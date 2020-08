Coronavirus: Die Lage in Mittelhessen bis 31. Juli

Gesichtsmasken liegen auf einem Tisch. (Symbolfoto: dpa)

MITTELHESSEN - Das Coronavirus beeinflusst weiterhin das öffentliche Leben in Deutschland - auch in Mittelhessen. Hier halten wir Sie stets aktuell auf dem Laufenden. Dazu gibt es unter diesem Link den ständig aktualisierten Live-Blog der dpa

31. Juli: Nach dem Urlaub erst zum Corona-Test

Angesichts ansteigender Corona-Infektionszahlen rücken die Reise-Rückkehrer aus den Risikogebieten ins Blickfeld. Das betrifft auch das Zurück an den Arbeitsplatz. Mehr dazu in unserem Plus-Artikel.

31. Juli: Ein neuer Fall in Marburg-Biedenkopf

Einen neuen Corona-Patienten meldet die Pressestelle des Kreises für Marburg-Biedenkopf. Damit betreute das Gesundheitsamt am Freitag, 31. Juli, drei aktive Fälle. Wie schon in den vergangenen Tagen, wird eine Person davon stationär behandelt. Seit Anfang März wurden nun insgesamt 227 Fälle nachgewiesen - bei etwa 246700 Einwohnern im Kreisgebiet.

31. Juli: Aktuell 18 Corona-Infizierte im Lahn-Dill-Kreis

Die Coronazahlen im Lahn-Dill-Kreis steigen. Aktuell gibt es 18 Fälle, drei mehr als am Vortag. Somit wurden seit dem 27. Februar 372 Infektionen mit dem Coronavirus durch einen Test bestätigt. 335 Menschen gelten als genesen. 23 Personen sind gestorben. Derzeit befinden sich 66 Kontaktpersonen in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3485 Menschen daraus entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Freitag, 31. Juli, 10 Uhr.

31. Juli: Infiziertenzahl in Limburg-Weilburg steigt weiter

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist im Landkreis Limburg-Weilburg zum Ende der Woche weiter angestiegen. Am Freitagmittag meldete der Kreis, dass bei drei weiteren Bürgern eine Ansteckung diagnostiziert wurde. Somit sind offiziell 322 Infektionen im Kreisgebiet bekannt, drei mehr als am Donnerstag. Davon gelten 298 bereits als genesen. Noch aktiv ist die Infektion demnach bei 17 Bürgern. Derzeit befinden sich 115 Menschen in Quarantäne.

30.Juli: Infiziertenzahl in Limburg-Weilburg deutlich gestiegen

Die Zahl der Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg, die aktuell am Coronavirus erkrankt sind, nimmt weiter zu. Am Donnerstag waren 15 Bürger aktiv mit dem Virus infiziert, am Vortrag waren es noch elf gewesen. Das teilte die Kreisverwaltung mit.

Insgesamt gab es bislang 319 bestätigte Fälle, 297 Personen sind inzwischen genesen. 88 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind im Kreis in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

Corona-Fall im Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt in Wißmar

Im Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt in Wißmar hat es einen bestätigten Corona-Fall gegeben. 17 Kontaktpersonen wurden getestet. Zum Artikel

30. Juli: Ein Corona-Patient weniger in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist gegenüber dem Vortag um einen auf zwei gesunken. Das teilte die Kreisspressestelle mit. Eine der betroffenen Personen wird stationär behandelt. Seit Anfang März sind im Kreisgebiet insgesamt 226 Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Vier Todesfälle werden mit dem Virus in Zusammenhang gebracht.

30. Juli: Weiter 15 Infizierte im Lahn-Dill-Kreis

Es bleibt aktuell bei 15 Coronafällen im Lahn-Dill-Kreis. Somit wurden seit dem 27. Februar 369 Infektionen mit dem Coronavirus durch einen Test bestätigt. 335 Menschen gelten als genesen. 23 Personen sind gestorben. Derzeit befinden sich 61 Kontaktpersonen in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3480 Menschen daraus entlassen werden.

29. Juli: Lahn-Dill-Kreis zählt 15 Corona-Patienten

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Lahn-Dill-Kreis nimmt weiter zu. Aktuell werden 15 aktive Fälle vom Gesundheitsamt betreut, zwei mehr als am Dienstag. Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 2020 bis jetzt 369 Corona-Infektionen bestätigt (nachgewiesen durch einen Test). 335 dieser Infizierten gelten als genesen. 23 Personen sind verstorben (davon 19 positive Fälle, also durch einen Test bestätigt, sowie vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang, also ohne bestätigten Test sondern durch Diagnostik). 43 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher seit Ausbruch des Coronavirus im Landkreis 3476 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden.

29. Juli: Elf Corona-Fälle im Kreis Limburg-Weilburg

Die Zahl der aktuell am Coronavirus erkrankten Menschen hat im Landkreis leicht zugenommen. Die Kreisverwaltung meldet am Mittwoch elf aktiv infizierte Bürger, am Vortag waren es noch zehn gewesen. Insgesamt gab es bislang 315 bestätigte Fälle im Kreis. 297 Menschen sind inzwischen genesen. 89 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne.

Kommt Corona mit den Urlaubern in den Lahn-Dill-Kreis zurück?

Mit der Ferienzeit steigen die Corona-Zahlen - bundesweit und derzeit auch wieder im Lahn-Dill-Kreis. Doch lässt sich das auf Urlauber und Reisende zurückführen? Wir geben Antworten in unserem [plus]-Artikel.

29. Juli: Ein Corona-Patient mehr in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle, die das Gesundheitsamt Marburg-Biedenkopf derzeit betreut, hat sich um einen auf drei erhöht. Damit sind seit Anfang März insgesamt 227 Fälle im Kreisgebiet nachgewiesen worden. Seit Anfang Mai war die Zahl nur leicht gestiegen - in den vergangenen vier Wochen um zehn Personen. Darin enthalten sind neben den derzeit aktiven Fällen die bereits wieder genesenen Personen (220) sowie die Verstorbenen (vier). Von den aktiven Fällen wird derzeit eine Person stationär behandelt.

28. Juli: Zehn Menschen sind aktuell im Kreis Limburg-Weilburg infiziert

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert. Laut Kreisverwaltung gibt aktuell zehn festgestellte Infizierte. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 313 bestätigte Fälle im Kreisgebiet, 296 Personen sind inzwischen genesen. 81 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne. Sieben Personen starben in Verbindung mit dem Virus.

28. Juli: 13 Infizierte im Lahn-Dill-Kreis

Weiterer Anstieg der Zahl der Corona-Fälle im Lahn-Dill-Kreis: Aktuell werden 13 Patienten vom Gesundheitsamt betreut, zwei mehr als am Montag. Somit wurden seit dem 27. Februar 367 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 335 Menschen gelten als genesen. 23 Personen sind gestorben. Derzeit befinden sich 48 Kontaktpersonen in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3472 Menschen daraus entlassen werden.

28. Juli: Weiterhin zwei Corona-Patienten in Marburg-Biedenkopf

Derzeit betreut das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf weiterhin zwei aktive Corona-Fälle. Seit Anfang März wurden insgesamt 226 Fälle nachgewiesen. Darin enthalten sind neben den derzeit aktiven Fällen die bereits wieder genesenen Personen (220) sowie die Verstorbenen (vier). Von den aktiven Fällen wird derzeit eine Person stationär behandelt. Das Gesundheitsamt Marburg-Biedenkopf bittet ausnahmslos alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten darum, sich umgehend beim Gesundheitsamt zu melden.

27. Juli: Altenheime fordern mehr Coronatests

Senioren in Pflegeheimen dürfen wieder mehr Kontakte zu Angehörigen haben. Damit einher geht allerdings ein großer Aufwand für die Heimbetreiber. Mehr dazu hier [plus-Inhalt].

27. Juli: Zahl der Infizierten steigt im Landkreis Limburg-Weilburg leicht an

Zehn Menschen sind im Landkreis Limburg-Weilburg aktuell am Coronavirus erkrankt. Das teilt der Landkreis auf seiner Internetseite mit.

Die Zahl der Infizierten ist somit um eine Person - im Vergleich zum Vortrag - gestiegen. Insgesamt gab es bislang 313 bestätigte Fälle im Kreis, 296 Bürger sind inzwischen genesen.

27. Juli: Zwei Corona-Patienten in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle, die das Marburger Gesundheitsamt derzeit betreut, liegt weiterhin bei zwei. Seit Anfang März wurden in der Zuständigkeit des Gesundheitsamtes Marburg-Biedenkopf insgesamt 226 Fälle nachgewiesen. Darin enthalten sind die derzeit noch aktiven Fälle (zwei), die bereits wieder genesenen Personen (220) sowie die Verstorbenen (vier). Von den aktiven Fällen wird derzeit eine Person stationär behandelt. Das teilte die Pressestelle des Kreises am Montag mit.

27. Juli: Zahl der Coronavirus-Fälle im Lahn-Dill-Kreis deutlich gestiegen

Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises betreut aktuell elf Covid19-Patienten. 32 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 2020 bis jetzt 364 Corona-Infektionen bestätigt (nachgewiesen durch einen Test). 334 dieser Infizierten gelten als genesen. 23 Personen sind verstorben (davon 19 positive Fälle, also durch einen Test bestätigt, sowie vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang, also ohne bestätigten Test sondern durch Diagnostik).

Insgesamt konnten bisher seit Ausbruch des Corona-Virus im Landkreis 3471 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden.

26. Juli: Weiter zwei aktive Fälle im Kreis Marburg-Biedenkopf



Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Corona-Virus im Landkreis Marburg-Biedenkopf ist stabil. Weiterhin müssen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes nur zwei aktive Fälle betreuen, teilte der Kreis am Sonntag mit. Eine Person wird stationär behandelt.

26. Juli: Neun Menschen im Kreis Limburg-Weilburg aktuell erkrankt

Neun Menschen sind im Landkreis Limburg-Weilburg aktuell am Coronavirus erkrankt. Das teilte die Kreisverwaltung mit Stand Sonntag, 12 Uhr, mit. Die Zahl der Infizierten ist im Vergleich zum Vortrag gleich geblieben, am Freitag waren noch sieben Menschen aktiv infiziert gewesen. Insgesamt gab es bislang 312 bestätigte Fälle im Kreis, 296 Bürger sind inzwischen genesen. 55 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.

Landkreis Gießen: 19 Corona-Neuinfektionen bislang im Juli

Die Infektionszahlen im Landkreis Gießen steigen an. Während es im ganzen Juni nur sechs neue Fälle gab, sind es im Juli schon 19. Bis auf einen sind alle Betroffenen Reiserückkehrer oder deren Kontaktpersonen. Zum Bericht

25. Juli: Drei Neuinfektionen im Kreis Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand Samstag, 25. Juli 2020, neun Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Während der Kreis am Samstag drei neue Corona-Fälle meldet, gilt eine Person wieder als genesen. Insgesamt gab es bislang 312 bestätigte Fälle (drei mehr als am Vortag), 296 Personen sind inzwischen genesen (einer mehr als am Vortag). 53 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne, sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben.

24. Juli: Sieben Covid-19-Patienten in Limburg-Weilburg

Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Personen ist im Landkreis Limburg-Weilburg unverändert. Sieben Personen sind aktiv mit dem Coronavirus infiziert. 295 Personen sind inzwischen genesen. Auch hier gibt es keine Veränderungen gegenüber dem Donnerstag. 60 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

24. Juli: Lahn-Dill-Kreis zählt sechs Infizierte

Aktuell werden sechs Covid-19-Patienten vom Gesundheitsamt betreut. Somit wurden seit dem 27. Februar 357 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 332 Menschen gelten als genesen. 23 Personen sind gestorben. Derzeit befinden sich 32 Kontaktpersonen in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3462 Menschen daraus entlassen werden.

24. Juli: Zwei Corona-Patienten im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Corona-Virus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt weiter bei insgesamt 225 Personen. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (219) sowie der verstorbenen (vier) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit weiterhin zwei aktive Fälle, wovon eine Person stationär behandelt wird.

23. Juli: Fünf Corona-Patienten im Lahn-Dill-Kreis

Nach Informationen des Landkreises werden aktuell fünf aktive Fälle vom Gesundheitsamt betreut. Seit dem 27. Februar 2020 wurden bis jetzt 355 Corona-Infektionen bestätigt (nachgewiesen durch einen Test). 331 dieser Infizierten gelten als genesen. 23 Personen sind gestorben (davon 19 positive Fälle, also durch einen Test bestätigt, sowie vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang, also ohne bestätigten Test sondern durch Diagnostik). 30 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher seit Ausbruch des Coronavirus im Landkreis 3451 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden.

