Dienstag,
24.03.2020 - 16:50
2 min
Coronakrise trifft Edelstahl hart
Nach Handelsstreit, Preiskrieg und Kostensteigerungen leidet Buderus Edelstahl nun obendrein unter der Coronakrise. Die Nachfrage ist eingebrochen. Der Mutterkonzern Voestalpine kündigt an, die Kurzarbeit auf alle Unternehmensbereiche auszuweiten.
Von
Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Jetzt auch noch die Coronakrise. Bei Buderus Edelstahl in Wetzlar steht flächendeckend Kurzarbeit an. Foto: Buderus Edelstahl
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