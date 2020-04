Corona, Wetzlar und die große Leere

"Cash and carry", also ins Möbelhaus gehen, bezahlen, die Waren mitnehmen; Bei Ikea in Wetzlar haben vor den Corona-Beschränkungen 90 Prozent der Kunden so eingekauft, berichtet Detlef Boje, Leiter des Standorts. Doch nun ist das Einrichtungshaus geschlossen. Was nun? Ikea setzt auf "click and collect". Kunden können online bestellen, die Waren abholen oder liefern lassen. Wer Regal oder Bett selbst abholt, erhält dafür einen Termin. Die Übergabe erfolgt auf dem Parkplatz. "Sicherheit hat oberste Priorität, daher kommt keiner ins Haus", erklärt Store-Manager Detlef Boje. Die Kunden seien dankbar, trotz Krise weiter einkaufen zu können. Im Foto: der leere Ikea-Parkplatz.