23. Juli: Zwei aktive Corona-Fälle in Marburg-Biedenkopf

Es gibt nach Angaben des Landkreises nur noch zwei aktive Corona-Fälle in Marburg-Biedenkopf, wovon eine Person stationär behandelt wird. Am Mittwoch waren noch vier Betroffene gemeldet worden. Die Gesamtzahl der Infizierten bleibt bei 225 seit Anfang März.

23. Juli: Zahl der Infizierten in Limburg-Weilburg steigt auf sieben

Die Zahl der Menschen, die im Landkreis Limburg-Weilburg aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind, hat wieder zugenommen.

Wie die Kreisverwaltung mitteilte, waren mit Stand Donnerstag, 12 Uhr, sieben Personen erkrankt, am Vortag waren es noch fünf.

Insgesamt gab es im Kreis bislang 309 bestätigte Fälle. 295 Patienten sind inzwischen genesen - zwei mehr als am Vortag. 56 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Virus verstorben.

22. Juli: Limburg-Weilburg: Zahl der Infizierten sinkt

Die Zahl der Menschen, die im Landkreis Limburg-Weilburg aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind, ist gesunken.

Nach Angaben der Kreisverwaltung waren es am Mittwochmittag fünf Personen, am Vortag noch eine mehr. Insgesamt gab es bisher 305 bestätigte Fälle. 293 Patienten sind inzwischen genesen. 53 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

22. Juli: Corona-Lage in Marburg-Biedenkopf stabil

Den sechsten Tag in Folge unverändert ist die Corona-Lage im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Vier aktive Fälle gibt es nach Angaben der Kreis-Pressestelle aktuell. Eine Person wird weiterhin intensivmedizinisch betreut.

Seit Anfang März wurden in der Zuständigkeit des Gesundheitsamtes Marburg-Biedenkopf insgesamt 225 Fälle nachgewiesen.

22. Juli: Sieben Infizierte im Lahn-Dill-Kreis

Erneut gibt es einen leichten Anstieg bei den Corona-Zahlen im Lahn-Dill-Kreis. Aktuell werden sieben Covid-19-Patienten vom Gesundheitsamt betreut, wieder einer mehr als am Vortag. Somit wurden seit dem 27. Februar 355 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 330 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben. Derzeit befinden sich weiterhin 25 Kontaktpersonen in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3442 Menschen daraus entlassen werden.

21. Juli: 62 Bürger im Kreis Limburg-Weilburg in Quarantäne

Die Zahl der Menschen, für die die Behörden im Landkreis Limburg-Weilburg Quarantäne angeordnet haben, ist deutlich angestiegen. Am Dienstagmittag waren es 62 Bürger - das sind 13 mehr als am Montag. Gleich geblieben ist aber die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten. Sie liegt, wie am Vortag, bei sechs. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie 305 Fälle bekannt geworden. Sieben Infizierte starben bisher.

21 Juli: Sechs Infizierte im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar bis jetzt 354 Corona-Infektionen bestätigt (nachgewiesen durch einen Test). 330 dieser Infizierten gelten als genesen. Aktuell werden sechs aktive Fälle vom Gesundheitsamt betreut. 22 Personen sind verstorben (davon 18 positive Fälle, also durch einen Test bestätigt sowie vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang, also ohne bestätigten Test, sondern durch Diagnostik). 25 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne.

21. Juli: Zahl der aktiven Fälle in Marburg-Biedenkopf liegt weiter bei vier

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Marburg-Biedenkopf beläuft sich weiterhin auf vier Personen. Seit Anfang März wurden in der Zuständigkeit des Gesundheitsamtes Marburg-Biedenkopf insgesamt 225 Fälle nachgewiesen. Darin enthalten sind die derzeit aktiven Fälle (vier), die bereits wieder genesenen Personen (217) sowie die Verstorbenen (vier). Eine Person wird derzeit intensivmedizinisch betreut.

20: Juli: Vier aktive Fälle in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Marburg-Biedenkopf beläuft sich auf vier Personen. Seit Anfang März wurden in der Zuständigkeit des Gesundheitsamtes Marburg-Biedenkopf somit insgesamt 225 Fälle nachgewiesen. Darin enthalten sind die derzeit aktiven Fälle (vier), die bereits wieder genesenen Personen (217) sowie die Verstorbenen (vier). Eine Person wird derzeit intensivmedizinisch betreut.

20. Juli: Aktuell sechs infizierte Personen im Landkreis Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand Montag, 20. Juli, 12 Uhr, sechs Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es bislang 305 bestätigte Fälle (einer mehr als am Sonntag). Unverändert bei 292 liegt die Zahl der Personen, die inzwischen genesen sind. 49 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben.

20. Juli: Weiterhin fünf Menschen im Lahn-Dill-Kreis infiziert

Keine Veränderungen gibt es bei den Corona-Zahlen im Lahn-Dill-Kreis gegenüber Freitag. Aktuell werden immer noch fünf Covid-19-Patienten vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 352 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 329 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben. Derzeit befinden sich 46 Kontaktpersonen weiterhin in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3419 Menschen daraus entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Montag, 20. Juli, 9.15 Uhr.

19. Juli: Fünf Infizierte in Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind fünf Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es bislang 304 bestätigte Fälle, keine Veränderung gegenüber dem Vortag, 292 Personen sind inzwischen genesen, eine Steigerung um eine Person gegenüber Samstag. 47 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne, sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

19. Juli: Fünf Fälle im Lahn-Dill-Kreis

Aktuell werden fünf Covid-19-Patienten vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 2020 352 Corona-Infektionen im Lahn-Dill-Kreis bestätigt. 329 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben. 42 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3419 Menschen daraus entlassen werden.

17. Juli: Sechs Corona-Fälle in Limburg-Weilburg

Mit Stand Freitag (12 Uhr) sind im Kreis Limburg-Weilburg sechs Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte die Kreisverwaltung mit. Insgesamt gab es bislang 304 bestätigte Fälle (einer mehr als am Vortag), 291 Personen sind inzwischen genesen (eine Person mehr als am Vortag). 47 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind gestorben.

17. Juli: Regelbetrieb während Corona: Hinterländer Kitas planen, hoffen und bangen

Nach den Sommerferien sollen in vielen Hinterländer Kindergärten wieder normale Betreuungszeiten gelten. Sorge macht Eltern und Erziehern vor allem der Herbst. Mehr dazu hier (plus-Inhalt)

17. Juli: Vier aktive Corona-Fälle in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat sich von drei am Vortag auf vier am Freitag erhöht. Seit Anfang März wurden in der Zuständigkeit des Gesundheitsamtes Marburg-Biedenkopf insgesamt 225 Fälle nachgewiesen. Darin enthalten sind die derzeit aktiven Fälle (vier), die bereits wieder genesenen Personen (217) sowie die Verstorbenen (vier). Eine Person wird derzeit intensivmedizinisch betreut. Das teilte die Pressestelle des Kreises am Freitag mit.

17. Juli: Fünf Covid-19-Patienten im Lahn-Dill-Kreis

Noch fünf Covid-19-Patienten werden vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 352 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 329 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben. 42 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3419 Menschen daraus entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Freitag, 17. Juli, 8.15 Uhr.

16. Juli: Zahl der Infizierten im Kreis Limburg-Weilburg steigt an

Die Anzahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg ist um einen auf sechs angestiegen. Insgesamt gab es laut Kreisverwaltung bislang 303 bestätigte Fälle (einer mehr als am Vortag), 290 Personen sind genesen. 43 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne, sieben sind gestorben.

16. Juli: 31 Personen im Lahn-Dill-Kreis in Quarantäne

Nach wie vor werden im Lahn-Dill-Kreis sechs Covid-19-Patienten vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 352 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 328 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben. 31 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3416 Menschen daraus entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Donnerstag, 16. Juli, 9.30 Uhr.

16. Juli: Unveränderte Zahlen in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle, die das Gesundheitsamt Marburg-Biedenkopf derzeit betreut, liegt weiterhin bei drei. Eine Person wird derzeit intensivmedizinisch betreut.

15. Juli: Fünf aktive Corona-Fälle im Kreis Limburg-Weilburg

Fünf Personen im Landkreis Limburg-Weilburg sind aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte Landrat Michael Köberle am Mittwoch mit. Sie verteilen sich auf Weilburg (2), Selters (1), Dornburg (1) und Bad Camberg (1). Insgesamt gab es bislang 302 bestätigte Fälle, 290 Personen sind inzwischen genesen. 47 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben.

15. Juli: Ein neuer Corona-Fall in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis Marburg-Biedenkopf hat sich von zwei auf drei erhöht. Eine Person wird derzeit intensivmedizinisch betreut.

15. Juli: Noch immer sechs Infizierte im Lahn-Dill-Kreis

Nach wie vor werden im Lahn-Dill-Kreis sechs Covid-19-Patienten vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 351 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 327 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben. 45 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3400 Menschen daraus entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Mittwoch, 15. Juli, 9.30 Uhr.

14. Juli: Fünf Infizierte im Landkreis Limburg-Weilburg

Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Dienstag nunmehr fünf Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es bislang 302 bestätigte Fälle - genauso viele wie am Vortag. 290 Menschen sind inzwischen genesen, das ist eine Steigerung um vier zum Vortag. 48 Menschen befinden sich in Quarantäne.

14. Juli: Corona-Zahlen in Marburg-Biedenkopf sind unverändert

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Corona-Virus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt weiter bei insgesamt 223 Personen. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (217) sowie der verstorbenen (vier) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit weiterhin noch zwei aktive Fälle, wovon eine Person stationär behandelt wird. Das teilte die Pressestelle des Kreises am Dienstagmittag mit.

14. Juli: Sechs Covid-19-Patienten im Lahn-Dill-Kreis

Geringe Veränderungen gibt es bei den Corona-Zahlen im Lahn-Dill-Kreis gegenüber Montag. Aktuell werden noch sechs Covid-19-Patienten vom Gesundheitsamt betreut, einer weniger als am Vortag. Damit wurden seit dem 27. Februar 351 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 327 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben. 48 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3387 Menschen daraus entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Dienstag, 14. Juli, 11 Uhr.

13. Juli: Zahl der Infizierten in Limburg-Weilburg liegt weiter bei neun

Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Montag weiterhin neun Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es somit bislang 302 bestätigte Fälle - das bedeutet keine Veränderung zum Vortag. 286 Personen sind inzwischen genesen. 59 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne.

13. Juli: Weiterhin zwei aktive Fälle in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Corona-Virus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt weiter bei insgesamt 223 Personen. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (217) sowie der verstorbenen (vier) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit noch zwei aktive Fälle, wovon eine Person stationär behandelt wird.

13. Juli: Sieben Bewohner des Lahn-Dill-Kreises mehr in Quarantäne

Geringe Veränderungen gibt es bei den Corona-Zahlen im Lahn-Dill-Kreis gegenüber Sonntag. Aktuell werden immer noch sieben Covid-19-Patienten vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 352 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 327 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben. 51 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne, sieben mehr als am Wochenende. Insgesamt konnten bisher 3387 Menschen daraus entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Montag, 13. Juli, 8 Uhr.

12. Juli: Nachfrage nach Corona-Tests im Lahn-Dill-Kreis ist aktuell gering

Gering bis mäßig sind die Corona-Teststellen derzeit ausgelastet. Das könnte sich nach der Ferienzeit ändern. Mehr dazu hier [Plus-Inhalt].

12. Juli, 12 Uhr: Zwei Personen am Wochenende im Hinterland positiv getestet

Im Landkreis Marburg-Biedenkopf betreut das Gesundheitsamt derzeit zwei aktive Corona-Fälle. Nachdem die Zahl der aktiven Fälle am vergangenen Freitag auf null gesunken war, wurden im Verlauf des Wochenendes zwei Personen positiv auf den Erreger getestet. Eine Person befindet sich in stationärer Behandlung. Seit Anfang März wurde damit bei insgesamt 223 Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. In dieser Gesamtzahl sind die 217 mittlerweile wieder genesenen, die zwei derzeit aktiven Fälle sowie die vier verstorbenen Personen enthalten.

12. Juli, 12 Uhr: Im Landkreis Limburg-Weilburg sind neun Menschen aktiv infiziert

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand Sonntag, 12 Uhr, neun Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt die Kreisverwaltung am Sonntagmittag mit.

Insgesamt gab es bislang 302 bestätigte Fälle. 286 Personen sind inzwischen genesen. 57 Menschen befinden sich im Landkreis Limburg-Weilburg derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

12. Juli, 12 Uhr: Ein Fall mehr im Lahn-Dill-Kreis

Aktuell werden im Lahn-Dill-Kreis sieben Covid-19-Patienten vom Gesundheitsamt betreut, einer mehr als noch am Freitag. Damit wurden seit dem 27. Februar 352 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 327 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben. Noch 44 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3387 Menschen daraus entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Sonntag, 12. Juli, 12 Uhr.

