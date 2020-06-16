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Dienstag, 16.06.2020 - 18:00
3 min

Corona-Warn-App: Echter Schutz oder falsche Sicherheit?

Seit Dienstag kann die Corona-Warn-App heruntergeladen werden. Wiegt sie die Nutzer in falsche Sicherheit oder bietet sie echten Schutz vor dem Coronavirus? Ein Pro und Contra.

Von Manuela Jung und Steffen Gross
Erst einen Tag in den App-Stores, kann die Corona-Warn-App noch keine Risikoeinschätzung abgeben. Ihr Einsatz ist nicht unumstritten. Foto: Pascal Reeber

Erst einen Tag in den App-Stores, kann die Corona-Warn-App noch keine Risikoeinschätzung abgeben. Ihr Einsatz ist nicht unumstritten. Foto: Pascal Reeber

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HIER GIBT ES DIE APP

Die App gibt es für Apple iPhone mit dem Betriebssystem iOS 13.5 und auch für Google Android ab Version 6.

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