Sonntag, 10.05.2020 - 18:30
3 min
Corona treibt Digitalisierung der Volkshochschule Wetzlar voran
Von Manuela Jung
CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VREcp2g1qTyypzIhYPOaMJ1ynJ5mLJ0toTIlozIhYPOmo3ccLJkyVRgioaEun3EyVTghj7kjMzIhYPOcoFOOqKA0LKImL2ttoJy0MJyhLJ5xMKVtp3EynTIhVP0tp2IcqPOdMJuypvOmMKE6qPOxnJHtIz9fn3Abo2Abp2AbqJkyVPu2nUZcVSqyqUcfLKVtLKIzVTEuplOZMKWhMJ4tnJ4tnJulMJ4tMJyaMJ5yovOFj6E1oJkcL2ueMJy0MJ4hVREiL2ttLKIwnPOxnJHtETyanKEuoTymnJIlqJ5aVTqyq2ShovOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpzIhVTShVRWyMTI1qUIhMl4tFJ4tJzIcqTIhVTEypvOQo3WiozSepzymMFO3nKWxVUAcMFO2o20trfB2M2IloTywnPOaMJ51qUc0MJ4tDJ5aMJWiqPO6qJ0tGJ90o3VfVTEypvO2nJIfMKZtLJ0tGTS1MzIhVTwQcTk0Yt==
DJkmVR1cozymqTIlpUYQcUAcMTIhqPOJo2keMKVtDz91MzMcMKVtXRARIFxtLJ0tZGVhVR3QcUW6VUMypziQiT5xMKEyYPOxLKAmVTEcMFOGL2u1oTIhVUMcMKVtITSaMFOmpZBxqTIlVUMipzIlp3DtozywnUDtoJIbpvQQgzMzozIhVUsQiUWxMJ4fVUA0LJ5xVToQiUVtH29jnJ8tFTSaMJjtMzImqPjtMTSmplOuqJAbVTEcMFOJo2kep2uiL2umL2u1oTIhVTEuqz9hVTWyqUWiMzMyovOmMJyhVUsQiUWxMJ4hVSAynKEbMKVtM2IfqTIhVTEcMFOYqKWmMFOuovOxMKVtqzumVSqyqUcfLKVtLJkmVUIhqTIlLaWiL2uyovjtLKIwnPOxMKAbLJkvYPO3MJyfVTEuplOYoTyyoaEyoPObnJIlVTIbMKVtMTIhVSWcp2yeo2qlqKOjMJ4traI6qJ9lMT5yovOcp3DfVTSfplOuovOxMJ4tHzIaMJkmL2u1oTIhYt==
ETyanKEuoTHtHfBxqJ1yVUqypzEyovO6q2ShM3Afj6E1MzyaVTqyoaI0raD=
ETyyVRkynKEypzyhVUIhMPOcnUVtITIuoFOmnJ5xVT5uL2ttMTIhVT5yqJImqTIhVRkiL2gypaIhM2IhVTEypvOZLJ5xMKAlMJqcMKW1ozptoaIhVTSvMKVtnT9zMz51ozqmqz9foPjtMTSmplOxLKZtGTIvMJ4tnTyypvOvLJkxVUqcMJEypvOuovOTLJulqPOuqJMhnJ1gqQbtVyqcpvO3j7khp2AbMJ4tqJ5mVUAynUVfVTEup3Ztq2ylVTEuplOYqKWmM2ImL2uynTIhVUcynKEhLJttq2IcqTIlMfB8nUWyovOej7MhozIhYPO3MJ5hVTS1L2ttqJ50MKVtp3ElMJ5aMJ4tDKIzoTSaMJ4tqJ5xVTyhVTgfMJyhMKWyovOUpaIjpTIhYvOBqJ4topB8p3AyovO3nKVtqJ5mMKVtFUyanJIhMJgioacypUDtLJWmqTygoJIhVUIhMPOuqJLtMTyyVTIhqUAjpzIwnTIhMTHtEKWfLKIvozymVUqupaEyovVfVUAuM3DtFTSaMJjhVRShp2AboTyyj59yozDtopB8p3AyVRg1paZtMfB8pvOYqKWmVTqypUYQiTM0VUqypzEyovjtqJ50MKVtq2IfL2uyovOJo3WuqKAmMKE6qJ5aMJ4tIUWyMzMyovO3nJIxMKVtopB2M2kcL2ttp2IcMJ4h
VHS GIBT INFORMATIONEN ZU CORONA
Die vhs Wetzlar hat bereits zu Beginn der Corona-Krise davon abgesehen, eigene Bildungsangebote rund um das Virus selbst zu erstellen. Vom Deutschen Volkshochschul-Verband gibt es allerdings das vhs-Lernportal und seine "Apoll-Zeitung" mit Informationen zu Corona in einfacher Sprache. Es richtet sich vor allem an Menschen, die die herkömmlichen Medien nicht verstehen oder verarbeiten können. In Sonderausgaben werden das Virus und daraus resultierende Maßnahmen einfach erläutert. Das Angebot gibt es im Internet unter www. volkshochschule.de.