11. Juli: Kitas in der Corona-Krise: Bei Schnupfnase nach Hause?

In den Kitas herrschen strenge Regeln in der Corona-Krise, Kinder mit Schnupfnasen werden oft heimgeschickt. Der Wetzlarer Kinderarzt Ringenberg blickt mit Sorge auf den Herbst. Mehr dazu hier [plus-Artikel]

10. Juli: Was bringt die Mehrwertsteuer-Senkung?

Wie wirkt sich die Senkung der Mehrwertsteuer vor Ort aus? Was haben die Kunden davon? Wir haben in Weilburg nachgefragt. Mehr dazu hier [plus-Artikel].

10. Juli: Sechs Covid-19-Patienten im Lahn-Dill-Kreis

Aktuell werden im Lahn-Dill-Kreis sechs Covid-19-Patienten vom Gesundheitsamt betreut, einer mehr als am Donnerstag. Damit wurden seit dem 27. Februar 351 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 327 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben. Noch 57 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3368 Menschen daraus entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Freitag, 10. Juli, 10 Uhr.

10. Juli: Ein neuer Fall im Landkreis Limburg-Weilburg

Erneut gibt es einen weiteren Corona-Fall im Landkreis: Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass mit Stand Freitag um 12 Uhr nunmehr neun Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Damit gab es bislang insgesamt 302 bestätigte Fälle (einer mehr als am Vortag), 286 Personen sind inzwischen genesen (keine Veränderung zum Vortag). 61 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne.

9. Juli: Weilburgs Bürgermeister muss in Quarantäne

14 Tage lang wird Johannes Hanisch die Stadt Weilburg von zu Hause aus führen. Der Bürgermeister muss in Quarantäne. Mehr dazu hier (plus-Artikel)

9. Juli: Acht aktiv Infizierte im Landkreis Limburg-Weilburg

Erneut gibt es einen neuen Corona-Fall im Landkreis: Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass mit Stand Donnerstag nunmehr acht Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Damit gab es bislang insgesamt 301 bestätigte Fälle (einer mehr als am Vortag), 286 Personen sind inzwischen genesen (keine Veränderung zum Vortag). 65 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne.

9. Juli: Gesundheitsamt in Marburg-Biedenkopf betreut einen Corona-Patienten

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt weiter bei insgesamt 221 Personen. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (216) sowie der verstorbenen (vier) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit noch einen aktiven Fall.

9. Juli: Langsamer Anstieg im Lahn-Dill-Kreis geht weiter

Die Zahl der an Covid-19-Erkrankten im Lahn-Dill-Kreis steigt langsam weiter. Aktuell werden fünf Infizierte vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 350 Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis durch einen Test bestätigt. 327 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben. Noch 52 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3367 Menschen daraus entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Donnerstag, 9. Juli, 9.15 Uhr.

8. Juli: Lahn-Dill-Kreis zählt vier Covid-19-Patienten

Aktuell werden im Lahn-Dill-Kreis vier Covid-19-Patienten vom Gesundheitsamt betreut, einer mehr als noch am Dienstag. Damit wurden seit dem 27. Februar 349 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 327 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben. Noch 49 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3366 Menschen daraus entlassen werden.

8. Juli: Bislang 300 bestätigte Corona-Fälle in Limburg-Weilburg

Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Mittwoch sieben Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es damit bislang 300 bestätigte Fälle, einer mehr als am Vortag. 286 Personen sind inzwischen genesen, was keine Veränderung zum Vortag bedeutet. 55 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Corona-Tote gab es bislang.

8. Juli: Noch ein aktiver Corona-Fall in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt weiter bei insgesamt 221 Personen. Die Zahl der genesenen Corona-Patienten hat sich inzwischen um zwei Fälle auf 216 erhöht. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (216) sowie der verstorbenen (vier) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit noch einen aktiven Fall.

7. Juli: Immer noch sechs aktive Corona-Fälle im Kreis Limburg-Weilburg

Sechs Personen sind aktuell im Kreis Limburg-Weilburg aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Sie verteilen sich auf Selters (5) und Weilburg (1). Insgesamt gab es bislang 299 bestätigte Fälle, 286 Personen sind inzwischen genesen. 50 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben.

7. Juli: Weiterhin drei aktive Fälle in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt weiter bei 221 Personen. Darin ist die Anzahl der genesenen (214) sowie der verstorbenen (vier) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit drei aktive Fälle, wovon eine Person stationär betreut wird.

Die Kreisverwaltung weist außerdem darauf hin, dass Gaststätten, Betriebe und Dienstleister bei der Erfassung von Kundendaten zur Nachverfolgung bei möglichen Corona-Infektionsfällen den Datenschutz gewährleisten müssen.

Öffentlich ausgelegte oder einsehbare Gästelisten mit den persönlichen Daten der Gäste wie Name, Adresse und Telefonnummer werden dem Anspruch an den Datenschutz nicht ausreichend gerecht. "Eine datenschutzsicherere Methode wäre es, dass die Gäste ihre Daten zunächst einzeln auf einem kleinen Zettel eintragen", teilte die Kreis-Pressestelle mit.

7. Juli: Drei Covid-19-Patienten im Lahn-Dill-Kreis

Aktuell werden im Lahn-Dill-Kreis drei Covid-19-Patienten vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 348 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 327 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben. Noch 46 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3366 Menschen daraus entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Dienstag, 7. Juli, 10.15 Uhr.

6. Juli: Pro und Contra zur Maskenpflicht

Wegen der Gefahr einer Corona-Infektion besteht in Deutschland in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens Maskenpflicht, auch im Einzelhandel. Was spricht dafür, was dagegen? Mehr dazu hier (plus-Inhalt)

6. Juli: Sechs aktive Corona-Fälle in Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand 6. Juli, 12 Uhr, sechs Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilte Landrat Michael Köberle am Montag mit. Sie verteilen sich auf Selters (5) und Weilburg (1). Insgesamt gab es bislang 299 bestätigte Fälle, 286 Personen sind inzwischen genesen. 51 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

6. Juli: Eine Person im Kreis Marburg-Biedenkopf wird stationär betreut

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt weiter bei 221 Personen. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (214) sowie der verstorbenen (vier) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit drei aktive Fälle, wovon eine Person stationär betreut wird. Das teilte die Pressestelle des Landkreises am Montagvormittag, 6. Juli, mit. Das Servicetelefon für Corona-Verdachtsfälle ist werktags von 9 bis 16 Uhr unter Telefon 06421-4054444 erreichbar.

6. Juli:Hessen hält an Maskenpflicht fest

Eine Aufhebung der Maskenpflicht ist in Hessen nicht vorgesehen. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister hatte die Debatte darüber am Wochenende losgetreten. Mehr dazu hier

6. Juli: Weiter zwei aktive Fälle im Lahn-Dill-Kreis

Noch immer werden im Lahn-Dill-Kreis zwei Covid-19-Patienten vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 347 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 327 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben. Unverändert ist die Zahl der Menschen in Quarantäne: 40 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3366 Menschen daraus entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Montag, 6. Juli, 9 Uhr.

5. Juli: Zahl der Infizierten in Limburg-Weilburg konstant

Am Wochenende ist kein neuer Corona-Fall im Landkreis Limburg-Weilburg bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung in einer Mitteilung am Sonntag erklärte, sind weiterhin sechs Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Bürger, die sich bisher mit dem neuartigen Erreger angesteckt haben, stagniert damit bei 299. Sieben von ihnen waren an der Covid-19 gestorben.

Geändert hat sich am Wochenende allerdings die Zahl derer, die in Quarantäne bleiben müssen: Waren es am Freitag noch 42 Einwohner, sind es am Samstag insgesamt 45 gewesen. Am Sonntag wurde einer aus der Quarantäne entlassen, sodass nur noch 44 Bürger im Landkreis ihr Zuhause nicht verlassen dürfen.

5. Juli: Im Lahn-Dill-Kreis befinden sich 40 Personen in Quarantäne

Noch immer werden im Lahn-Dill-Kreis zwei Covid-19-Patienten vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 347 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 327 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben. Wieder etwas gesunken ist die Zahl der Menschen in Quarantäne: 40 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3366 Menschen daraus entlassen werden.

3. Juli: Marburg-Biedenkopf verzeichnet weiter fünf aktive Fälle

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt weiter bei 221 Personen. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (212) sowie der verstorbenen (vier) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit fünf aktive Fälle, wovon eine Person stationär betreut wird.

3. Juli: Sechs Infizierte im Kreis Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand Freitag, 12 Uhr, sechs Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte Landrat Michael Köberle mit. Fünf Infizierte kommen aus der Gemeinde Selters (Taunus) und eine aus Weilburg. Insgesamt gab es bislang 299 bestätigte Fälle, 286 Personen sind inzwischen genesen. 42 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

3. Juli: Landkreis Limburg-Weilburg bietet Corona-Tests für alle an

Bürger mit Wohnsitz im Landkreis Limburg-Weilburg können sich ab kommenden Dienstag auf Covid-19 testen lassen. Laut der Kreisverwaltung kostet der Test 59 Euro. Der Kreis wolle damit Bürgern helfen, die aus Risikogebieten zurückkommen. Mehr dazu hier

3. Juli: 47 Personen im Lahn-Dill-Kreis in Quarantäne

Noch immer werden im Lahn-Dill-Kreis zwei Covid-19-Patienten vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 346 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 326 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben. Deutlich gestiegen ist seit Donnerstag allerdings die Zahl der Menschen in Quarantäne: 47 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3358 Menschen daraus entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Freitag, 3. Juli, 9.30 Uhr.

2. Juli: Ein Infizierter mehr im Kreis Limburg-Weilburg

Die Zahl der Menschen, die aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind, steigt wieder leicht. Die Kreisverwaltung meldet mit Stand Donnerstag eine weitere Person, die aktiv mit dem Virus infiziert ist. Damit steigt die Zahl der aktiv Infizierten auf nunmehr sechs. Damit erhöht sich die Zahl der insgesamt bestätigten Fälle im Kreis auf 299. Weiterhin gelten 286 Menschen als genesen. 39 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Tote gab es bislang.

2. Juli: Zwei aktive Covid-19-Patienten im Lahn-Dill-Kreis

Wie schon am Mittwoch werden im Lahn-Dill-Kreis zwei Covid-19-Patienten vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 346 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 326 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. 29 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3358 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Donnerstag, 2. Juli, 9.30 Uhr.

2. Juli: Fünf aktive Fälle im Kreis Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt weiter bei 221 Personen. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (212) sowie der verstorbenen (vier) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit fünf aktive Fälle, wovon eine Person stationär betreut wird.

1. Juli: Fünf Infizierte im Kreis Limburg-Weilburg

Die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Limburg-Weilburg steigt wieder. Nachdem am Wochenende kein Bürger im Kreis aktiv mit Sars-CoV-2 angesteckt war, sind es mit Stand Mittwochmittag wieder fünf Menschen in Selters. Das sind vier Fälle mehr als am Vortag, wie die Kreisverwaltung in Limburg mitteilt. Mehr dazu hier

1. Juli: Weiterhin zwei Corona-Fälle im Lahn-Dill-Kreis >

Derzeit gibt es im Lahn-Dill-Kreis weiterhin zwei offizielle Corona-Fälle. Die Covid-19-Patienten werden vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 346 Infektionen mit dem Coronavirus im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 326 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. 28 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3358 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Mittwoch, 1. Juli, 9 Uhr.

1. Juli: Fünf aktive Fälle im Kreis Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt weiter bei 221 Personen. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (212) sowie der verstorbenen (vier) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit fünf aktive Fälle, wovon eine Person stationär betreut wird.

30. Juni: 221 Infektionen im Kreis Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt bei inzwischen 221 Personen. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (212) sowie der verstorbenen (vier) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit fünf aktive Fälle, einen davon stationär.

30. Juni: Ein Infizierter im Kreis Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg ist mit Stand Dienstag eine Person aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es bislang 294 bestätigte Fälle (keine Veränderung zum Vortag), 286 Personen sind inzwischen genesen (ebenfalls keine Veränderung zum Vortag). 32 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen waren leider in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben.

30. Juni: Zwei Infizierte im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 2020 bis jetzt 346 Corona-Infektionen bestätigt (nachgewiesen durch einen Test). 326 dieser Infizierten gelten als genesen. Aktuell werden zwei aktive Fälle vom Gesundheitsamt betreut. 22 Personen sind verstorben (davon 18 positive Fälle, also durch einen Test bestätigt, sowie vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang, also ohne bestätigten Test sondern durch Diagnostik). 28 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher seit Ausbruch des Coronavirus im Landkreis 3356 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden.

