muss: Der Verein Tiertheke Wetzlar sorgt dafür, dass Tiere von Bedürftigen immer etwas zum Futtern haben.

Von Louisa Wehlitz
Wenn Herrchen kein Geld mehr hat, bleibt der Futternapf oft leer. In solchen Situationen bietet die Tiertheke Wetzlar Unterstützung. Symbolfoto: Jens Etzelsberger

Wenn Herrchen kein Geld mehr hat, bleibt der Futternapf oft leer. In solchen Situationen bietet die Tiertheke Wetzlar Unterstützung. (Symbolfoto: Jens Etzelsberger)

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Fotos
Wenn Herrchen kein Geld mehr hat, bleibt der Futternapf oft leer. In solchen Situationen bietet die Tiertheke Wetzlar Unterstützung. Foto: Jens Etzelsberger

Wenn Herrchen kein Geld mehr hat, bleibt der Futternapf oft leer. In solchen Situationen bietet die Tiertheke Wetzlar Unterstützung. Foto: Jens Etzelsberger

Die Gründerin der Tiertheke Wetzlar, Sonja Weigel (links) mit Hund Rositha, ihrem Mann Hans-Dieter Weigel und die ehrenamtliche Mitarbeiterin Doris Kreisel Foto: Louisa Wehlitz

Die Gründerin der Tiertheke Wetzlar, Sonja Weigel (links) mit Hund Rositha, ihrem Mann Hans-Dieter Weigel und die ehrenamtliche Mitarbeiterin Doris Kreisel Foto: Louisa Wehlitz

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