E2IxqJkxVTuuLzIhVUIhMPOZo2AeMKW1ozqyovOuLaqupaEyovjtMTSmVUqupvOcovOxMJ4tHfBxqJ1yovOxMKVtIz9fn3Abo2Abp2AbqJkyVTIcozyaMFOKo2AbMJ4toTShMlOxnJHtETI2nKAyYvOBo2AbVTuypaWmL2u0VTucMKVtE2Icp3EypaA0nJ1gqJ5aYPOuoTkyplOcp3DtqzIlq2Scp3Dtq2yyVT5cMFO6qKMipwbtVyAyoTWmqPOcovOxMJ4tEzIlnJIhVTuuLzHtnJAbVUAioaA0VTygoJIlVSA0qJEyoaEyovObnJIlVTqyp2IbMJ4hVRcyqUc0VUAcqUcyovOxnJHtq2IhnJqyovOAnKEupzWynKEypvjtMTyyVTEuVUAcozDfVUMypaEynJk0VTyhVTIcoacyoT5yovOFj6E1oJIhYvOSplOanJW0VTgynJ5yVTqyoJIcoaAuoJIhVR1cqUEuM3AjLKImMJ4to2EypvOjMKWmj7MhoTywnTHtE2ImpUYQcTAbMF4tETSmVTSfoTImVUAipzq0VToQiUVtMJyhMFOgqJkgnJqyVSA0nJ1gqJ5aVvjtp2AbnJkxMKW0VTEcMFO2nUZgGTIcqTIlnJ4h
IJ50j6E0nJptM2I3LKW0MKDtnTSvMJ4tp2yyVUIhMPOcnUWyVR1cqTSlLzIcqTIlVTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOKo2AbMJ4tLJWypvOhnJAbqP4tDzImpUWyL2u1ozqmpfBxqJ1yVUAynJIhVUIhoJy0qTIfLzSlVT5uL2ttMTIlVSAwnTkcMpBsqJ5aVTE1pzAbVPWxnJqcqTSfMFOFj6E1oJHvVTIlp2I0raDtq29lMTIhBvNvI2ylVT11p3A0MJ4tMTyyVSEynJkhMJugMKVtqJ5xVTSfoTHtF3Ilp2kynKEypvOcozMipz1cMKWyovO1ozDtqJ5mVZB8LzIloTIaMJ4fVUquplO0pz90rvOuoTkypvOPMKAwnUYQcT5eqJ5aMJ4toz9wnPOgj7MaoTywnPOcp3DhVt==
H2AbozIfoPOmMJxtMTyyVUMbpl1QoT91MPOuoUZtMTyanKEuoTHtGTIloaOfLKE0Mz9loFOgMJulVTEyoz4tnzHtnJ4tMTIhVRMin3ImVTqypfB8L2g0BvNvDzymnTIlVUq1pzEyVUAcMFO2o24tMTIhVRg1paAfMJy0MKWhVT51pvOmMJulVUMypzuuoUEyovOaMJ51qUc0YPO2o3VtLJkfMJ0tLKIwnPOxMKAbLJkvYPO3MJyfVSOlj6EmMJ56VUIhp2IlMFOapz/Qa2HtH3GQcUWeMFOcp3DtqJ5xVUMcMJkyVRgioTkyM2IhVTEcMFOYqKWmqTIcoT5ynT1ypvOxnKWyn3Dtqz9lVUAcL2ttnTSvMJ4tq29foTIhVvjtp2SaqPOVLJqyoP4tET9wnPOdMKE6qPjtq28tD29lo25uVTS1p2qypzIwnT5yqPOxLKZtozywnUDtopB2M2kcL2ttoJSwnUDfVToQcT5xMJ4tMTyyVRyxMJHtnJ1gMKVtoJIbpvOYqKWmoTIcqUIhM2IhVTq1qQbtVxucMKVtMzyhMTI0VTEcMFOYo21gqJ5cn2S0nJ9hVZB8LzIlVTEuplOWoaEypz5yqPOmqTS0qP4tE2IlLJEyVSAjpzSwnTg1paAyVTiQgz5hMJ4tMUIlL2ttMTyyp2HtMTyanKEuoTHtGpB2M2kcL2ueMJy0VUOlnJ1uVZB8LzIlLaYQiTAeqPO3MKWxMJ4hVt==