29. Juni: Neuer Infektionsfall in Limburg-Weilburg

Nach drei coronafreien Tagen ist im Landkreis Limburg-Weilburg ein neuer Infektionsfall gemeldet worden.

Wie die Kreisverwaltung am Montagmittag mitteilte, ist Stand 12 Uhr eine Person positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Es ist der insgesamt 294. Fall im Landkreis, bei dem seit März eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen werden konnte. Aktuell befinden sich noch 16 Bürger in Quarantäne.

29. Juni: Zwei aktive Fälle im Lahn-Dill-Kreis



Im Lahn-Dill-Kreis werden aktuell zwei Corona-Fälle vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 346 Corona-Infektionen im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 326 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. 18 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne.

29. Juni: Gallusmarkt fällt Corona zum Opfer

Der Gallusmarkt 2020 ist nun offiziell abgesagt. Letzte Hoffungen im Corona-Jahr knüpfen Stadt, Stadt-Marketing und Veranstaltungsbranche an das Weihnachtsflair im Dezember. Zum Artikel

28. Juni: Kreis Limburg-Weilburg seit drei Tagen coronafrei

Gute Nachrichten mit Blick auf die Zahl der Corona-Fälle: Seit drei Tagen sind im Landkreis Limburg-Weilburg keine Infizierten gemeldet worden. Mehr dazu hier

28. Juni: Leuner stirbt einsamen Tod wegen Corona

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte eine Familie aus Leun im Frühjahr den 42 Jahre alten Vater erst besuchen, als dieser schon im Koma lag. Sie berichtet von der schweren Zeit. Mehr dazu hier (plus-Inhalt)

27. Juni: Weiter keine Corona-Infektion in Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg ist mit Stand Samstag, 27. Juni 2020, 12 Uhr, niemand aktiv mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es bislang 293 bestätigte Fälle, 286 Personen sind inzwischen genesen. 25 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne, sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

26. Juni: Es gibt keine aktiv Infizierten mehr im Kreis Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg gibt es derzeit keine bekannten, aktiv mit dem Coronavirus infizierten Menschen. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag um 12 Uhr mitgeteilt. Insgesamt gab es bislang 293 bestätigte Fälle, 286 Personen, die erkrankt waren, sind inzwischen genesen. 23 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Menschen, die an Covid-19 litten, sind gestorben.

26. Juni: Bislang 220 Corona-Fälle im Kreis Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt aktuell - Stand: Freitag, 26. Juni, 9.57 Uhr - bei insgesamt 220 Personen. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (211) sowie der verstorbenen (vier) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit fünf aktive Fälle, wovon eine Person stationär betreut wird. Das teilte die Pressestelle des Kreises mit.

26. Juni: Ein neuer Corona-Fall im Lahn-Dill-Kreis

Leichte Veränderung bei den Corona-Zahlen gegenüber dem Mittwoch gibt es im Lahn-Dill-Kreis zu verzeichnen. Im Kreis wird ein neuer aktiver Corona-Fall vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 345 Corona-Infektionen im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 326 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Zwölf Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3350 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Freitag, 26. Juni, 9.15 Uhr.

25. Juni: Ein aktiver Corona-Fall im Kreis Limburg-Weilburg

Landrat Michael Köberle teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Donnerstag (12 Uhr) eine Person aus Hünfelden aktiv mit dem Coronavirus infiziert ist. Insgesamt gab es bislang 293 bestätigte Fälle, 285 Personen sind inzwischen genesen. 25 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

25. Juni; Vier aktive Fälle im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt aktuell bei insgesamt 219 Personen. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (211) sowie der verstorbenen (vier) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit vier aktive Fälle, wovon eine Person stationär betreut wird. Das teilte die Pressestelle des Kreises am Donnerstag mit.

25. Juni: Keine Änderung bei Corona-Fällen im Lahn-Dill-Krei

Keine Veränderung bei den Corona-Zahlen gegenüber dem Mittwoch gibt es im Lahn-Dill-Kreis zu verzeichnen. Im Kreis wird weiter nur ein aktiver Corona-Fall vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 344 Corona-Infektionen im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 325 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Elf Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3346 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Donnerstag, 25. Juni, 11.15 Uhr.

24. Juni: Corona-Rückblick-Videos: Teil eins bis drei

In drei Videos blicken wir zurück auf die vergangenen Monate. Wie hat Mittelhessen die Corona-Pandemie erlebt? Und was kommt noch auf uns zu? Mehr dazu hier

24. Juni: Weiter nur ein Infizierter im Lahn-Dill-Kreis

Kaum Veränderungen bei den Corona-Zahlen gegenüber dem Dienstag gibt es im Lahn-Dill-Kreis zu verzeichen. Im Kreis wird weiter nur ein aktiver Corona-Fall vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 344 Corona-Infektionen im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 325 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Elf Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3346 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Mittwoch, 24. Juni, 10 Uhr.

24. Juni: Zahl der Infizierten im Kreis Limburg-Weilburg sinkt weiter

Die Zahl der aktiv Infizierten sinkt und weniger Menschen sind in Quarantäne: Noch ein Mensch ist mit Stand Mittwoch, 12 Uhr, im Landkreis Limburg-Weilburg aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag waren laut der täglichen Mitteilung aus der Kreisverwaltung noch zwei Bürger erkrankt. Weiterhin sind 293 bestätigte Fälle erfasst. 285 Personen sind inzwischen genesen - und damit eine mehr als am Vortag. 17 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne, das sind zwei weniger als am Dienstag.

24. Juni: Kaum Veränderungen im Lahn-Dill-Kreis

Kaum Veränderungen bei den Corona-Zahlen gegenüber dem Dienstag gibt es im Lahn-Dill-Kreis zu verzeichen. Im Kreis wird weiter nur ein aktiver Corona-Fall vom Gesundheitsamt betreut. Damit wurden seit dem 27. Februar 344 Corona-Infektionen im Lahn-Dill-Kreis durch einen Test bestätigt. 325 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Elf Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3346 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Mittwoch, 24. Juni, 10 Uhr.

24. Juni: Eine Neuinfektion und ein Genesener im Kreis Marburg-Biedenkopf

Im Kreis Marburg-Biedenkopf gibt es nach Angaben des Gesundheitsamtes einen neuen Corona-Patienten. Weil aber zugleich einer der bisher Betroffenen als genesen gilt, werden vom Amt weiterhin fünf aktive Fälle betreut. Eine der Personen wird stationär behandelt.





23. Juni: Erzieherin einer Kita in Gießen positiv auf Covid-19 getestet

An der Kindertagesstätte "Marie Juchacz" in Wieseck ist eine Erzieherin positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen ermittelt derzeit Kontaktpersonen. Mehr dazu hier

23. Juni: Ein Corona-Infizierter in Marburg-Biedenkopf wird stationär behandelt

Den sechsten Tag in Folge meldet der Landkreis Marburg-Biedenkopf, dass vom Gesundheitsamt fünf aktive Corona-Patienten betreut werden. Einer der Betroffenen wird stationär behandelt. Damit bleibt die Zahl der seit März registrierten Personen bei 217.

23. Juni: Weiter zwei aktiv Infizierte im Kreis Limburg-Weilburg

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis ist am Dienstag mit zwei Personen stabil geblieben. Das teilte die Kreisverwaltung mit Stand Dienstag, 12 Uhr, mit. Seit März sind in Limburg-Weilburg damit 293 Fälle registriert worden, mit keiner Veränderung zum Vortag. Die Zahl der Genesenen bleibt damit ebenfalls bei 284 Menschen. 19 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne - diese Zahl ist im Vergleich zum Vortag (22) wieder gesunken.

23. Juni: Kein Neu-Infizierter im Kreis Marburg-Biedenkopf gemeldet

Unverändert gegenüber dem Wochenende ist die Lage der Corona-Infizierten in Marburg-Biedenkopf. Am Montag meldete das Kreisgesundheitsamt fünf aktive Fälle, von denen einer stationär behandelt wird. Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen im Kreis liegt weiter bei 217 Personen.

23. Juni: Zwei aktiv Infizierte im Kreis Limburg-Weilburg

Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Limburg-Weilburg ist am Montag von drei auf zwei gesunken. Das teilte die Kreisverwaltung mit Stand Montag, 12 Uhr, mit. Die Zahl der bestätigten Fälle ist bei 293 stabil geblieben. Die Zahl der Genesenen hat sich mit dieser Meldung auf 284 Menschen erhöht. Allerdings ist die Zahl jener Menschen, die sich in Quarantäne befinden im Vergleich zum Wochenende gestiegen: Waren es in der Mitteilung vom Sonntag noch 18 Menschen, die sich zu Hause aufhalten, sind es mit Stand Montag nun 22 Personen, die sich in Quarantäne befinden.

23. Juni: Weiter nur ein aktiver Fall im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis wird weiter nur ein aktiver Corona-Fall vom Gesundheitsamt betreut. Im Kreis wurden seit dem 27. Februar 344 Corona-Infektionen durch einen Test bestätigt. Die drei zusätzlichen Fälle aus der vergangenen Woche waren negativ - das Laborergebnis wurde zurückgenommen. 325 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Neun Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3346 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Dienstag, 23. Juni, 9 Uhr.





22. Juni: Doch nur ein aktiver Corona-Fall im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis wird aktuell ein aktiver Corona-Fall vom Gesundheitsamt betreut. Im Kreis wurden seit dem 27. Februar 344 Corona-Infektionen durch einen Test bestätigt. Die drei zusätzlichen Fälle aus der vergangenen Woche waren negativ - das Laborergebnis wurde zurückgenommen. 325 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Elf Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3321 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Montag, 22. Juni.





21. Juni, 14.45 Uhr: Keine weiteren Erkrankten im Kreis Marburg-Biedenkopf

Über das Wochenende ist im Landkreis Marburg-Biedenkopf kein weiterer Corona-Erkrankter gemeldet worden, das teilte die Pressestelle des Kreises am Sonntag, 21. Juni, mit. Die Zahl der seit Anfang März nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis liegt weiterhin bei 217 Personen. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit fünf aktive Fälle. Eine Person befindet sich in stationärer Behandlung.

21. Juni, 13 Uhr: Eritrea, die Liebe und ein Ja-Wort

Dass sie sich lieben, sieht man Weldu und Feven Debretsion an. In eritreischer Tracht haben sie sich das Ja-Wort gegeben - wegen Corona ohne das eigentlich geplante große Fest. Mehr dazu lesen Sie in unserem [Plus-Artikel]

21. Juni, 12 Uhr: Weiterhin drei Infizierte im Kreis Limburg-Weilburg

Kaum Veränderungen hat es am Wochenende bei den Coronazahlen im Landkreis Limburg-Weilburg gegeben: Weiterhin sind drei Menschen im Kreis aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Kreisverwaltung mit Stand Sonntag, 12 Uhr, mit.

Gleich geblieben ist mit 293 danach auch die Zahl der bestätigten Fälle. 283 Menschen sind inzwischen genesen - auch hier gab es keine Veränderungen. 18 Menschen befanden sich laut der Mitteilung des Landkreises am Sonntag in Quarantäne, am Samstag waren es 17 Personen, am Freitag noch 19. Sieben Menschen sind im Landkreis in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

20. Juni, 9 Uhr: Tanzen in Zeiten von Corona

Henry und Cora Genenncher betreiben die Tanzschule "Danceworld" im Biedenkopfer Stadtteil Wallau. Nach der Corona-Zwangspause geht es langsam wieder los - mit vorerst nur langsamen Tänzen. Mehr dazu lesen Sie in unserem [Plus-Artikel]

20. Juni, 9 Uhr: Mittelpunktschule Dautphetal ist bereit für "Normalbetrieb"

Ab Montag sitzen die Grundschüler wieder in den Klassen - für zwei Wochen und unter besonderen Bedingungen. Der Leiter der Mittelpunktschule Dautphetal erklärt, was Unterricht in Corona-Zeiten bedeutet. Mehr dazu finden Sie in unserem [Plus-Artikel].

19. Juni, 14 Uhr: Corona-Zahlen im Landkreis Limburg-Weilburg bleiben stabil

Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Freitag weiterhin drei Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es bislang somit weiter 293 bestätigte Fälle - was keine Veränderung gegenüber dem Vortrag bedeutet. 283 Personen sind inzwischen genesen, auch diese Zahl bleibt konstant. 18 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne.

19. Juni, 12 Uhr: Weiterhin fünf Fälle in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten und gemeldeten Personen im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat sich gegenüber dem Vortag nicht verändert. Nach Angaben des Kreises betreut das Marburger Gesundheitsamt weiterhin fünf aktive Fälle. Derzeit wird kein Patient im Krankenhaus versorgt.

