Covid-19-Fall an Wetzlarer Grundschule

WETZLAR - Im Lahn-Dill-Kreis gibt es einen weiteren positiv getesteten Schüler, der im ansteckungsfähigen Zeitraum eine Schule besucht hat. Das meldete das Kreis-Gesundheitsamt am Mittwochabend. Betroffen ist eine vierte Klasse der Grundschule in Wetzlar-Dalheim. Die Eltern der 21 Mitschülerinnen und Mitschüler wurden noch am Abend informiert. Außerdem betroffen ist eine Lehrkraft. Der Fall steht vermutlich im Zusammenhang mit einer Reiserückkehr.

Nach jetzigem Kenntnisstand kann der allgemeine Unterricht an der Grundschule weiterhin stattfinden. Neben den Kaufmännischen Schulen, der Wilhelm-von-Oranien-Schule, der Ottfried-Preußler-Schule, den Gewerblichen Schulen (alle in Dillenburg), der Johannes-Gutenburgschule in Ehringshausen, der Alexander-von-Humboldt-Schule in Aßlar sowie der August-Bebel-Schule in Wetzlar sind nun acht Schulen im Lahn-Dill-Kreis betroffen.