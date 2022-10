Coronavirus: Die Lage in Mittelhessen

Auch in Mittelhessen gehört das Coronavirus noch zum Alltag vieler Menschen. Foto: CROCOTHERY - stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MITTELHESSEN - Das Coronavirus beeinflusst weiterhin das öffentliche Leben in Deutschland - auch in Mittelhessen. Hier halten wir Sie stets aktuell auf dem Laufenden. Dazu gibt es unter diesem Link Alle Daten zum Thema

Weiterführende Links

17. Oktober: Ein weiterer Todesfall in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat seit Freitag 743 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 110.397. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 886,2 (Freitag: 1084,5). Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat seit Freitag 743 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 110.397. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 886,2 (Freitag: 1084,5).

Derzeit werden 59 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt, davon benötigen acht Personen eine intensivmedizinische Betreuung (Stand: 13. Oktober 2022). Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 3.623 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 1.717 auf 106.355 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 11,0 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich auf 419 erhöht (+1).

17. Oktober: Inzidenz im Kreis Gießen nahezu unverändert

Insgesamt 516 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand: 17. Oktober, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 3174. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 120.663. Die Inzidenz beträgt aktuell 1140,1 (Freitag: 1138,3). Insgesamt 431 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 121 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

14. Oktober: Inzidenz in Marburg-Biedenkopf sinkt

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 415 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 109.636. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 1.084,5 (Mittwoch: 1.119,9).

Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 4.580 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 243 auf 104.638 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 10,2 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich auf 418 (Mittwoch: 414).

14. Oktober: Zahl der neuen Fälle im Kreis Gießen steigt

Insgesamt 445 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand: 14. Oktober, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 3146. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 120.126. Die Inzidenz beträgt aktuell 1138,3 (Mittwoch: 1198,7). Insgesamt 431 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 121 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

14. Oktober: Drei weitere Tote innerhalb einer Woche im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis haben sich seit Ausbruch des Coronavirus am 28. Februar 2020 bis heute nachweislich 114.315 Menschen mit dem Virus angesteckt, teilt der Kreis in einer Presseerklärung mit (Stand: Freitag, 14. Oktober). 368 Personen sind in Verbindung mit dem Virus verstorben. Das sind drei mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1285,11, nach 1176,96 am 8. Oktober. Die Hospitalisierungsinzidenz in Hessen betrug am Freitag 12,17, nach 7,72 eine Woche zuvor. Im Klinikum Wetzlar werden 20 Patienten mit der eindeutigen Diagnose Covid-19 stationär sowie drei Personen auf der Intensivstation behandelt. Im Klinikum Dillenburg werden 10 Corona-Kranke stationär behandelt.

14. Oktober: Inzidenz in Limburg-Weilburg sinkt

Laut Robert-Koch-Institut beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Limburg-Weilburg am Freitag, 14. Oktober, 930,8. Sie ist somit gefallen. Am Donnerstag hatte der Wert 985,8 betragen.

12. Oktober: Insgesamt 619 neue Fälle in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 619 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 108.767. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 1.119,9 (Dienstag: 952,1).

Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 4.118 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 208 auf 104.235 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 10,2 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt weiterhin 414.

12. Oktober: Über 500 neue Fälle im Kreis Gießen

Insgesamt 509 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand 12. Oktober, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 3335. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 118.942. Die Inzidenz beträgt aktuell 1198,7 (Dienstag: 1243,8). Insgesamt 431 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 115 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

12. Oktober: Inzidenz in Limburg-Weilburg macht großen Sprung

Die Kreisverwaltung teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Mittwoch, 12. Oktober 2022, 0 Uhr, 358 Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert sind. Die Angaben der Verwaltung erfolgen wöchentlich immer mittwochs. Die Inzidenz beträgt aktuell 913,4 (5. Oktober: 529,6).