19. Juni, 9 Uhr: Vier aktive Fälle im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis werden vier aktive Corona-Fälle vom Gesundheitsamt betreut. Im Kreis wurden seit dem 27. Februar 347 Corona-Infektionen bestätigt. 325 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. 16 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3309 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Freitag, 19. Juni, 9 Uhr.

19. Juni, 7 Uhr: Der schwierige Kita-Alltag in Zeiten von Corona

Die Leiterin der Biedenkopfer Kita "Wirbelwind", erzählt vom schwierigen Versuch, die Bedürfnisse von Kindern, Eltern und Erziehern in Einklang zu bringen. Mehr dazu finden Sie in unserem Plus-Artikel.

18. Juni, 17.30 Uhr Mittelhessens Lehrer-Gewerkschaft kritisiert Grundschulöffnung scharf Wenn Hessens Grundschüler am Montag wieder zu einem weitgehend normalen Unterricht antreten, ist das für die GEW Mittelhessen ein falscher Schritt. Volrad Döhner vom Vorstand erläutert die Gründe für die harte Kritik an diesem "unverantwortlichen Experiment". Mehr dazu Wenn Hessens Grundschüler am Montag wieder zu einem weitgehend normalen Unterricht antreten, ist das für die GEW Mittelhessen ein falscher Schritt. Volrad Döhner vom Vorstand erläutert die Gründe für die harte Kritik an diesem "unverantwortlichen Experiment". Mehr dazu hier [plus-Inhalt].

18. Juni: Erneut Neuinfektionen im Kreis Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat sich auf 217 Personen erhöht - zwei neue Patienten sind im Vergleich zum Vortag hinzugekommen. Insgesamt sind derzeit fünf aktive Fälle im Kreis bekannt.

18. Juni, 12.10 Uhr: Limburg-Weilburg: Freibadsaison fällt ins Wasser Die Wasserratten werden in diesem Sommer auf dem Trockenen sitzen: Im Kreis Limburg-Weilburg bleiben die meisten Freibäder geschlossen. Mehr dazu Die Wasserratten werden in diesem Sommer auf dem Trockenen sitzen: Im Kreis Limburg-Weilburg bleiben die meisten Freibäder geschlossen. Mehr dazu hier [plus-Inhalt].

18. Juni: Weiterhin ein Infizierter im Lahn-Dill-Kreis

Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises betreut weiterhin einen aktiven Corona-Fall. 14 Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

18. Juni, 5.45 Uhr: Einbahnstraßen im Schwimmbad: Bäder in Herborn öffnen

Am Sonntag geht es wieder los: Die Freibäder in Herborn und Schönbach öffnen. Es gibt aber einige Regeln: Unter anderem ist die Zahl der Schwimmer begrenzt. Mehr dazu in unserem Plus-Artikel

So sehen die aktuellen Infektionsraten in Kreisen und Städten in den vergangenen sieben Tagen aus.

17. Juni: Unveränderte Zahlen in Limburg-Weilburg

Drei Personen sind in Limburg-Weilburg aktiv mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es bislang 293 bestätigte Fälle, also keine Veränderung zum Vortag. Die Zahl der Genesenen bleibt mit 283 ebenfalls unverändert. 20 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit noch in Quarantäne.

17. Juni, 9.45 Uhr: Ein Fall im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis bleiben die Corona-Zahlen unverändert. Nach wie vor wird ein aktiver Fall vom Gesundheitsamt betreut. Elf Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne.

17. Juni: Zahl der aktiven Corona-Fälle erhöht sich auf drei

Das Marburger Gesundheitsamt betreut zwei neue Corona-Patienten. Damit sind derzeit drei aktive Fälle in Marburg-Biedenkopf bekannt. Die Gesamtzahl der seit März registrierten Personen mit dem Coronavirus erhöht sich auf 215. Vier Menschen aus dem Kreis sind an den Folgen der Erkrankung gestorben.

16. Juni, 14.30 Uhr: Elf Menschen im Lahn-Dill-Kreis in Quarantäne

Im Lahn-Dill-Kreis bleiben die Corona-Zahlen weiterhin fast unverändert. Es gibt immer noch einen aktiven Corona-Patienten. Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 344 Corona-Infektionen bestätigt. 325 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Elf Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3310 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Dienstag, 16. Juni, 14.30 Uhr.

16. Juni, 13.55 Uhr: Drei Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg aktiv infiziert

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind noch drei Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt die Kreisverwaltung am Dienstag mit. Insgesamt gab es bislang 293 bestätigte Fälle. 283 Personen sind inzwischen genesen. Das ist eine mehr als einen Tag zuvor. 21 Personen befinden sich im Landkreis Limburg-Weilburg derzeit in Quarantäne. Sieben Menschen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

16. Juni, 11.18 Uhr: Noch ein aktiver Corona-Patient im Kreis Marburg-Biedenkopf

Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf betreute am Dienstag, 16. Juni, nur noch einen aktiven Corona-Patienten. Das teilte die Pressestelle am Vormittag mit. Die Zahl der seit März nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Kreisgebiet liegt weiterhin bei insgesamt 213 Personen. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (208) sowie der verstorbenen (vier) Personen enthalten.

15. Juni, 16.10 Uhr: Zwei aktive Fälle im Kreis Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der insgesamt in Marburg-Biedenkopf nachgewiesenen Corona-Infektionen liegt weiter bei 213 Personen und zwei aktiven Fällen. Am Montag gab es keinen neuen Patienten. 207 Bürger aus dem Kreisgebiet gelten als genesen, während vier Menschen gestorben sind.

15. Juni, 14 Uhr: Vier Menschen sind aktuell in Limburg-Weilburg infiziert

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind vier Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt die Kreisverwaltung am Montag mit. Insgesamt gab es bislang 293 bestätigte Fälle. 282 Personen sind inzwischen genesen. 19 Menschen befinden sich in Quarantäne. Sieben Menschen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

15. Juni, 8.30 Uhr: Ein Infizierter im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis bleiben die Corona-Zahlen gegenüber dem Sonntag unverändert. Es ist unverändert eine Person an Corona erkrankt. Von Samstag (6. Juni) bis Donnerstag (11. Juni) war die Region coronafrei. Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 344 Corona-Infektionen bestätigt. 325 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Zehn Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3310 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Montag, 15. Juni, 8.30 Uhr.

14. Juni, 14 Uhr: Ein Todesfall im Kreis Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Corona-Virus gestorben sind, hat sich im Landkreis Marburg-Biedenkopf auf vier erhöht. Ein 73 Jahre alter Mann starb trotz mehrwöchiger intensivmedizinischer Behandlung. Die Zahl der insgesamt in Marburg-Biedenkopf nachgewiesenen Corona-Infektionen hat sich nicht erhöht und beläuft sich auf 213. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (207) sowie der verstorbenen (vier) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit zwei aktive Fälle. In stationärer Behandlung befindet sich derzeit keine der beiden Personen, die das Gesundheitsamt betreut.

14. Juni, 12 Uhr: Auch im Kreis Limburg-Weilburg bleiben die Zahlen unverändert

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind auch weiterhin vier Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es bislang 293 bestätigte Fälle. 282 Menschen sind inzwischen genesen. 19 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne, sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

14. Juni, 10 Uhr: Zahlen im Lahn-Dill-Kreis unverändert

Im Lahn-Dill-Kreis hat sich die Zahl der Infizierten übers Wochenende nicht verändert. Es gibt weiterhin eine erkrankte Person, zehn Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Vom 6. bis zum 11. Juni war der Lahn-Dill-Kreis kurzzeitig coronafrei.

12. Juni: Ein Corona-Infizierter im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 2020 bis jetzt 344 Corona-Infektionen bestätigt. 325 dieser Infizierten gelten als genesen, aktuell wird ein aktiver Fall vom Gesundheitsamt betreut. 22 Personen sind verstorben (davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang). 12 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher seit Ausbruch des Corona-Virus im Landkreis 3308 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden.

12. Juni: Weiter vier Infizierte in Limburg-Weilburg

Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Freitag weiterhin vier Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es bislang 293 bestätigte Fälle - das bedeutet keine Veränderung zum Vortag. 282 Personen sind inzwischen genesen - ebenfalls ohne Veränderung. 22 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind leider in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben.

12. Juni: Weiter drei Corona-Fälle in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt weiterhin bei insgesamt 213 Personen. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (207) sowie der verstorbenen (drei) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit weiter drei aktive Fälle, wovon eine Person intensivmedizinisch behandelt wird.

11. Juni, 15. Uhr: Ein neuer Fall im Kreis Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand Donnerstag vier Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Im Vergleich zum Vortag entspricht dies einem neuen Fall. Damit gibt es laut Informationen der Kreisverwaltung im Landkreis Limburg-Weilburg bislang insgesamt 293 bestätigte Fälle. 282 Personen sind inzwischen genesen, eine mehr als am Vortag. In Quarantäne befinden sich 20 Menschen.

10. Juni, 15.45 Uhr: Weiterhin drei aktive Corona-Fälle aus dem Landkreis Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand Mittwoch, 12 Uhr, drei Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert. Das teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit. Sie verteilen sich auf Hadamar (1), Hünfelden (1) und Beselich (1). Insgesamt gab es bislang 291 bestätigte Fälle, 281 Personen sind inzwischen genesen. 20 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind leider in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorben.

10. Juni, 15 Uhr: Drei aktive Corona-Fälle in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat sich um einen Fall auf insgesamt 213 Personen erhöht. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (207) sowie der verstorbenen (drei) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit drei aktive Fälle, wovon eine Person intensivmedizinisch betreut wird.

10. Juni, 10.30 Uhr: 13 Personen im Lahn-Dill-Kreis in Quarantäne

Seit Samstag, 6. Juni, gibt es keinen aktiven Corona-Fall mehr im Lahn-Dill-Kreis. Die Zahl der Infizierten liegt damit seit vier Tagen bei Null. Im Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 325 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. 13 Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3304 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Die Zahlen beziehen sich auf den Stand Mittwoch, 10. Juni, 10.30 Uhr.

9. Juni, 14:51 Uhr: Es bleibt bei zwei Corona-Infizierten im Kreis Marburg-Biedenkopf

Unverändert ist die Corona-Lage im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Das Gesundheitsamt in Marburg betreut wie schon am Vortrag zwei Infizierte, davon liegt einer auf der Intensivstation. Seit Anfang März sind im Landkreis 212 Personen registriert worden, die sich mit dem Virus angesteckt haben.

9. Juni, 14.44 Uhr: Drei Corona-Infizierte aus dem Kreis Limburg-Weilburg



Drei Personen sind im Kreis Limburg-Weilburg - Stand Dienstag, 9. Juni, 12 Uhr - mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es bislang 291 bestätigte Fälle, 281 Personen sind inzwischen genesen. 19 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

Die neu infizierte Person ist eine Bewohnerin des Landkreises Limburg-Weilburg, die sich allerdings seit drei Wochen an ihrem Zweitwohnsitz in Berlin aufhält und dort auch positiv getestet wurde.

9. Juni, 9 Uhr: Weiter keine Corona-Infizierten mehr im Lahn-Dill-Kreis

Seit Samstag, 6. Juni, gibt es keinen aktiven Corona-Fall mehr im Lahn-Dill-Kreis. Die Zahl der Infizierten liegt damit seit vier Tagen bei null. Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 325 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Acht Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3304 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Dienstag, 9. Juni, 9 Uhr.

8. Juni, 15.19 Uhr: Keine neuen Corona-Fälle in Marburg-Biedenkopf

Es gibt keinen neuen Corona-Infizierten im Landkreis. Das Marburger Gesundheitsamt betreute am Montag, 8. Juni, noch zwei Betroffene. Ein Patient liegt weiterhin auf der Intensivstation. Die Gesamtzahl der am Coronavirus erkrankten Menschen im Kreis beträgt 212.

8. Juni, 14 Uhr: Lahn-Dill-Kreis weiter coronafrei

Seit Samstag, 6. Juni, gibt es keinen aktiven Corona-Fall mehr im Lahn-Dill-Kreis. Die Zahl der Infizierten liegt damit seit drei Tagen bei Null. Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 325 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Sieben Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3304 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Montag, 8. Juni, 10 Uhr.

8. Juni, 14 Uhr: Zwei aktive Fälle in Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind zwei Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es bislang 290 bestätigte Fälle, 281 Personen sind inzwischen genesen. 16 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben. Hinsichtlich der positiv auf das Coronavirus getesteten Lehrkraft der Leo-Sternberg-Schule in Limburg sind mittlerweile alle Testergebnisse des gesamten Kollegiums, der Mitarbeiterschaft sowie jener Schüler eingetroffen, die im Unterricht des betroffenen Lehrers waren: Alle Ergebnisse sind negativ.