ETSmplOxLJE1pzAbVTEcMFOxnJqcqTSfMFOGpTSfqUIhMlOxMKVtE2ImMJkfp2AbLJM0VUMipzShM2I0pzyyLzIhVUqypzEyovOej7MhoaEyYPOmnJIbqPOGo3OcolOVLJqyoPOhnJAbqQbtVxEcMFOQoT91MPOcp3DtMJyhMzSwnPjtqJ5xVSAcMFOvpzS1L2uyovOhqKVtMJyhVTyhqTIlozI0MfBxnTyaMKZtE2Ilj6E0YvOnqJEyoFOanJW0VTImVTIcovOjLKAmMJ5xMKZtEKWeoZBxpzShM2Ivo3DhVRywnPObLJWyVTWcplObMKI0MFOeMJyhMFOynJ56nJqyVSYQiTAeMaWuM2HtLzIeo21gMJ4fVTSvMKVtMJyhnJqyVT5yqJHtDJ5gMJkxqJ5aMJ4hVREcMFOPLKWlnJIlMJ4tp2yhMPOmolOaMKWcozpfVTEup3ZtozyyoJShMPOuLzqynZBxozq0VUqcpzDhVt==
GzSwnPO3nJHtqz9lVTSvMKVtp2IcVTEypvOOoaEynJjtMTIlVTEcM2y0LJkyovOYqKWmMFOaMKWcozphVSW1ozDtAQNjVRShM2Ivo3EyVUqupzIhVTyhp2qyp2SgqPOzj7klVTEcMKAyplOGMJ1yp3EypvOuozqyp2I0raDfVT51pvOynJ5cM2Htq2IhnJqyVUAcozDtnJ5mVREcM2y0LJkyVUMypzkuM2IlqPO3o3WxMJ4hVSIhMPOxMJ5ho2AbBvNvETyyVREcM2y0LJkcp2yypaIhMlO3nKWxVTcyqUc0VUA0j6Eln2IlVTEyoz4tnzHtqz9lLJ5aMKElnJIvMJ4hVRSfoTIcovOxMKAbLJkvYPO3MJyfVUqcpvOiMaDtM2I6q3IhM2IhVUAcozDfVUIhplOxLJ1cqPOuqKAynJ5uozEypac1p2I0rzIhYvOKnKVtoaI0rzIhVTEcMFOYpzymMFOuoUZtFJ52MKA0nKEco24tnJ4tMTyyVSc1n3IhMaDfVUIhMPOxnJHtp29foPOynJ5yVR1cp2AbqJ5aVTS1plOvMJyxMJ0tp2Icov4vVREuplOZMKWhMJ4tnJ4tMTIhVUMbpl1Fj6E1oJkcL2ueMJy0MJ4tq2IlMTHtLKIwnPOynJ4tMzImqTIlVRWyp3EuozE0MJyfVTEyplOZMKWhMJ5mVTWfMJyvMJ4fVUqyoz4tMTyyVRAipz9hLF1YpzymMFO2o3YQiTWypvOcp3DhVREiL2ttLzymVTEunTyhVTwQcUE0MJ4tqzyyoTHtET96MJ50MJ4tnJulMFOPMKYQiTulqJ5ap8BxozqmqTHtoJy0VTEyoFORnJqcqTSfMJ4tLJWaMJWuqKDh
ETIhVSMioTgmnT9wnUAwnUIfMJ4tM2IbqPOyplOgo21yoaEuovO3nJHtqzyyoTIhVTShMTIlMJ4tGTIlozIcoaWcL2u0qJ5aMJ4hVRSfoTHtopB8p3AyovO6q2ShM3Afj6E1MzyaVTIcozIhVTqlo8BsMJ4tH2Abpzy0qPOcovOFnJAbqUIhMlORnJqcqTSfnKAcMKW1ozptoJSwnTIhYvOYoTSlYPOxLKAmVTEuplOuqJAbVTqyoJIcoaAwnTSzqTkcL2ttM2IbqQbtVyqcpvObLJWyovO6q2SlVTWcp2uypvOeMJyhMFOOozMlLJqyovOmMJy0MJ5mVTEypvOGL2u1oTIhVTIlnTSfqTIhYPO3j7klMTIhVTSvMKVtLKIzVTcyMTIhVRMuoTjtqJ5mMKWyVSIhqTIlp3GQiUE6qJ5aVTShLzyyqTIhVUIhMPO1oaZtM2IlozHtp3GQcUWeMKVtoJy0MJyhLJ5xMKVtqzIlrzSbozIhYvV=