Insgesamt gab es bislang 75.771 bestätigte Fälle (+ 2.447 zur Vorwoche), 75.050 Personen sind inzwischen genesen (+ 2.339). 358 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 363 Personen sind in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorben (+ 1). In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 87 mit dem Corona-Virus infizierte Personen im Normalpflegebett und sechs Personen im Intensivbett. Um eine bestmögliche Versorgung der Corona-Patientinnen und -Patienten zu gewährleisten, kann es zu Verlegungen zwischen den Krankenhäusern kommen.

11. Oktober: Inzidenz in Marburg-Biedenkopf deutlich über 1.000

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 501 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 108.135. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 1.106,1.

Derzeit werden 42 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt, davon benötigen sechs Personen eine intensivmedizinische Betreuung (Stand: 6 Oktober 2022). Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 3.694 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 338 auf 104.027 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 10,8 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt weiterhin 414.

11. Oktober: Über 100 stationäre Coronapatienten im Kreis Gießen

Insgesamt 935 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand 11. Oktober, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 3412. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 118.416. Die Inzidenz beträgt aktuell 1243,8. Insgesamt 431 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 109 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

7. Oktober: Inzidenz in Marburg-Biedenkopf vor 1000er-Marke

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 529 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 106.742. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 952,1 (Donnerstag: 894,8).

Derzeit werden 42 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt, davon benötigen sechs Personen eine intensivmedizinische Betreuung (Stand: 6 Oktober 2022). Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 3.847 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 450 auf 102.481 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 7,7 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich auf 414 erhöht (+1).

7. Oktober: Fast 600 neue Fälle im Kreis Gießen

Insgesamt 598 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand 7. Oktober, 3.14 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 2454. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 116.958. Die Inzidenz beträgt aktuell 877,3 (Donnerstag: 816,1). Insgesamt 431 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 86 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

7. Oktober: Mehr als 2000 aktive Fälle im Lahn-Dill-Kreis

Der Lahn-Dill-Kreis hat die Meldung der Corona-Zahlen umgestellt auf einen wöchentlichen Rhythmus. Am Freitag, 7. Oktober (7.30 Uhr), meldete er für das Kreisgebiet 2095 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Inzidenz lag an diesem Tag laut Robert-Koch-Institut bei 1176,9 (30. September: 956,3). Im Kreis haben sich seit Ausbruch des Coronavirus am 28. Februar 2020 bis heute nachweislich 110.846 Menschen mit dem Virus angesteckt. Im Lahn-Dill-Kreis sind bislang 365 Personen (+/- 0 zur Vorwoche) in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Im Klinikum Wetzlar werden 14 Personen stationär sowie zwei Personen auf der Intensivstation behandelt. Im Klinikum Dillenburg werden neun Personen stationär behandelt.

6. Oktober: Ein weiterer Todesfall im Kreis Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 556 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 106.180. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 894,8 (Mittwoch: 768,0).

Derzeit werden 42 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt, davon benötigen sechs Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 3.736 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich indes um 112 auf 102.031 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 6,5 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich auf 413 erhöht (+1).

6. Oktober: Fast 100 stationäre Coronapatienten im Kreis Gießen

Insgesamt 745 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand 6. Oktober, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 2288. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 116.358. Die Inzidenz beträgt aktuell 816,1 (Mittwoch: 666,2). Insgesamt 431 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 92 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

5. Oktober: Inzidenz in Limburg-Weilburg sinkt deutlich

Die Kreisverwaltung teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Mittwoch, 5. Oktober 2022, 0 Uhr, 251 Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert sind. Die Daten werden von der Verwaltung wöchentlich immer mittwochs veröffentlicht. Die Inzidenz beträgt derzeit 529,6 (28. September: 617,6).

Insgesamt gab es bislang 73.324 bestätigte Fälle (+ 1.504 zur Vorwoche), 72.711 Personen sind inzwischen genesen (+ 1.696). 362 Personen sind leider in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorben (+/- 0). In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 64 mit dem Corona-Virus infizierte Personen im Normalpflegebett und sechs Personen im Intensivbett. Um eine bestmögliche Versorgung der Corona-Patientinnen und -Patienten zu gewährleisten, kann es zu Verlegungen zwischen den Krankenhäusern kommen.