7. Juni, 12 Uhr: Lahn-Dill-Kreis ist coronafrei

Seit Samstag, 6. Juni, gibt es keinen aktiven Corona-Fall mehr im Lahn-Dill-Kreis. Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 325 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Vier Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3304 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Sonntag, 7. Juni, 12 Uhr.

7. Juni, 15 Uhr: Zwei Infizierte im Kreis Marburg-Biedenkopf

Nur noch zwei aktive Corona-Patienten müssen vom Marburger Gesundheitsamt betreut werden. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt derzeit bei insgesamt 212 Personen. Eine Person wird intensivmedizinisch betreut

7. Juni, 12 Uhr: Zwei Infizierte im Kreis Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind noch zwei Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Insgesamt gab es bislang 290 bestätigte Fälle, 281 Personen sind inzwischen genesen. 20 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne, sieben Personen sind leider in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

5. Juni, 15.03 Uhr: Weiter drei Infizierte im Kreis Limburg-Weilburg

Weiterhin drei aktiv mit dem Coronavirus infizierte Personen meldet der Landkreis Limburg-Weilburg am Freitag (Stand 12 Uhr). Jeweils ein Infizieter lebt in Hadamar, Hünfelden und Beselich. Insgesamt gab es bislang 290 bestätigte Fälle, 280 Personen sind inzwischen genesen. 22 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

5. Juni, 15 Uhr: Nur noch eine infizierte Person im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 324 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Ein Mensch gilt aktuell als infiziert. Zwei Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3302 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Freitag, 5. Juni, 9 Uhr.

5. Juni, 11.37 Uhr: Mehr Menschen in Marburg-Biedenkopf gesund

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt weiter bei insgesamt 211 Personen. Die Zahl der genesenen Patienten hat sich mittlerweile um einen Fall auf 205 erhöht. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (205) sowie der verstorbenen (drei) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit drei aktive Fälle. Eine Person wird intensivmedizinisch betreut.

4. Juni, 14.30 Uhr: Weitere Corona-Tests an Leo-Sternberg-Schule in Limburg negativ

Nachdem eine Lehrkraft der Leo-Sternberg-Schule in Limburg positiv auf das Corona-Virus getesteten wurde, hat der Landkreis Limburg-Weilburg vorsorglich weitere Abstriche beim gesamten Kollegium, weiteren Schulmitarbeitern sowie den von der Lehrkraft unterrichteten Schülern genommen. Alle bislang vorliegenden Testergebnisse waren laut der Pressestelle des Kreises negativ.

Nach wie vor sind im Landkreis drei Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert (Stand Donnerstag, 12 Uhr). Sie verteilen sich auf Hadamar (1), Hünfelden (1) und Beselich (1). Insgesamt gab es bislang 290 bestätigte Fälle, 280 Personen sind inzwischen genesen. 25 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Corona-Virus gestorben.

4. Juni, 14 Uhr: Seit 25. Mai keine Neuinfizierungen in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt weiterhin bei insgesamt 211 Personen. Somit hat es seit dem 25. Mai keine neuinfizierte Person im Kreisgebiet gegeben. Das Marburger Gesundheitsamt betreut weiterhin vier aktive Fälle. Eine Person wird nach Angaben des Landratsamtes intensivmedizinisch versorgt.

4. Juni, 10.40 Uhr: Vier Menschen im Lahn-Dill-Kreis in Quarantäne

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 323 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Zwei Menschen gelten aktuell als infiziert. Vier Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3297 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Donnerstag, 4. Juni, 10:35 Uhr.

3. Juni, 15.50 Uhr: Drei Infizierte im Kreis Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand Mittwoch, 3. Juni, 12 Uhr, drei Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt der Kreis in einer Pressemitteilung mit. Sie verteilen sich auf Hadamar (1), Hünfelden (1) und Beselich (1). Insgesamt gab es bislang 290 bestätigte Fälle (kein Unterschied zum Vortag), 280 Personen sind inzwischen genesen (kein Unterschied zum Vortag). 26 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind leider in Verbindung mit dem Corona-Virus gestorben.

3. Juni, 15 Uhr: Vier aktive Fälle in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt bei insgesamt 211 Personen. Die Zahl der genesenen Patienten bei 204 Personen. Das Gesundheitsamt betreut derzeit vier aktive Fälle, einen davon stationär. Drei Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

3. Juni, 9 Uhr: Zwei Infizierte im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 323 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Zwei Menschen gelten aktuell als infiziert. Zwölf Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3289 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Mittwoch, 3. Juni, 9 Uhr.

2. Juni, 15.58 Uhr: Drei Personen im Landkreis Limburg-Weilburg aktiv infiziert

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind drei Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte Landrat Michael Köberle am Dienstag (Stand 12 Uhr) mit. Sie verteilen sich auf Hadamar (1), Hünfelden (1) und Beselich (1). Insgesamt gab es bislang 290 bestätigte Fälle (keine Veränderung zum Vortag), 280 Personen sind inzwischen genesen (eine Person mehr als am Vortag). 30 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Corona-Virus gestorben.

2. Juni, 15.49 Uhr: Kein neuer Corona-Fall im Kreis Marburg-Biedenkopf

Das Marburger Kreisgesundheitsamt betreut nach dem Pfingstwochenende nur noch vier mit dem Coronavirus infizierte Personen. Nach Angaben der Pressestelle des Kreises gibt es keine neuen Erkrankten. Damit bleibt es bei bisher 211 erkrankten Bewohner in Marburg-Biedenkopf. Aktuell wird eine Person wird intensivmedizinisch im Krankenhaus versorgt.

2. Juni, 13 Uhr: Noch zwölf Personen im Lahn-Dill-Kreis in Quarantäne

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 323 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Zwei Menschen gelten aktuell als infiziert. Zwölf Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3288 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Dienstag, 2. Juni, 10 Uhr.

1. Juni, 13 Uhr: 32 Personen in Limburg-Weilburg noch in Quarantäne

Mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus im Landkreis Limburg-Weilburg hat sich die Lage stabilisiert. Seit Wochenbeginn ist kein neuer Infektionsfall im Kreis gemeldet worden, sodass die Zahl der bisher Infizierten weiterhin bei 290 liegt. Aktuell gilt die Krankheit bei vier Menschen als aktiv, 276 gelten als genesen. Sieben Menschen starben infolge der Erkrankung. Momentan hat das Gesundheitsamt für 33 Einwohner des Kreises Quarantäne angeordnet. Pro 100.000 Einwohner liegt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bei 1,2.

1. Juni, 12.30 Uhr: Nur zwei Lahn-Dill-Kreis-Bewohner gelten als infiziert

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 323 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Zwei Menschen gelten aktuell als infiziert. 15 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3283 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Montag, 1. Juni, 12.30 Uhr.

29. Mai, 15.37 Uhr: Weiterhin 211 infizierte Personen im Landkreis Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt weiter bei insgesamt 211 Personen. Die Zahl der genesenen Patienten hat allerdings mittlerweile auf 203 Personen erhöht. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (203) sowie der verstorbenen (drei) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit fünf aktive Fälle. Eine Person wird intensivmedizinisch betreut.

29. Mai, 15 Uhr: Zahl der Infektionen im Kreis Limburg-Weilburg stabilisieren sich

Mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus im Landkreis Limburg-Weilburg hat sich die Lage stabilisiert. Seit Wochenbeginn ist kein neuer Infektionsfall im Kreis gemeldet worden, sodass die Zahl der bisher Infizierten weiterhin bei 290 liegt. Aktuell gilt die Krankheit bei sieben Menschen als aktiv, 276 gelten als genesen. Sieben Menschen starben infolge der Erkrankung. Momentan hat das Gesundheitsamt für 33 Einwohner des Kreises Quarantäne angeordnet. Pro 100 000 Einwohner liegt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bei 1,2.

29. Mai, 14.57 Uhr: Viele Fragezeichen für Schwimmbad-Öffnungen

In Hessen sollen die Bäder ab Montag wieder öffnen, im Lahn-Dill-Kreis erst ab Donnerstag. Aber noch ist unklar, ob auch alle wirklich öffnen. Mehr dazu hier [plus-Inhalt].

29. Mai, 9.15 Uhr: 322 Personen im Lahn-Dill-Kreis sind genesen

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 322 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Drei Menschen gelten aktuell als infiziert.

17 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3281 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Freitag, 29. Mai, 9.15 Uhr.

28. Mai, 15 Uhr: 35 Menschen im Kreis Limburg-Weilburg in Quarantäne

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden keine neuen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, sind derzeit sieben Menschen - aus vier unterschiedlichen Kommunen - aktiv erkrankt. Das sind zwei weniger als am Vortag. 35 sind insgesamt in Quarantäne.

Insgesamt waren seit Ausbruch der Corona-Pandemie 290 Infektionen festgestellt worden. Mit 1,2 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt Kreis deutlich unter der von Bund und Ländern festgelegten Grenze von 50 Neuinfektionen.

28. Mai, 10 Uhr: 321 Personen im Lahn-Dill-Kreis sind genesen

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 321 Menschen gelten als genesen. 22 Personen sind gestorben - davon 18 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Vier Menschen gelten aktuell als infiziert. Fünf Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3278 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Donnerstag, 28. Mai, 9.30 Uhr.

27. Mai, 16.45 Uhr: 200 Patienten im Kreis Marburg-Biedenkopf wieder gesund

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt weiter bei insgesamt 211 Personen. Die Zahl der genesenen Patienten hat sich um einen Fall auf 200 erhöht. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (200) sowie der verstorbenen (drei) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit acht aktive Fälle. Eine Person befindet sich auf der Intensivstation, teilte die Pressestelle des Kreises mit.

27. Mai, 15.45 Uhr: Coronafall an Gießener Herderschule bestätigt

Nach einem bestätigten Covid-19-Fall an der Gießener Herderschule leitet das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen die nötigen Schritte ein. Ein 14 Jahre alter Schüler war positiv getestet worden. Mehr dazu hier

27. Mai, 15 Uhr: Neun aktive Corona-Fälle in Limburg-Weilburg

Neun Menschen sind im Landkreis Limburg-Weilburg aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt Landrat Michael Köberle (CDU) mit. Insgesamt gab es bislang 290 bestätigte Fälle. 274 Menschen sind inzwischen genesen, das ist einer mehr als am Vortag. 46 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

27. Mai, 14 Uhr: Weiter vier infizierte Personen im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 322 Menschen gelten als genesen. 21 Personen sind gestorben - davon 17 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Vier Menschen gelten aktuell als infiziert. Diese Zahl errechnet sich aus 343 Infizierten minus 339 aus der Quarantäne Entlassenen. Verstorbene sind in dieser Zahl enthalten. Zwölf Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3270 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden.

26. Mai, 19.23 Uhr: Noch 14 Personen im Lahn-Dill-Kreis in Quarantäne

14 Kontaktpersonen sind im Lahn-Dill-Kreis noch in Quarantäne. Vier Personen sind aktiv infiziert.

26. Mai, 14.16 Uhr: Noch neun aktive Fälle in Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt weiter bei insgesamt 211 Personen. In der Gesamtzahl ist die Anzahl der genesenen (199) und der verstorbenen (drei) Personen enthalten. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit neun aktive Fälle. Eine Person befindet sich in stationärer Behandlung auf der Intensivstation.

26. Mai, 12 Uhr: Zehn aktive Fälle in Limburg-Weilburg

Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg zehn Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es bislang 290 bestätigte Fälle (+- 0 zum Vortag), 273 Personen sind inzwischen genesen (+- 0 zum Vortag). 56 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

25. Mai, 18.37 Uhr: Weiterhin vier Infizierte im Lahn-Dill-Kreis



Im Lahn-Dill-Kreis gelten noch vier Menschen aktuell als infiziert. 17 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne.

25. Mai, 16.07 Uhr: Ein Corona-Fall an Limburger Schule

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind noch zehn Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es 290 bestätigte Fälle, 273 Personen sind genesen, 60 Menschen in Quarantäne. Ein Fall wurde an der Leo-Sternberg-Schule in Limburg bestätigt, der Unterricht geht weiter.

24. Mai, 16.50 Uhr: Vier Personen im Lahn-Dill-Kreis sind infiziert

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 322 Menschen gelten als genesen, 21 Personen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben - 17 waren positiv getestet, in vier Fällen gab es einen klinisch-epidemiologischen Zusammenhang. Aktuell gelten noch vier Menschen als infiziert. 22 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Bisher konnten 3258 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Sonntag, 24. Mai, 12 Uhr.

