Coronapandemie sorgt für kreative Krippenideen

Tim Sinkels "Corona-Solo" am 1. Advent beginnt so:

Ein Krippenspiel, so war's gedacht, Hirtenstall und Heilge Nacht. Dieses Haus hier 50 Jahr, (in Dalheim, in der Hospitalkirche: hier so wie in jedem Jahr)

na, da war uns allen klar, dass es was zu feiern gibt. Corona hat uns das versiebt.

Soll das Krippenspiel sich lohnen, braucht es 12, 14 Personen: Maria, Josef und den Wirt, der eine oder andre Hirt, Engel, König, weise Leute, die sucht ihr hier vergeblich heute.

Wie ihr wisst, führte die Regung des Augustus zur Bewegung: auf den Straßen dicht' Gedränge, vielfach sicher Handgemenge ... Geht heut nicht - und nicht aus Trutz, denn ohne Mund- und Nasenschutz könnten wir herum nicht gehen - und ihr würdet nichts verstehn.