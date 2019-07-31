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Freitag, 31.07.2020 - 20:00
3 min

Corona-Test für die Urlaubs-Rückkehrer: Pro und Contra

Wer aus Risikogebieten zurückkommt, soll kostenlos getestet werden: Schutz für alle oder Spaß auf Kosten aller? Zwei Meinungen.

Corona-Test: Die Mitarbeiterin des Tropeninstituts hält ein Probenröhrchen mit einem Nasenabstrich in der Hand. In Deutschland ist ein Streit über die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten entbrannt und auch darüber, wer die Untersuchungen bezahlen soll. Foto: Sven Hoppe

Corona-Test: Die Mitarbeiterin des Tropeninstituts hält ein Probenröhrchen mit einem Nasenabstrich in der Hand. In Deutschland ist ein Streit über die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten entbrannt und auch darüber, wer die Untersuchungen bezahlen soll. Foto: Sven Hoppe

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 31.07.2019 um 20:00 Uhr publiziert.
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