24. Mai, 16.30: Elf Menschen im Kreis Limburg-Weilburg infiziert

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind elf Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Das sind zwei weniger, als am Tag zuvor. Insgesamt gab es bislang 290 bestätigte Fälle, zum Vortag ist das einer mehr. 272 Personen sind genesen, das sind drei mehr als am Vortag. 64 Menschen befinden sich im Landkreis in Quarantäne. Sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

24. Mai, 16 Uhr: Neun Corona-Infizierte im Kreis Marburg-Biedenkopf

Es gibt wieder einen Corona-Infizierten mehr im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Das Gesundheitsamt betreut derzeit neun Patienten - am Freitag waren es noch acht. Von den rund 246.000 Einwohnern des Kreises ist der Coronavirus somit bei insgesamt 211 Personen nachgewiesen worden. Zwei Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon eine Person auf der Intensivstation. Den Höhepunkt der Infektionswelle im Kreisgebiet gab es in der letzten Märzwoche mit rund 80 Erkrankten pro Tag. Seitdem sinkt die Zahl der Infizierten stetig. Drei Personen aus dem Kreisgebiet sind nach Angaben des Landkreises an den Folgen der Viruserkrankung gestorben.

23. Mai, 16 Uhr: 13 Corona-Fälle im Landkreis Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand Samstag, 23. Mai, 13 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es bislang 289 bestätigte Fälle. Mehr dazu hier

22. Mai, 20 Uhr: Lahn-Dill-Kliniken ziehen erstes Fazit der Corona-Pandemie

Es wird still in den für Covid-19-Patienten reservierten Bereichen des Wetzlarer Klinikums. Der Lahn-Dill-Kreis könnte an diesem Wochenende coronafrei werden. Mehr dazu hier . [plus-Inhalt]

22. Mai, 15.41 Uhr: Noch acht Fälle in Marburg-Biedenkopf

Es gibt noch acht aktive Corona-Fälle im Kreis Marburg-Biedenkopf. Das teilte die Pressestelle mit. Das sind zwei Personen weniger, als am Vortag. Seit März sind somit 210 Fälle im Kreis registriert worden. Zwei Personen befinden sich derzeit in stationärer Behandlung, davon eine Person auf der Intensivstation.

22. Mai, 14 Uhr: Noch 13 Infizierte im Landkreis Limburg-Weilburg

Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Freitag 13 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es bislang 288 bestätigte und somit Fälle keine Veränderung zum Vortag.

268 Personen sind inzwischen genesen - einer mehr als am Vortag. 89 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit noch in Quarantäne. Sieben Personen waren in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben.

22. Mai, 12 Uhr: Nur noch fünf Infizierte im Lahn-Dill-Kreis

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 321 Menschen gelten als genesen. 21 Personen sind gestorben - davon 17 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Fünf Menschen gelten aktuell als infiziert. Diese Zahl errechnet sich aus 343 Infizierten minus 383 aus der Quarantäne Entlassenen. Verstorbene sind in dieser Zahl enthalten. 28 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3244 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden.

21. Mai, 15.55 Uhr: Keine Neuinfektion in Limburg-Weilburg seit vier Tagen

Den vierten Tag in Folge ist im Landkreis Limburg-Weilburg kein neuer Corona-Fall gemeldet worden. Am Donnerstagmittag waren nach wie vor insgesamt 288 Infizierte seit Ausbruch der Corona-Pandemie bekannt.

Damit liegt der Landkreis bei 3,5 bestätigten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage - gerechnet auf 100 000 Einwohner. Mehr dazu hier

19. Mai, 17.25 Uhr: Neun Personen im Lahn-Dill-Kreis sind noch infiziert

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 342 Corona-Infektionen bestätigt. 316 Menschen gelten als genesen. 21Personen sind gestorben. Neun Menschen gelten aktuell als infiziert. 32 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3236 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen hat der Lahn-Dill-Kreis am 20. Mai, 10.30 Uhr veröffentlicht.

19. Mai, 16.30 Uhr: Ein neuer Corona-Fall im Kreis Marburg-Biedenkopf

Nur eine geringe Veränderung der Corona-Lage gegenüber dem Vortag meldet die Kreispressestelle für Marburg-Biedenkopf am Mittwoch, 20. Mai. Es bleibt bei aktuell neun Fällen, die vom Kreisgesundheitsamt betreut werden. Bei einer Neuinfektion gibt es aber auch einen weiteren genesenen Patienten. Von den rund 246.000 Einwohnern im Kreisgebiet ist nun bei 209 der Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der genesenen Patienten liegt bei 197 Personen. Drei Bewohner aus dem Landkreis sind an den Folgen der Viruserkrankung gestorben. Zwei Personen befinden sich in stationärer Behandlung.

19. Mai, 19 Uhr: "Drive-In-Arena" startet im Juni in Wetzlar

Bülent Ceylan, Ingo Appelt, Culcha Candela, Völkerball, Erkan und Stefan, Kreisligalegende und Honk - sie alle kommen im Sommer in die Domstadt zum "Car Live Wetzlar"."Drive-In-Arena" startet im Juni im Wetzlarer Finsterloh. Mehr dazu hier . (plus-Inhalt)

19. Mai, 16.30 Uhr: Nur noch neun Infizierte im Kreis Marburg-Biedenkopf

Nur noch neun aktive Corona-Infizierte wurden vom Marburger Gesundheitsamt am Dienstag betreut. Das sind zwei weniger als am Tag zuvor. Neue Fälle gebe es keine, teilt der Kreis mit. Damit waren bisher insgesamt 208 Menschen vom Virus im Kreisgebiet betroffen. Derzeit befinden sich zwei Personen sich in stationärer Behandlung, davon eine auf der Intensivstation.

19. Mai, 16.15 Uhr: 22 Menschen im Kreis Limburg-Weilburg aktiv infiziert

Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg derzeit 22 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind (Stand Dienstag). Insgesamt gab es bislang 288 bestätigte Fälle - einer mehr als am Vortag. 259 Menschen sind inzwischen genesen - keine Veränderung zum Vortag. 97 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sieben Menschen sind bislang am Virus gestorben.

19. Mai, 16 Uhr: Zehn Personen sind im Lahn-Dill-Kreis noch infiziert

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 342 Corona-Infektionen bestätigt. 315 Menschen gelten als genesen. 21 Personen sind gestorben - davon 17 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Zehn Menschen gelten aktuell als infiziert. Diese Zahl errechnet sich aus 342 Infizierten minus 332 aus der Quarantäne Entlassenen. Verstorbene sind in dieser Zahl enthalten. 30 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3223 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Dienstag, 19. Mai, 12 Uhr.

19. Mai, 10.20 Uhr: Was darf in Hessen öffnen, was nicht?

Nach und nach gibt es immer mehr Lockerungen in der Corona-Krise. Hier eine alphabetische Übersicht, welche Regelungen in Hessen gelten. Mehr dazu hier

19. Mai, 8.30 Uhr: Tourismus an Lahn und Dill zwischen Hoffen und Bangen

Auch nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen steht die Tourismusbranche im Lahn-Dill-Kreis vor einer ungewissen Zukunft. Die entgangenen Einnahmen werden nicht nachzuholen sein. Mehr dazu hier (plus-Inhalt).

19. Mai, 4.30 Uhr: Schulen in Hessen vor gewaltigen Herausforderungen

Die Schulen werden durch die Corona-Krise nicht so schnell zur Normalität zurückfinden. Die Vorsitzenden des Landeselternbeirats und der Lehrergewerkschaft GEW dazu im Interview. Mehr dazu hier

18. Mai, 16.30 Uhr: Kreis Marburg-Biedenkopf meldet elf Infizierte

Keine Veränderungen gegenüber dem Vortag meldet der Landkreis bei den Corona-Infektionsfällen am Montagnachmittag. Es bleibt bei aktuell elf Infizierten und zwei Personen in stationärer Behandlung, eine davon liegt auf der Intensivstation.

18. Mai, 16 Uhr: 21 Menschen im Kreis Limburg-Weilburg aktiv infiziert

Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Montag, 18. Mai, 21 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es bislang 287 bestätigte Fälle - einer mehr als am Vortag. 259 Personen sind inzwischen genesen - was keine Veränderung zum Vortag darstellt. 125 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne, teilt die Kreisverwaltung mit. Sieben Menschen sind bislang in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

18. Mai, 15 Uhr: 315 Personen im Lahn-Dill-Kreis sind genesen

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 342 Corona-Infektionen bestätigt. 315 Menschen gelten als genesen. 21 Personen sind gestorben - davon 17 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. 10 Menschen gelten aktuell als infiziert. Diese Zahl errechnet sich aus 342 Infizierten minus 332 aus der Quarantäne Entlassenen. Verstorbene sind in dieser Zahl enthalten. 47 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3212 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Montag, 18. Mai, 12 Uhr.

18. Mai, 14 Uhr: Coronavirus-Impfstoff - Erste klinische Tests im September

Marburger Virologen wollen gemeinsam mit Kollegen noch im September beginnen, einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 in ersten klinischen Versuchen am Menschen zu testen. Mehr dazu hier

17. Mai, 14.20 Uhr: Noch elf Personen im Kreis Marburg-Biedenkopf infiziert

Die Zahl der aktiven Corona-Infektionsfälle im Landkreis sinkt weiter. Sie liegt bei 11, am Freitag waren es noch 14 Fälle. Das teilte die Pressestelle des Kreises am Sonntag mit. Die Zahl der genesenen Covid-19-Patienten erhöht sich somit auf 194. Zwei Personen befinden sich in stationärer Behandlung.

17. Mai, 12 Uhr: 130 Menschen im Kreis Limburg-Weilburg in Quarantäne

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind mit Stand Sonntag (17. Mai, 12 Uhr) 20 Menschen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt gab es bislang 286 bestätigte Fälle, das bedeutet keine Veränderung zum Vortag. 259 Personen sind inzwischen genesen, also eine Person mehr im Vergleich zum Tag zuvor. 130 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne, sieben Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben.

Die Entwicklung in Deutschland

Die folgenden Grafiken zeigen auf Basis der Daten des Johns Hopkins CSSE die Entwicklung der Coronavirus-Infektionen, der Genesungen und der Todesfälle in Deutschland. Die vierte Grafik zeigt die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern.

17. Mai, 12 Uhr: Noch elf Personen im Lahn-Dill-Kreis infiziert

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 342 Corona-Infektionen bestätigt. 314 Menschen gelten als genesen. 21 Personen sind gestorben - davon 17 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Elf Menschen gelten aktuell als infiziert. Diese Zahl errechnet sich aus 342 Infizierten minus 331 aus der Quarantäne Entlassenen. Verstorbene sind in dieser Zahl enthalten. 49 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3212 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Sonntag, 17. Mai, 12 Uhr.

15. Mai, 18.29 Uhr: Kita-Erzieherinnen im Lahn-Dill-Kreis sorgen sich

Kita-Erzieherinnen im Lahn-Dill-Kreis sorgen sich angesichts der Corona-Pandemie um ihre Gesundheit und haben zur geplanten Öffnung der Kitas am 2. Juni Forderungen formuliert. Mehr dazu hier

15. Mai, 17.18 Uhr: Im Kreis Marburg-Biedenkopf sind noch 14 Personen infiziert



Die Zahl der aktiven Corona-Infektionsfälle im Landkreis liegt nur noch bei 14. Das teilte die Pressestelle des Kreises am Freitag mit. Gegenüber den Vortag gab es keinen neuen Fall. Drei Personen befinden sich in stationärer Behandlung.

15. Mai, 15.18 Uhr: 20 Personen im Landkreis Limburg-Weilburg aktiv mit Corona infiziert



Ein weiterer Mensch ist im Landkreis Limburg-Weilburg wegen des Coronavirus gestorben. Landrat Michael Köberle (CDU) meldet den nunmehr siebten Todesfall. Mit Stand Freitag sind 20 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Insgesamt gab es bislang im Landkreis 285 bestätigte Fälle von Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren - zwei mehr als am Vortag. 258 Personen sind inzwischen genesen - das sind drei mehr als am Vortag. 136 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne.

15. Mai, 10.15 Uhr: Bislang 25 Corona-Patienten in "Christoph Gießen" transportiert

Die Johanniter-Luftrettung ist Vorreiter im Transport infektiöser Intensivpatienten. Das System "IsoArk" wurde erstmals 2013 in den Rettungshubschraubern eingesetzt. Mehr dazu hier

15. Mai, 10.15 Uhr: Elf Personen sind noch im Lahn-Dill-Kreis infiziert

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 342 Corona-Infektionen bestätigt. 314 Menschen gelten als genesen. 21 Personen sind gestorben - davon 17 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. Elf Menschen gelten aktuell als infiziert. Diese Zahl errechnet sich aus 342 Infizierten minus 331 aus der Quarantäne Entlassenen. Verstorbene sind in dieser Zahl enthalten. 45 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. 3204 Menschen wurden bisher aus der Quarantäne entlassen. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Freitag, 15. Mai, 10.15 Uhr.

