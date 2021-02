Corona und das Kindeswohl

Rund 400 Mitteilungen über Kindeswohlgefährdungen hat das Jugendamt des Lahn-Dill-Kreises im vergangenen Jahr erhalten. In 114 Fällen nahm die Behörde Kinder und Jugendliche in Obhut, entzog sie also in der Regel ihren Eltern und brachte sie dann in Heimen oder Pflegefamilien unter. Symbolfoto: dpa