5. Oktober: Über 3.000 aktive Fälle im Kreis Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 581 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 105.596. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 768,0.

Derzeit werden 26 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt, davon benötigen drei Personen eine intensivmedizinische Betreuung (Stand: 29. September 2022). Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 3.265 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 147 auf 101.919 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 5,5 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt weiterhin 412.

5. Oktober: Weitere Todesfälle im Kreis Gießen

Insgesamt 767 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand 5. Oktober, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1851. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 115.591. Die Inzidenz beträgt aktuell 666,2. Insgesamt 431 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 82 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

30. September: Kreis Marburg-Biedenkopf meldet über 400 neue Fälle

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 404 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 104.069. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 788,7 (Donnerstag: 738,7).



30. September: 56 stationäre Corona-Patienten im Kreis Gießen

Insgesamt 428 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand 30. September, 3.07 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1872. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 114.506. Die Inzidenz beträgt aktuell 675,4 (Donnerstag: 603,2). Insgesamt 428 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 56 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

30. September: Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis nähert sich 1000er-Marke

Der Lahn-Dill-Kreis hat die Meldung der Corona-Zahlen umgestellt auf einen wöchentlichen Rhythmus. Am Freitag, 30. September (7.30 Uhr), meldete er für das Kreisgebiet 1784 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind.

29. September: Inzidenz im Kreis Gießen wieder über 600

Insgesamt 313 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand 29. September, 3.07 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1656. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 114.059. Die Inzidenz beträgt aktuell 603,2 (Mittwoch: 568,0). Insgesamt 428 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 48 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

29. September: Inzidenz in Marburg-Biedenkopf macht nächsten Sprung

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 367 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt damit aktuell bei 103.639. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 738,7 (Mittwoch: 668,4). Derzeit werden 26 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt, davon benötigen drei Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 2.975 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 315 auf 100.682 erhöht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt weiterhin bei 412.Insgesamt 428 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand 30. September, 3.07 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1872. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 114.506. Die Inzidenz beträgt aktuell 675,4 (Donnerstag: 603,2). Insgesamt 428 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 56 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.Der Lahn-Dill-Kreis hat die Meldung der Corona-Zahlen umgestellt auf einen wöchentlichen Rhythmus. Am Freitag, 30. September (7.30 Uhr), meldete er für das Kreisgebiet 1784 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Inzidenz lag an diesem Tag laut Robert-Koch-Institut bei 956,3 (23. September: 626,3). Im Kreis haben sich seit Ausbruch des Coronavirus am 28. Februar 2020 bis heute nachweislich 107.841 Menschen mit dem Virus angesteckt. Im Lahn-Dill-Kreis sind bislang 365 Personen (+1) in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Im Klinikum Wetzlar werden 16 Personen stationär sowie eine Person auf der Intensivstation behandelt. Im Klinikum Dillenburg werden sieben Personen stationär behandelt.Insgesamt 313 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand 29. September, 3.07 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1656. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 114.059. Die Inzidenz beträgt aktuell 603,2 (Mittwoch: 568,0). Insgesamt 428 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 48 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 367 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt damit aktuell bei 103.639. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 738,7 (Mittwoch: 668,4).

Derzeit werden 26 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen drei Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 2.860 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 90 auf 100.367 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 5,8 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt weiterhin 412.

28. September: Kreis Gießen vermeldet leichten Anstieg der Inzidenz

Insgesamt 329 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand 28. September, 3.07 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1550. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 113.733. Die Inzidenz beträgt aktuell 568,0 (Dienstag: 526,6). Insgesamt 428 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 45 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

28. September: Inzidenz in Marburg-Biedenkopf steigt deutlich

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 405 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 103.281. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 668,4 (Dienstag: 574,2).

Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 2.592 aktive Fälle, die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 77 auf 100.277 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 5,1 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt 412.

28. September: 443 aktive Fälle in Limburg-Weilburg

Die Kreisverwaltung teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Mittwoch, 28. September 2022, 0 Uhr, 443 Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert sind. Die Daten werden von der Verwaltung wöchentlich immer mittwochs veröffentlicht. Die Inzidenz beträgt derzeit 617,6.