14. Mai, 18.18 Uhr: 22 Personen aktiv im Landkreis Limburg-Weilburg mit Corona infiziert

Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Donnerstag 22 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es bislang 283 bestätigte Fälle, einer mehr im Vergleich zum Vortag, 255 Personen sind inzwischen genesen - ein Zuwachs um fünf Menschen im Vergleich zum Vortag. 130 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sechs Personen waren bislang am Coronavirus gestorben.

14. Mai, 17.51 Uhr: Corona: Kreis Marburg-Biedenkopf meldet 16 Infizierte

16 aktive Fälle einer Covid-Erkrankung meldet der Landkreis Marburg-Biedenkopf am Donnerstag. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Corona-Virus beträgt weiterhin 208. Darin enthalten sind die Zahl der genesenen Patienten (189) und die der gestorbenen (3).

"Drei Personen befinden sich in stationärer Behandlung", heißt es in der aktuellen Mitteilung der Kreisverwaltung. Deren Pressestelle ergänzt auf Nachfrage, dass die Bürger im Kreis durch die meist konsequente Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln dazu beigetragen haben, die Infektionskurve abzuflachen.

Dennoch werde die Situation selbstverständlich weiterhin täglich anhand der jeweils neuen Infektionszahlen bewertet. Die Gefahr durch die weltweite Corona-Pandemie sei noch nicht gebannt, der Schutz der Menschen daher nach wie vor äußerst wichtig.

Unterdessen verlängert der Landkreis sein Angebot "Corona-Kultur-Kanal Marburg-Biedenkopf". Dort veröffentlicht er seit Mitte April Videobeiträge heimischer Künstler, um diesen eine digitale Bühne zu bieten.

"Zu den Beiträgen mit einer Länge von jeweils rund fünf Minuten zählen unter anderem Musikstücke, Gedichte und Geschichten", heißt es.

"Angesichts der bisherigen vielen positiven Rückmeldungen haben wir das Angebot über den Monat April hinaus verlängert und werden auch noch bis Ende Mai weitere Videos einstellen", wird Landrätin Kirsten Fründt (SPD) zitiert. Das Angebot verdeutliche nicht zuletzt, wie interessant und vielschichtig die kulturelle Vielfalt im Kreis sei. Zu finden ist es im Internet auf www.marburg-biedenkopf.de.

14. Mai, 8.15 Uhr: 18 Personen sind noch im Lahn-Dill-Kreis mit Corona infiziert

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 342 Corona-Infektionen bestätigt. 307 Menschen gelten als genesen. 21 Personen sind gestorben - davon 17 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. 18 Menschen gelten aktuell als infiziert. Diese Zahl errechnet sich aus 342 Infizierten minus 324 aus der Quarantäne Entlassenen. Verstorbene sind in dieser Zahl enthalten. 53 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Die Kontaktpersonen eines falsch-positiv gewerteten Falles wurden aus der Quarantäne entlassen. Somit ergibt sich heute eine Reduktion der Kontaktpersonen in Quarantäne von 88 auf 53 Personen.Insgesamt konnten bisher 3182 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Donnerstag, 14. Mai, 8.15 Uhr.

13. Mai, 17 Uhr: Sportartikelhändler stehen in Corona-Krise vor besonderer Herausforderung

Von den pandemiebedingten Restriktionen betroffen sind auch die Händler von Sportartikeln, die nun versuchen, ihre Waren wieder an den Mann beziehungsweise an die Frau zu bringen. Mehr dazu hier

13. Mai, 16.05 Uhr: 26 Personen in Limburg-Weilburg aktiv mit Corona infiziert

Im Landkreis Limburg-Weilburg sind 26 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert (Stand Mittwoch). Das teilte Landrat Michael Köberle (CDU) mit. Insgesamt gab es damit bislang 282 bestätigte Fälle, erneut einer mehr im Vergleich zum Vortag. 250 Personen sind inzwischen genesen. Das ist eine Steigerung um drei Personen im Vergleich zum Vortag. 138 Menschen befinden sich derzeit im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sechs Personen sind insgesamt bislang gestorben.

13. Mai, 15.44 Uhr: Noch 17 Infizierte im Kreis Marburg-Biedenkopf

Die Zahl der am Coronavirus aktuell erkrankten und offiziell registrierten Menschen im Landkreis sinkt weiter. Meldete die Kreispressestelle am Dienstag noch 20 aktive Fälle, sind es Mittwoch 17 Personen, die vom Gesundheitsamt betreut werden. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus erhöht sich um eine auf 208 Personen. Darin ist die Zahl der genesenen (188) sowie der verstorbenen (drei) Personen enthalten. Drei Personen befinden sich in stationärer Behandlung, das sind zwei weniger, als noch am Vortag. Derzeit gibt es nach Angaben des Kreises keinen Intensivpatienten in Marburg-Biedenkopf.

13. Mai, 13 Uhr: 305 Personen im Lahn-Dill-Kreis genesen

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 342 Corona-Infektionen bestätigt. 305 Menschen gelten als genesen. 21 Personen sind gestorben - davon 17 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. 20 Menschen gelten aktuell als infiziert. Diese Zahl errechnet sich aus 342 Infizierten minus 322 aus der Quarantäne Entlassenen. Verstorbene sind in dieser Zahl enthalten. 88 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3137 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Mittwoch, 13. Mai, 9.30 Uhr.

13. Mai, 12.15 Uhr: Camping in Limburg-Weilburg - Ungewissheit setzt Betreibern zu

In Hessen ist zurzeit weder Dauercamping noch touristisches Camping erlaubt. Die Betreiber im Landkreis Limburg-Weilburg hoffen, dass sich das bald ändert. Mehr dazu hier

12. Mai, 21.41 Uhr: 28 aktive Infizierte im Kreis Limburg-Weilburg

Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg 28 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es bislang 281 bestätigte Fälle, einer mehr als am Vortag. 247 Personen sind inzwischen genesen - bei dieser Zahl gibt es keine Veränderung zum Vortag. 143 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Sechs Personen sind im Landkreis Limburg-Weilburg mittlerweile insgesamt am Coronavirus verstorben.

12. Mai, 21.05 Uhr Leica-Mikroskop für Drosten-Institut

Ein Leica-Mikroskop soll beim Kampf gegen das Coronavirus helfen. Das Wetzlarer Unternehmen hat eines der Geräte an das Institut des Virologen Christian Drosten gespendet. Mehr dazu hier

12. Mai, 15.15 Uhr: Schulbetrieb im Landkreis Limburg-Weilburg läuft wieder an

Ab Montag soll es in Limburg-Weilburg in eingeschränktem Umfang wieder Präsenzunterricht geben. Mehr dazu hier

12. Mai, 14.20 Uhr: Im Lahn-Dill-Kreis keine Chance für Schulen im Schichtbetrieb

Die Kapazitäten des Schulbusverkehrs reichen nicht, so ist während der Corona-Pandemie im Lahn-Dill-Kreis ein Schulbetrieb in zwei Schichten pro Tag nicht möglich. Mehr dazu hier (plus-Inhalt).

12. Mai, 14 Uhr: 21 Personen im Lahn-Dill-Kreis sind noch infiziert

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 305 Menschen gelten als genesen. 21 Personen sind gestorben - davon 17 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. 21 Menschen gelten aktuell als infiziert. Diese Zahl errechnet sich aus 343 Infizierten minus 322 aus der Quarantäne Entlassenen. Verstorbene sind in dieser Zahl enthalten. 92 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3126 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Dienstag, 12. Mai, 8.15 Uhr.

11. Mai, 17.56 Uhr: Zwei Genesene im Kreis Limburg-Weilburg

Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg aktuell 27 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt sind 280 Personen positiv getestet worden, davon gelten 247 Menschen als genesen - zwei mehr als gestern. 142 Personen befinden sich zurzeit in Quarantäne. Sechs Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

11. Mai, 15.45 Uhr: Corona-Lage in Marburg-Biedenkopf unverändert

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus liegt im Landkreis Marburg-Biedenkopf weiterhin bei insgesamt 207 Personen. Darin ist die Zahl der genesenen (183) sowie der verstorbenen (drei) Personen enthalten. Fünf Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Somit betreut das Gesundheitsamt derzeit 21 aktive Fälle.

11. Mai, 12.45 Uhr: Noch 93 Menschen im Lahn-Dill-Kreis in Quarantäne

Im Lahn-Dill-Kreis wurden seit dem 27. Februar 343 Corona-Infektionen bestätigt. 305 Menschen gelten als genesen. 21 Personen sind gestorben - davon 17 positiv getestet und vier Fälle mit klinisch-epidemiologischem Zusammenhang. 21 Menschen gelten aktuell als infiziert. Diese Zahl errechnet sich aus 343 Infizierten minus 322 aus der Quarantäne Entlassenen. Verstorbene sind in dieser Zahl enthalten. 93 Kontaktpersonen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten bisher 3125 Menschen aus der Quarantäne entlassen werden. Diese Zahlen, die der Lahn-Dill-Kreis herausgegeben hat, beziehen sich auf Montag, 11. Mai, 8 Uhr.

10. Mai, 20 Uhr: Intensivstation in Marburg-Biedenkopf aktuell ohne Corona-Fälle

Aktuell gibt es im Landkreis Marburg-Biedenkopf keinen Corona-Fall, der intensivmedizinisch betreut werden muss. 207 Personen sind mit Covid19 infiziert. Mehr dazu hier.

10 Mai, 18 Uhr: 22 Corona-Infizierte im Lahn-Dill-Kreis

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Lahn-Dill-Kreis hat am Sonntag bei 22 gelegen. Bislang sind 21 Personen an dem Virus gestorben. Mehr dazu hier.

10. Mai, 17.12 Uhr: Landkreis Limburg-Weilburg meldet sechsten Corona-Toten

Im Landkreis Limburg-Weilburg ist ein weiterer Mensch am Coronavirus gestorben. 245 Personen sind inzwischen genesen. 147 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Mehr dazu lesen Sie hier

10. Mai, 14.20 Uhr: Für Wetzlars Vereine soll ein Schutzschirm aufgespannt werden

Egal ob in Sport, Kultur oder Sozialem - Wetzlars Vereine und Verbände sind durch den Corona-Shutdown stark gebeutelt. Der Magistrat erarbeitet deshalb ein spezielles Hilfsprogramm. Mehr dazu hier (plus Inhalt)

10. Mai, 14 Uhr: Aktuelle Zahlen für Hessen

In Hessen gibt es 8.992 bestätigte Corona-Fälle, das sind 45 mehr als noch am Vortag. Eine weitere Person ist an Corona gestorben, damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 411.

9. Mai, 14.15 Uhr: Zahlen für Hessen

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist in Hessen auf 8947 Fälle gestiegen. Das waren 70 mehr als am Tag zuvor, wie das Sozialministerium am Samstag mitteilte (Stand 14.15 Uhr). Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Erreger Sars-CoV-2 in Verbindung gebracht wird, stieg um 5 auf insgesamt 410.

8. Mai, 19.55 Uhr: Dritter Corona-Toter im Kreis Marburg-Biedenkopf

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf hat am Freitag den dritten Corona-Todesfall gemeldet. Die Person war zuvor auf einer Intensivstation behandelt worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

8. Mai, 15.45 Uhr: Fünftes Todesopfer im Kreis Limburg-Weilburg

Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat der Landkreis Limburg-Weilburg am Freitag gemeldet. Das Opfer sei am Donnerstag im Krankenhaus in Limburg gestorben. Mehr dazu lesen Sie hier.

8. Mai, 15.26 Uhr: 161 neue Corona-Infektionen in Hessen

In Hessen haben sich nun 8.877 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 161 mehr als noch am Tag davor. Die Zahl der Todesfälle stieg um sechs auf 405. Das meldet das Hessische Ministerium für Gesundheit.

7. Mai, 20 Uhr: Covid-online: Digitaler Helfer aus Marburg für Deutschland

Vor vier Wochen startete "Covid online". 14.000 Menschen im Landkreis haben die die App der Marburger Uni-Klinik bislang benutzt. Deutschlandweit war die Zahl sechsstellig. hier. [plus-Inhalt]

7. Mai, 20.15 Uhr: Rechenfehler: Im Lahn-Dill-Kreis sind 35 Menschen infiziert

Am Mittwoch hatte der Landkreis lediglich 13 Menschen gemeldet, die aktiv mit dem Coronavirus infiziert seien. Am Donnerstag folgte die Korrektur. Mehr dazu hier.

7. Mai, 18 Uhr: Vierter Corona-Todesfall in Limburg-Weilburg

Die Statistik vermeldet einen vierten Corona-Toten im Landkreis Limburg-Weilburg. Die Zahl der aktiv Infizierten bleibt mit 30 derweil stabil. Mehr dazu hier.

6. Mai, 18.40 Uhr: Noch 13 Corona-Infizierte im Lahn-Dill-Kreis