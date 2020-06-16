Dienstag, 16.06.2020 - 18:00
3 min
Corona-Warn-App: Echter Schutz oder falsche Sicherheit?
Von Manuela Jung und Steffen Gross
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HIER GIBT ES DIE APP
Die App gibt es für Apple iPhone mit dem Betriebssystem iOS 13.5 und auch für Google Android ab Version 6.
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Weiterführende Links
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