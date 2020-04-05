Corona zwingt das Wetzlarer Rathaus in den Krisenmodus

Im Wetzlarer Rathaus bereitet man sich organisatorisch auf die Krise vor - in der Hoffnung, dass der Fall der Fälle nicht eintritt. Foto. Steffen Gross
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ÖFFENTLICHE TERMINE SIND TELEFONKONFERENZEN GEWICHEN
Die üblichen Terminkalender von Oberbürgermeister Manfred Wagner und Kämmerer Jörg Kratkey (beide SPD) haben sich gegen Null gelichtet. Die Leerstellen füllen
Krisensitzungen und TelefonkonferenzenTäglich um 11.30 Uhr tagt der städtische Pandemiestab, ihm gehören neben den Dezernenten die Abteilungsleiter jener Verwaltungsbereiche mit kritischer Infrastruktur, der Ordnungsbehörden und des Jugendamts an.
Tagesaktuell bewertet der Pandemiestab eingegangene Informationen und neue Rechtsvorschriften hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Stadtverwaltung und Stadt insgesamt.
Weitere Konferenzen finden regelmäßig auf (Ober)Bürgermeisterebene mit Landräten und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände bis hinauf zur Landesebene statt.
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