Insgesamt gab es bislang 71.820 bestätigte Fälle (+ 1.331 zur Vorwoche), 71.025 Personen sind inzwischen genesen (+ 1.160). 443 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 362 Personen sind in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorben (+/- 0). In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 37 mit dem Corona-Virus infizierte Personen im Normalpflegebett und drei Personen im Intensivbett. Um eine bestmögliche Versorgung der Corona-Patientinnen und -Patienten zu gewährleisten, kann es zu Verlegungen zwischen den Krankenhäusern kommen.

27. September: Sechs weitere Todesfälle in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 434 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 102.871. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 574,2 (Montag: 492,1).

Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 2259 aktive Fälle, die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 240 auf 100.200 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 4,0 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich um sechs auf 412 erhöht, bei fünf dieser Todesfälle handelt es sich um Nachmeldungen.

27. September: Kreis Gießen vermeldet über 500 neue Fälle

Insgesamt 526 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand 27. September, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1454. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 113.386. Die Inzidenz beträgt aktuell 526,6 (Montag: 484,5). Insgesamt 428 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (+1 zum Vortag). 49 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

26. September: Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis bei 532,8

Der Lahn-Dill-Kreis hat die Meldung der Corona-Zahlen auf einen wöchentlichen Rhythmus umgestellt. Laut Robert-Koch-Institut beträgt dort am Montag die Sieben-Tage-Inzidenz 532,8. Am Freitag lag der Wert noch bei 626,3.

26. September: Kreis Gießen mit Inzidenz von 484,5

Insgesamt 223 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand 26. September), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1322. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 112.847. Die Inzidenz beträgt aktuell 484,5. Insgesamt 427 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 39 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

26. September: Inzidenz in Limburg-Weilburg beträgt 503,6

Laut Robert-Koch-Institut beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Limburg-Weilburg am Montag 503,6. Sie ist wie üblich nach Wochenenden gefallen: Am Sonntag hatte der Wert 544,7 betragen.

26. September: 518 neue Corona-Fälle übers Wochenende in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat seit Freitag 518 neue Corona-Fälle registriert. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 492,1. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 2029 aktive Fälle. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 4,4 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

23. September: Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis klettert kräftig - sechs weitere Corona-Opfer

Der Lahn-Dill-Kreis hat die Meldung der Corona-Zahlen umgestellt auf einen wöchentlichen Rhythmus. Am Freitag, 23. September, meldete er für das Kreisgebiet 1089 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Inzidenz lag an diesem Tag laut Robert-Koch-Institut bei 626,3 (16. September: 401,8). Die Hospitalisierungsinzidenz in Hessen betrug am Freitag 4,42. Im Kreis haben sich seit Ausbruch des Coronavirus am 28. Februar 2020 bis heute nachweislich 105.276 Menschen mit dem Virus angesteckt. Im Lahn-Dill-Kreis sind bislang 364 Personen (+6) in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. 17 Covid-19-Patienten werden aktuell in den Kliniken Wetzlar und Dillenburg betreut.

23. September: Inzidenz im Kreis Gießen klettert auf über 450

Insgesamt 216 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand 23. September), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1249. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 112.613. Die Inzidenz beträgt aktuell 455,5. Insgesamt 427 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 38 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

23. September: 282 Neuinfektionen in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 282 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 101.881. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 538,0. Derzeit werden 15 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen zwei Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 2.184 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 176 auf 99.291 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 4,4 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 406 (+/- 0).

23. September: Kreis Gießen bietet angepassten Impfstoff an

Der auf die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasste Corona-Impfstoff ist ab sofort auch im Landkreis Gießen verfügbar. Personen ab zwölf Jahren können sich an verschiedenen Impfstellen mit dem neuen Impfstoff immunisieren lassen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt für alle Auffrischungsimpfungen einen an die Omikron-Variante angepassten m RNA-Impfstoff. So lösen die neuen Variantenimpfstoffe BA.4 und BA.5 ähnlich des an die Variante BA.1 angepassten Impfstoffs eine verbesserte Antikörperantwort aus. Der Landkreis Gießen bietet die Schutzimpfungen mit seinen Partnern DRK Kreisverband Marburg-Gießen und Johanniter Regionalverband Mittelhessen an verschiedenen Orten an.

