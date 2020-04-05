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Sonntag, 05.04.2020 - 20:58
3 min

Corona zwingt das Wetzlarer Rathaus in den Krisenmodus

Wetzlar im Krisenmodus: Viele Bereiche der Daseinsvorsorge sind durch die Corona-Pandemie zum Erliegen gekommen. Bei Energie- und Wasserversorgung oder der Müllabfuhr darf das nicht passieren.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Im Wetzlarer Rathaus bereitet man sich organisatorisch auf die Krise vor - in der Hoffnung, dass der Fall der Fälle nicht eintritt. Foto. Steffen Gross

Im Wetzlarer Rathaus bereitet man sich organisatorisch auf die Krise vor - in der Hoffnung, dass der Fall der Fälle nicht eintritt. Foto. Steffen Gross

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ÖFFENTLICHE TERMINE SIND TELEFONKONFERENZEN GEWICHEN

Die üblichen Terminkalender von Oberbürgermeister Manfred Wagner und Kämmerer Jörg Kratkey (beide SPD) haben sich gegen Null gelichtet. Die Leerstellen füllen Krisensitzungen und TelefonkonferenzenTäglich um 11.30 Uhr tagt der städtische Pandemiestab, ihm gehören neben den Dezernenten die Abteilungsleiter jener Verwaltungsbereiche mit kritischer Infrastruktur, der Ordnungsbehörden und des Jugendamts an.

Tagesaktuell bewertet der Pandemiestab eingegangene Informationen und neue Rechtsvorschriften hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Stadtverwaltung und Stadt insgesamt.

Weitere Konferenzen finden regelmäßig auf (Ober)Bürgermeisterebene mit Landräten und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände bis hinauf zur Landesebene statt.

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Der finanzielle Schaden wird dramatisch für die Stadt Wetzlar
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