Dach und Decke von Wetzlarer Moschee stürzen ein

Schrecksekunde am Montagabend, 27. Juni, in der Ditib-Moschee in Niedergirmes: Über dem Gebetsraum bricht das Dach in sich zusammen. Das Gebäude ist seitdem gesperrt.

Von Christian Keller Redakteur Wetzlar