Das Impfcenter in der ersten Etage der Galerie Neustädter Tor (Neustadt 28) hat montags bis samstags zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet. Impfungen sind ohne Terminvereinbarung möglich. Der Impfcontainer nimmt montags, dienstags, donnerstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr, mittwochs und samstags von 9 bis 15 Uhr sowie freitags von 12 bis 18 Uhr Impfungen mit den verschiedenen Impfstoffen vor. Der Impfbus hält an verschiedenen Standorten im Landkreis Gießen, die unter Impfbus - Landkreis Gießen - Corona (lkgi.de) zu finden sind.



22. September: Zwei weitere Corona-Tote in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 214 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich um zwei auf nun 406 erhöht. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis liegt derzeit bei 517,3. Es werden 15 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen zwei Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärzte betreuen aktuell 2074 aktive Fälle. Die beiden Todesfälle sind nach der routinemäßigen Überprüfung der Leichenschauscheine durch das Gesundheitsamt nachträglich im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gewertet worden.

22. September: Inzidenz im Kreis Gießen liegt bei 434,4

Insgesamt 217 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand 22. September), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1186. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 112.390. Die Inzidenz beträgt aktuell 434,4. Insgesamt 427 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 50 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

22. September: Inzidenz im Lahn-Dill-Kreis stark angestiegen

Laut Robert-Koch-Institut beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Lahn-Dill-Kreis am Donnerstag, 22. September, 564. Am Vortag hatte der Wert noch 516,6, vor genau einer Woche 386,8 betragen.

22. September: Inzidenz in Limburg-Weilburg klettert über 500-er Marke

Laut Robert-Koch-Institut beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Limburg-Weilburg am Donnerstag, 22. September, 527. Sie ist somit gestiegen: Am Mittwoch hatte der Wert 457,9 betragen.

21. September: Inzidenz im Kreis Gießen klettert über 400

Insgesamt 236 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung registriert (Stand 21. September, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1139. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 112.159. Die Inzidenz beträgt aktuell 404,9. Insgesamt 427 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 44 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

21. September: 291 neue Corona-Fälle in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 291 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 101.366. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 509,1. Derzeit werden 15 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen zwei Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.909 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 63 auf 99.053 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 4,0 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich auf 404 erhöht (+2).

20. September: Drei weitere Corona-Todesfälle in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 306 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 101.073. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 456,7. Derzeit werden 15 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen zwei Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.681 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 128 auf 98.990 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 3,5 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich auf 402 erhöht (+3).

19. September: Inzidenz im Kreis Gießen leicht gesunken

Insgesamt 158 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung registriert (Stand 19. September, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1014. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 111.513. Die Inzidenz beträgt aktuell 367,7 (Freitag: 362,9). Insgesamt 427 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 37 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

19. September: Über das Wochenende 393 neue Corona-Fälle in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat seit Freitag 393 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 100.756. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 363,6. Derzeit werden 15 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen zwei Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.495 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 411 auf 98.862 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 3,1 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt weiterhin 399.

16. September: Ein weiterer Todesfall im Lahn-Dill-Kreis

Der Lahn-Dill-Kreis veröffentlich die Fallzahlen wöchentlich, immer freitags. Mit Stand Freitag, 16. September (7.30 Uhr), gibt es im Kreis 826 aktive Corona-Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 401,8 (9. September: 378,1). Im Lahn-Dill-Kreis haben sich seit Ausbruch des Corona-Virus am 28. Februar 2020 bis heute nachweislich 103.732 Menschen mit dem Virus angesteckt. 358 Personen sind in Verbindung mit dem Virus verstorben (+1 zur Vorwoche). 102.906 Menschen gelten als genesen. Im Klinikum Wetzlar werden neun Personen stationär sowie drei Personen auf der Intensivstation behandelt. Im Klinikum Dillenburg werden sechs Personen stationär behandelt.

