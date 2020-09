Corona-Warnstufe "gelb" für Wetzlar ausgerufen

Am Freitag erreichten die Corona-Fall-Zahlen in der Stadt Wetzlar die Warnstufe "gelb", am Donnerstag war sogar die organgefarbebe Stufe ab einer Inzidenz von 35 erreicht worden. Foto: Sven Hoppe/dpa

Wetzlar. Seit Tagen steigen die Corona-Fallzahlen im Wetzlarer Stadtgebiet - weit stärker als im restlichen Lahn-Dill-Kreis. Der rasche Anstieg ist auf zwei private Feiern eines Personenkreises zurückzuführen, meldete am Freitagmittag das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises. 14 Erwachsene und sieben Kinder hatten sich mit dem Corona-Virus infiziert.

Das dadurch entstandene Corona-Cluster stellt das Gesundheitsamt wegen der hohen Anzahl von Kontaktpersonen vor die umfangreichsten Ermittlungsarbeiten seit Beginn der Pandemie. Insgesamt konnten im aktuellen Fall bis zum heutigen Freitag rund 300 Kontaktpersonen ermittelt werden. Die Grundschule in Dalheim, die Theodor-Heuss-Schule Wetzlar und die August-Bebel-Schule Wetzlar sind betroffen. Die Dalheimschule und die Heuss-Schule sind weiterhin geöffnet - wohingegen die August-Bebel-Schule zunächst bis einschließlich 22. September nach Rücksprache mit Schulamt und Kreis von der Schulleitung geschlossen wurde.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Wetzlar - der Wert der Neuinfizierten pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche - liegt an diesem Freitag bei 33,33. Das entspricht der zweiten Warnstufe des Eskalationskonzeptes des Landes und bedeutet: Warnstufe "gelb". Am Donnerstag hatte Wetzlar mit einer Inzidenz von 35,16 sogar die Grenze zur dritten Warnstufe - "orange" - überschritten. Der Landkreis hatte daraufhin, wie im Konzept vorgesehen, das Sozialministerium informiert.

Zur effektiven Pandemiebekämpfung sieht das Eskalationskonzept für die Warnstufe "orange" erweiterte Maßnahmen vor. Dazu steht der Landkreis nun in engem Austausch mit der Stadt Wetzlar sowie dem Ministerium. "Die Lage bleibt dynamisch. Auf die Bürgerinnen und Bürger wird sich der Eintritt Wetzlars in die gelbe bzw. orangefarbene Eskalationsstufe aktuell kaum merklich auswirken. Vielmehr geht es dabei um unsere Arbeit als Behörde. Erhöhte Aufmerksamkeit, erhöhte Meldepflicht gegenüber dem Land, Durchführung von Reihentestungen gehören beispielsweise dazu", erklärte Landrat Wolfgang Schuster (SPD) am Freitagvormittag.

Dem Gesundheitsamt stehe außerdem personelle Verstärkung vom Land in Aussicht. "So sieht es das Konzept in Warnstufe 3 vor. Und wir sind auf dieses zusätzliche Personal angewiesen, um die hohe Zahl der Kontaktpersonen betreuen, mögliche Infektionsketten zu ermitteln und nachvollziehen zu können", so Schuster.

Ausgetauscht hatte sich der Landrat noch am Donnerstagabend mit Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD). "Stadt und Landkreis sind im engen und einvernehmlichen Kontakt und nehmen die Herausforderung gemeinsam an. Doch dazu brauchen wir die Unterstützung aller. Die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen zeigt, dass sich einzelne ganz offensichtlich doch viel zu unbekümmert verhalten haben", erklärte Wagner. Um die in den vergangenen Wochen und Monaten erarbeitete Rückkehr zu ein wenig mehr an Normalität nicht zu gefährden, brauche es des verantwortungsvollen Handelns aller, appellierte der OB: "Die Ordnungsbehörde der Stadt Wetzlar wird auch weiterhin die Einhaltung der Corona-Regeln ebenso sensibel wie auch konsequent umsetzen. Insbesondere, wenn es um Veranstaltungen oder ähnliche Anlässe geht." Wichtig sei, dass sich die Bürger weiterhin verantwortungsvoll verhalten.

Um das aktuelle Infektionsgeschehen in Wetzlar zu bewältigen, müsse alles dafür getan werden, jetzt den Anstieg der Fallzahlen zu stoppen. "Unser Gesundheitsamt ist bereits am Rotieren. Es ist eine unglaublich herausfordernde Aufgabe, diese Masse an Kontaktpersonen zu ermitteln und zu betreuen", ergänzte Kreis-Gesundheitsdezernent Stephan Aurand (SPD). Der Kampf gegen das Corona-Virus dauere an und sei noch nicht gewonnen. "Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmasken tragen - das ist gerade jetzt wichtiger denn je. Für uns alle," sagte Aurand.

Im gesamten Lahn-Dill-Kreis beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell 9,77. Damit liegt der Landkreis zum jetzigen Zeitpunkt im "grünen" Bereich des Konzeptes des Landes.