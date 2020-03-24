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Dienstag, 24.03.2020 - 16:50
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Coronakrise trifft Edelstahl hart

Nach Handelsstreit, Preiskrieg und Kostensteigerungen leidet Buderus Edelstahl nun obendrein unter der Coronakrise. Die Nachfrage ist eingebrochen. Der Mutterkonzern Voestalpine kündigt an, die Kurzarbeit auf alle Unternehmensbereiche auszuweiten.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Jetzt auch noch die Coronakrise. Bei Buderus Edelstahl in Wetzlar steht flächendeckend Kurzarbeit an. Foto: Buderus Edelstahl

Jetzt auch noch die Coronakrise. Bei Buderus Edelstahl in Wetzlar steht flächendeckend Kurzarbeit an. Foto: Buderus Edelstahl

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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