16. September: Inzidenz in Marburg-Biedenkopf steigt weiter

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 202 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 100.357. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 379,8 (Donnerstag 342,0). Alle weiteren wichtigen Informationen rund um die Corona-Schutzimpfung gibt es im Internet unter https://corona.lkgi.de Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 214 neue Corona-Fälle registriert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich um zwei auf nun 406 erhöht. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis liegt derzeit bei 517,3. Es werden 15 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen zwei Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärzte betreuen aktuell 2074 aktive Fälle. Die beiden Todesfälle sind nach der routinemäßigen Überprüfung der Leichenschauscheine durch das Gesundheitsamt nachträglich im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gewertet worden.Insgesamt 217 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung am Vortag registriert (Stand 22. September), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1186. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 112.390. Die Inzidenz beträgt aktuell 434,4. Insgesamt 427 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 50 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.Laut Robert-Koch-Institut beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Lahn-Dill-Kreis am Donnerstag, 22. September, 564. Am Vortag hatte der Wert noch 516,6, vor genau einer Woche 386,8 betragen.Laut Robert-Koch-Institut beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Limburg-Weilburg am Donnerstag, 22. September, 527. Sie ist somit gestiegen: Am Mittwoch hatte der Wert 457,9 betragen.Insgesamt 236 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung registriert (Stand 21. September, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1139. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 112.159. Die Inzidenz beträgt aktuell 404,9. Insgesamt 427 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 44 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 291 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 101.366. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 509,1.Derzeit werden 15 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen zwei Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.909 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 63 auf 99.053 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 4,0 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich auf 404 erhöht (+2).Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 306 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 101.073. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 456,7. Derzeit werden 15 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen zwei Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.681 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 128 auf 98.990 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 3,5 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich auf 402 erhöht (+3).Insgesamt 158 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung registriert (Stand 19. September, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1014. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 111.513. Die Inzidenz beträgt aktuell 367,7 (Freitag: 362,9). Insgesamt 427 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 37 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat seit Freitag 393 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 100.756. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 363,6. Derzeit werden 15 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen zwei Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.495 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 411 auf 98.862 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 3,1 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt weiterhin 399.Der Lahn-Dill-Kreis veröffentlich die Fallzahlen wöchentlich, immer freitags. Mit Stand Freitag, 16. September (7.30 Uhr), gibt es im Kreis 826 aktive Corona-Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 401,8 (9. September: 378,1). Im Lahn-Dill-Kreis haben sich seit Ausbruch des Corona-Virus am 28. Februar 2020 bis heute nachweislich 103.732 Menschen mit dem Virus angesteckt. 358 Personen sind in Verbindung mit dem Virus verstorben (+1 zur Vorwoche). 102.906 Menschen gelten als genesen. Im Klinikum Wetzlar werden neun Personen stationär sowie drei Personen auf der Intensivstation behandelt. Im Klinikum Dillenburg werden sechs Personen stationär behandelt.Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 202 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 100.357. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 379,8 (Donnerstag 342,0).

Derzeit werden 15 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt, davon benötigen zwei Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.507 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 169 auf 98.451 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 3,0 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt weiterhin 399.

16. September: Kreis Gießen meldet 152 neue Fälle

Insgesamt 152 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung registriert (Stand 16. September, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 987. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 111.346. Die Inzidenz beträgt aktuell 362,9 (Donnerstag: 370,3). Insgesamt 426 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 43 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

15. September: 46 stationäre Coronapatienten im Kreis Gießen

Insgesamt 176 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung registriert (Stand 15. September, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 1020. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 111.192. Die Inzidenz beträgt aktuell 370,3. Insgesamt 426 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 46 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

15. September: Über 100.000 Fälle in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 217 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 100.145. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 342,0 (Mittwoch: 312,3).

