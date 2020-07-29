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Mittwoch, 29.07.2020 - 20:00
3 min

Corona verhagelt Besucherbilanz im Freibad Domblick

Es ist keine Überraschung: In diesem Jahr besuchen viel weniger Menschen das Wetzlarer Freibad. Die wenigen, die kommen, können aber prima entspannen.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Drei Tage vor der Eröffnung war das Freibad Domblick noch komplett menschenleer. Mittlerweile ist geöffnet, Besuchermassen verzeichnet die Stadt aber nicht. Vielleicht ändert sich das mit den angekündigten heißen Temperaturen der kommenden Tage. Das Foto entstand am 19. Juni. Archivfoto: Pascal Reeber

Drei Tage vor der Eröffnung war das Freibad Domblick noch komplett menschenleer. Mittlerweile ist geöffnet, Besuchermassen verzeichnet die Stadt aber nicht. Vielleicht ändert sich das mit den angekündigten heißen Temperaturen der kommenden Tage. Das Foto entstand am 19. Juni. Archivfoto: Pascal Reeber

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