Corona treibt Digitalisierung der Volkshochschule Wetzlar voran

Die vhs Wetzlar hat bereits zu Beginn der Corona-Krise davon abgesehen, eigene Bildungsangebote rund um das Virus selbst zu erstellen. Vom Deutschen Volkshochschul-Verband gibt es allerdings das vhs-Lernportal und seine "Apoll-Zeitung" mit Informationen zu Corona in einfacher Sprache. Es richtet sich vor allem an Menschen, die die herkömmlichen Medien nicht verstehen oder verarbeiten können. In Sonderausgaben werden das Virus und daraus resultierende Maßnahmen einfach erläutert. Das Angebot gibt es im Internet unter www. volkshochschule.de.