Derzeit werden 15 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt, davon benötigen zwei Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1464 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 50 auf 98.282 erhöht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt weiterhin 399.

14. September: Ein weiterer Todesfall in Limburg-Weilburg

Die Kreisverwaltung teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Mittwoch, 14. September 2022, 0 Uhr, 306 Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert sind. Die Zahlen werden wöchentlich immer mittwochs bekannt gegeben. Die Inzidenz beträgt 352,3.

Insgesamt gab es bislang 69.360 bestätigte Fälle (+ 848 zur Vorwoche), 68.693 Personen sind inzwischen genesen (+ 767). 306 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 361 Personen sind indes in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorben (+ 1 zur Vorwoche). In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 20 mit dem Corona-Virus infizierte Personen im Normalpflegebett und eine Person im Intensivbett. Um eine bestmögliche Versorgung der Corona-Patientinnen und -Patienten zu gewährleisten, kann es zu Verlegungen zwischen den Krankenhäusern kommen. Die Hospitalisierungs-Inzidenz in Hessen beträgt 2,45.

14. September: Erneut drei weitere Todesfälle in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 228 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 99.924. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 312,3. Derzeit werden 15 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen zwei Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.293 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 42 auf 98.232 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 2,4 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich auf 399 erhöht (+3).

13. September: 312 Neuinfektionen im Kreis Gießen

Insgesamt 312 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung registriert (Stand 13. September, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 947. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 110.809. Die Inzidenz beträgt aktuell 344,2. Insgesamt 426 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 45 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

13. September: Drei weitere Todesfälle in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 160 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 99.679. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 285,1. Derzeit werden 15 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen zwei Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.093 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 115 auf 98.190 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 2,6 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich auf 396 erhöht (+3). Die drei Todesfälle sind nach der routinemäßigen Überprüfung der Leichenschauscheine durch das Gesundheitsamt nachträglich als Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gewertet worden. Es handelt sich nicht um aktuelle Fälle.

9. September: Zwei weitere Todesfälle im Lahn-Dill-Kreis

Der Lahn-Dill-Kreis veröffentlich die Fallzahlen wöchentlich, immer freitags. Mit Stand Freitag, 9. September (7.30 Uhr), gibt es im Kreis 662 aktive Corona-Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 378,1 (2. September: 331,92). Im Lahn-Dill-Kreis haben sich seit Ausbruch des Corona-Virus am 28. Februar 2020 bis heute nachweislich 102.605 Menschen mit dem Virus angesteckt. 357 Personen sind in Verbindung mit dem Virus verstorben (+2 zur Vorwoche). 101.626 Menschen gelten als genesen. Im Klinikum Wetzlar werden neun Personen stationär sowie zwei Personen auf der Intensivstation behandelt. Im Klinikum Dillenburg werden sechs Personen stationär behandelt.

9. September: Inzidenz im Kreis Gießen steigt leicht an

Insgesamt 185 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung registriert (Stand 9. September, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 919. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 110.354. Die Inzidenz beträgt aktuell 327,6 (Donnerstag 303,3). Insgesamt 426 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 40 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

9. September: 1115 aktive Fälle im Kreis Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 134 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 99.260. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 290,0 (Donnerstag: 296,6).

Derzeit werden 15 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt, davon benötigen zwei Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1115 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 126 auf 97.752 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 3,3 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist indes auf 393 gestiegen (+1).

8. September: Ein weiterer Todesfall im Kreis Gießen

Insgesamt 147 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung registriert (Stand 8. September, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 840. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 110.179. Die Inzidenz beträgt aktuell 303,3 (Mittwoch: 293,7). Insgesamt 426 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 50 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

8. September: Erneut ein Todesfall in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 113 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 99.124. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 269,6 (Mittwoch: 247,3).

Derzeit werden 16 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen vier Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.106 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 45 auf 97.626 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 3,1 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich auf 392 erhöht (+1).

