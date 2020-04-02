Corona: Wetzlarer Buschpilot sitzt in Australien fest

In Australien gestrandet: Der Wetzlarer Buschpilot Mathias Class und seine Ehefrau Mandy wollten eigentlich nach Papua-Neuguinea. Jetzt sitzen sie im australischen Cairns fest.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 02.04.2020 um 16:20 Uhr publiziert.