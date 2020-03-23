Montag,
23.03.2020 - 16:05
2 min
Corona wirkt sich auf Braunfelser Kur Gmbh aus
Wegen der Corona-Krise fallen auch in Braunfels alle Veranstaltungen aus. Das wirkt sich auf die Arbeit der Kur GmbH aus.
Von Jenny Berns
Redakteurin Wetzlar
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