7. September: 226 aktive Fälle in Limburg-Weilburg

Die Kreisverwaltung teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Mittwoch, 7. September 2022, 0 Uhr, 226 Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert sind. Die Inzidenz beträgt 211,9. Insgesamt gab es bislang 68.512 bestätigte Fälle (+ 434 zur Vorwoche), 67.926 Personen sind inzwischen genesen (+ 417). 360 Personen sind leider in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorben (+/- 0). In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 20 mit dem Corona-Virus infizierte Personen im Normalpflegebett und eine Person im Intensivbett. Um eine bestmögliche Versorgung der Corona-Patientinnen und -Patienten zu gewährleisten, kann es zu Verlegungen zwischen den Krankenhäusern kommen.

7. September: Zwei weitere Todesfälle in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 150 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 99.009. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 247,3.

Derzeit werden 16 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen vier Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.037 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 24 auf 97.581 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 2,8 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich auf 391 erhöht (+2).

7. September: 147 Neuinfektionen im Kreis Gießen

Insgesamt 147 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen seit der letzten Aktualisierung registriert (Stand 7. September, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 813. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 110.054. Die Inzidenz beträgt aktuell 293,7. Insgesamt 425 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 52 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

6. September: 157 neue Corona-Fälle in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 157 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 98.857. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 234,6. Derzeit werden 16 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen vier Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 911 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 125 auf 97.557 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 2,7 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt weiterhin 389.

6. September: Ein weiterer Todesfall im Kreis Gießen

Insgesamt 282 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen am seit der letzten Aktualisierung registriert (Stand 6. September, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 816. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 109.908. Die Inzidenz beträgt aktuell 296,7. Insgesamt 425 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (+1). 46 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

5. September: Ein weiterer Todesfall in Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat seit Freitag 218 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 98 697. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 164,3.

Derzeit werden 16 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt, davon benötigen vier Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 876 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle beträgt 97 432. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 2,7 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich auf 389 erhöht (+1).

5. September: Kreis Gießen meldet 129 neue Coronafälle

Insgesamt 129 neue Coronafälle hat der Kreis Gießen am seit der letzten Aktualisierung registriert (Stand 5. September, 3.08 Uhr), in den vergangenen sieben Tagen waren es 727. Damit steigt die Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen auf 109 624. Die Inzidenz beträgt aktuell 265,8. Insgesamt 424 Kreisbürger sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 37 Coronapatienten werden derzeit stationär in den Krankenhäusern des Kreises behandelt.

2. September: Über 500 aktive Fälle im Lahn-Dill-Kreis

Der Lahn-Dill-Kreis veröffentlich die Fallzahlen wöchentlich, immer freitags. Mit Stand Freitag, 2. September (7.30 Uhr), gibt es im Kreis 567 aktive Corona-Fälle, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 331,92. Im Lahn-Dill-Kreis haben sich seit Ausbruch des Corona-Virus am 28. Februar 2020 bis heute nachweislich 101 673 Menschen mit dem Virus angesteckt. 355 Personen sind in Verbindung mit dem Virus verstorben. 100 760 Menschen gelten als genesen. Im Klinikum Wetzlar werden sechs Personen stationär sowie vier Personen auf der Intensivstation behandelt. Im Klinikum Dillenburg werden fünf Personen stationär behandelt.

1. September: Inzidenz im Landkreis Marburg Biedenkopf steigt

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat innerhalb eines Tages 94 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl der seit März 2020 bestätigten Corona-Infektionen liegt aktuell bei 98.384. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Inzidenz für den Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei 250,9. Derzeit werden 16 Personen mit oder wegen einer Corona-Infektion stationär im Krankenhaus behandelt. Davon benötigen vier Personen eine intensivmedizinische Betreuung. Das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärztinnen und Ärzte betreuen aktuell 1.140 aktive Fälle. Die Zahl der genesenen Fälle hat sich um 58 auf 96.857 erhöht. Die durch das RKI ausgewiesene Hospitalisierungsinzidenz für Hessen liegt aktuell bei 3,1 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion beträgt weiterhin 387.

Weitere Informationen zur Entwicklung der Corona-Krise in Mittelhessen bis zum 31. August finden Sie hier.

Von unseren Reportern