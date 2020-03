Coronavirus: Pflegekraft am Klinikum Wetzlar positiv getestet

Eine Pflegekraft am Wetzlarer Klinikum ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Archivfoto: Malte Glotz

WETZLAR - Eine Pflegekraft am Wetzlarer Klinikum ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das haben die Lahn-Dill-Kliniken am Sonntag mitgeteilt. Das Klinikum schickte die Pflegekraft demnach in häusliche Quarantäne. "Zum Glück hatte die Mitarbeiterin nur wenig Kontakt im Haus, so dass der Betrieb am Klinikum Wetzlar wie gewohnt weiter laufen kann", sagte Tobias Gottschalk, Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken.

Die Mitarbeiterin war nicht in einem Risikogebiet und hatte keinen wissentlichen Kontakt zu Corona-Patienten. "Wir testen derzeit alle unsere Patienten, mit denen die Pflegekraft Kontakt hatte", so Tobias Gottschalk. "Außerdem werden alle Mitarbeiter, die mit ihr Kontakt hatten, getestet."

Man sei in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt. "Es sind alle Kontaktpersonen im Krankenhaus ermittelt", erklärte Ute Hiller, Leitende Ärztin Krankenhaushygiene der Lahn-Dill-Kliniken. Zudem sind alle Patienten, die Kontakt mit der Pflegekraft hatten, ermittelt und kontaktiert.