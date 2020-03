Coronavirus in Mittelhessen und der Welt: Alle Daten zum Thema

WETZLAR - Das Coronavirus breitet sich weltweit, in Deutschland und in Mittelhessen weiter aus - und gleichzeitig geistern zahlreiche Zahlen, Diagramme und Grafiken durch die digitale und analoge Welt. Das Problem: Oft sind sie schlicht falsch, weil sie auf fehlerhaften oder nicht aktuellen Daten basieren, oder richtige Daten sind irreführend oder unverständlich visualisiert. Hinzukommen bewusst verbreitete Falschmeldungen.

Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Daten rund um das Thema Coronavirus - verständlich aufbereitet und visualisiert. Jeder Grafik können Sie außerdem transparent die Quelle entnehmen. Außerdem ist pro Grafik ausgewiesen, auf welchem Stand die Daten sind. Die Grafiken aktualisieren sich automatisch, wenn neue Zahlen vorliegen.

Infektionen in der Region

Die folgenden Karten zeigen die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen in Hessen - aufgeteilt nach Landkreisen und kreisfreien Städten. Grundlage sind die Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) . Ein Klick zeigt die genauen Zahlen.

Infektionen in Deutschland

Die folgenden Karten zeigen die Anzahl der bestätigten Corona-Infektionen sowie Todesfälle - verteilt auf die Bundesländer sowie auf Kreis-Ebene. Grundlage sind die Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) . Ein Klick auf die Bundesländer zeigt die genauen Zahlen. Hinweis: Bei der Visualisierung der Bundesländer können Sie außerdem den "Weiter"-Button unterhalb der Karte nutzen. So gelangen sie zur Grafik "Fälle pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern", was eine bessere Einordnung der Zahlen zulässt.